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Съедят за считанные минуты: простой рецепт рулета из лаваша и красной рыбы к новогоднему столу

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как приготовить вкусный рулет из лаваша и красной рыбы
Как приготовить вкусный рулет из лаваша и красной рыбы

На приготовление закуски из лаваша придется потратить не больше 15 минут

Блюда из красной рыбы наверняка понравятся всем, кто будет находиться за новогодним столом. Вряд ли кто-то устоит перед закусками из красной икры, рыбы и креветок или перед изысканным салатом "Посейдон". Также можно приготовить "Праздничный рулет из лаваша" с красной рыбой.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 1 тонкий лаваш (размер лаваша 30Х40 см.);
  • 200 г. красной слабосоленой рыбы;
  • 3 яйца вареные вкрутую;
  • 200 г. сливочного сыра;
  • свежая зелень (шпинат, укроп и рукола, можно использовать любую зелень по вашему вкусу).

Приготовление:

  1. Зелень мелко нарезаем.
  2. Красную слабосоленую рыбу нарезаем тонкими пластинами.
  3. Лаваш смазываем сливочным сыром.
  4. Начинку выкладываем не до самого края, чтобы было место для скрепления рулета.
  5. Лаваш визуально делим на три части и выкладываем на первую зелень, на вторую – красную рыбу, на третью – натертые на крупной терке варенные яйца.
  6. Все скручиваем и формируем плотный рулет.
  7. Острым ножом разрезаем рулет на порционные кусочки, выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко приготовить три вида сырных закусок для новогоднего стола.

Теги:
#Рецепты #Новый год #Закуска #Красная рыба #Лаваш
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