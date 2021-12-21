Съедят за считанные минуты: простой рецепт рулета из лаваша и красной рыбы к новогоднему столу
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На приготовление закуски из лаваша придется потратить не больше 15 минут
Блюда из красной рыбы наверняка понравятся всем, кто будет находиться за новогодним столом. Вряд ли кто-то устоит перед закусками из красной икры, рыбы и креветок или перед изысканным салатом "Посейдон". Также можно приготовить "Праздничный рулет из лаваша" с красной рыбой.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 1 тонкий лаваш (размер лаваша 30Х40 см.);
- 200 г. красной слабосоленой рыбы;
- 3 яйца вареные вкрутую;
- 200 г. сливочного сыра;
- свежая зелень (шпинат, укроп и рукола, можно использовать любую зелень по вашему вкусу).
Приготовление:
- Зелень мелко нарезаем.
- Красную слабосоленую рыбу нарезаем тонкими пластинами.
- Лаваш смазываем сливочным сыром.
- Начинку выкладываем не до самого края, чтобы было место для скрепления рулета.
- Лаваш визуально делим на три части и выкладываем на первую зелень, на вторую – красную рыбу, на третью – натертые на крупной терке варенные яйца.
- Все скручиваем и формируем плотный рулет.
- Острым ножом разрезаем рулет на порционные кусочки, выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко приготовить три вида сырных закусок для новогоднего стола.
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