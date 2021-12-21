Постный десерт на Рождество: как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой
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Такой вариант десерта точно напомнит о детстве и бабушкиных сладостях
На Рождество в Украине принято накрывать стол из 12 традиционных блюд. В их число входит вкуснейший десерт нашего детства — запеченные яблоки, которые можно сделать в праздничном варианте, добавив курагу, грецкий орех и сделав "шапочки" из слоеного теста.
Рождественским рецептом запеченных в духовке яблок поделились на портале "Как вкусно".
Ингредиенты
- Яблоко — 3 шт.
- Слоеное тесто — 200 грамм
- Курага — 50 грамм
- Грецкий орех — 2 ст.л
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 ч.л
- Кунжут — 1 ч.л
Приготовление
- Яблоки вымыть и высушить полотенцем. В каждом из них срезаем верхушку вместе с хвостиком и полностью вырезаем качан с семечками, оставляя 1 сантиметр до нижней части яблока.
- Курагу мелко нарезать, а грецкие орехи измельчить в блендере. Затем эти два ингредиента нужно смешать и заполнить ими яблоки.
- Слоеное тесто раскатываем в тонкий лист и нарезаем полосками по 2 сантиметра. Обкручиваем ими верхушку каждого яблока так, чтобы между полосами не было никаких просветов.
- Складываем яблоки в форму для запекания. Смазываем верхушки из теста яичным желтком и присыпаем их сахаром и кунжутом.
- Ставим форму для запекания с яблоками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
- Когда тесто на яблоках зарумянится, вытаскиваем из духовки яблоки, даем им остыть и подаем на стол.
Ранее "Телеграф" сообщал, что приготовить на рождественский Сочельник — 12 традиционных блюд для Святого Вечера.
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