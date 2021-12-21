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Кутья на Рождество: как правильно приготовить праздничное блюдо

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Рождественская кутья готовится из простых ингредиентов / фото edimdoma.ru
Рождественская кутья готовится из простых ингредиентов / фото edimdoma.ru

Чтобы упростить готовку, для кутьи можно купить уже готовую маковую начинку.

 Совсем скоро все верующие, отмечающие Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям, будут праздновать главный христианский праздник в году. "Телеграф" уже рассказывал о традициях и запретах в этот день, а сегодня мы расскажем, как приготовит главное блюдо праздничного стола на святой вечер — Рождественскую кутью.

Кутья на Рождество должна быть постной, однако это не мешает добавить в нее различных сладостей и украшений: мака, орехов, изюма и даже мармелада и конфет, пишет сайт "Едим дома".

Рождественская кутья: рецепт

Ингредиенты:

  • пшеница — 1 стакан
  • вода — 2 стакана
  • соль — 1 щепотка
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • мак — 100 г
  • изюм — 100 г
  • грецкие орехи — 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу переберите, тщательно промойте и замочите в воде на несколько часов, а лучше на ночь. Сварите ее на медленном огне до полной готовности. Для нешлифованной пшеницы — это около 2 часов.
  2. Чтобы не тратить много времени на приготовление маковой начинки — купите в магазине уже готовую. На 20 минут залейте кипятком изюм.
  3. Кутью будем заправлять узваром. Для этого промойте сухофрукты, залейте водой и доведите до кипения. Варите их так в течение 10 минут.
  4. Когда узвар станет теплым, всю жидкость слейте, добавьте в нее мед и хорошо размешайте, чтобы мед растворился. Готовую пшеницу переложите в миску и охладите. Затем добавьте готовую маковую начинку, перемешайте с пшеницей, добавьте грецкие орехи, изюм и нарезанные сухофрукты из узвара. Добавьте в кутью узвар с медом и перемешайте. Перед подачей кутью можно украсить цукатами или порезанным мармеладом.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт необычного салата "Чародей" к новогоднему столу.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Рождество #Кутья
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