Кутья на Рождество: как правильно приготовить праздничное блюдо

Чтобы упростить готовку, для кутьи можно купить уже готовую маковую начинку.

Совсем скоро все верующие, отмечающие Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям, будут праздновать главный христианский праздник в году. "Телеграф" уже рассказывал о традициях и запретах в этот день, а сегодня мы расскажем, как приготовит главное блюдо праздничного стола на святой вечер — Рождественскую кутью.

Кутья на Рождество должна быть постной, однако это не мешает добавить в нее различных сладостей и украшений: мака, орехов, изюма и даже мармелада и конфет, пишет сайт "Едим дома".

Рождественская кутья: рецепт

Ингредиенты:

пшеница — 1 стакан

вода — 2 стакана

соль — 1 щепотка

растительное масло — 1 ст. л.

мак — 100 г

изюм — 100 г

грецкие орехи — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Пшеницу переберите, тщательно промойте и замочите в воде на несколько часов, а лучше на ночь. Сварите ее на медленном огне до полной готовности. Для нешлифованной пшеницы — это около 2 часов. Чтобы не тратить много времени на приготовление маковой начинки — купите в магазине уже готовую. На 20 минут залейте кипятком изюм. Кутью будем заправлять узваром. Для этого промойте сухофрукты, залейте водой и доведите до кипения. Варите их так в течение 10 минут. Когда узвар станет теплым, всю жидкость слейте, добавьте в нее мед и хорошо размешайте, чтобы мед растворился. Готовую пшеницу переложите в миску и охладите. Затем добавьте готовую маковую начинку, перемешайте с пшеницей, добавьте грецкие орехи, изюм и нарезанные сухофрукты из узвара. Добавьте в кутью узвар с медом и перемешайте. Перед подачей кутью можно украсить цукатами или порезанным мармеладом.

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