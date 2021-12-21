Шампиньоны с сыром, рулетики из крабовых палочек и блины с икрой: легкие закуски на Новый год

Приготовление этих закусок не отнимет много времени

Закуски — неотъемлемая часть праздничного новогоднего стола. Можно приготовить три вида сырных канапе или побаловать гостей одним из вариантов, представленных ниже.

Если есть желание разнообразить стол, но при этом не стоять много времени на кухне, то рецепты закусок из портала "1000 меню" придутся как нельзя кстати.

Рулетики из крабовых палочек

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 гр.

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 80 гр

Чеснок — 1 зубч.

Майонез — 2 стол.л.

Петрушка — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Варим вкрутую яйца, охлаждаем их и чистим. Затем необходимо отделить белки от желтков и натереть отдельно на средней терке. Сыр натираем на средней терке, чеснок очищаем и пропускаем через пресс. Петрушку моем, сушим и мелко рубим. Затем соединяем все три ингредиента вместе, заправляем все майонезом, перчим и перемешиваем. Крабовые палочки необходимо полностью развернуть, стараясь не порвать. Затем на каждый развернутый листик нужно выложить немного начинки и размазать по всей поверхности. Заворачиваем палочки обратно в трубочки, посыпаем желтками и веточками петрушки и ставим в холодильник на 30 минут.

Шампиньоны запеченные в духовке с сыром

Ингредиенты

Шампиньоны — 400 гр

Твёрдый сыр (двух видов) — 120 гр

Болгарский перец — 1 шт.

Молодые кабачки — 0.5 шт.

Помидоры — 1 шт.

Чеснок — 1 зубч.

Соль — по вкусу

Итальянские травы — по вкусу

Растительное масло (Для жарки) 20 мл

Приготовление

Грибы промываем, удаляем "юбочку" и кладем на полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость и просушить грибы. После просушки аккуратно срежьте ножку и заберите немного мякоти изнутри, чтобы было место для начинки. Оставшиеся кусочки грибов мелко измельчите и отправьте на сковороду для обжарки до испарения жидкости. Тем временем подготавливаем овощи — из кабачка удалите семена, затем нарежьте его мелкими кубиками. На мелкой терке натрите сыр и чеснок. Добавьте к овощам поджаренные грибы, сыр, чеснок, немного посолите и добавьте специи. Хорошо перемешайте Фаршируем шампиньоны начинкой и отправляем их в заранее подготовленной форме в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Новогодняя закуска из блинов с красной икрой

Ингредиенты

Молоко — 1 стак.

Мука — 0.5 стак.

Яйца — 1 шт.

Сахар — 1 стол.л.

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 стол.л.

Сливочный сыр — 2 стол.л.

Икра красная — 2 стол.л.

Приготовление

Соединяем молоко, яйца, соль и сахар и взбиваем до однородной массы и постепенно добавляем просеянную муку. Тесто должно получиться средней консистенции. Затем приступаем к жарке блинов — лучше всего это делать на чугунной сковороде, чтобы блинчики не прилипали. Охлаждаем блины и смазываем на ⅔ сливочным сыром, поверх него выкладываем икру. Сверните плотно рулетом блинчики и охладите их пару часов в холодильнике. Нарежьте на кусочки толщиной 1,5 — 2 см. Украсьте сверху икрой.

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