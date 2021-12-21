Постный десерт на Рождество: как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой

Такой вариант десерта точно напомнит о детстве и бабушкиных сладостях

На Рождество в Украине принято накрывать стол из 12 традиционных блюд. В их число входит вкуснейший десерт нашего детства — запеченные яблоки, которые можно сделать в праздничном варианте, добавив курагу, грецкий орех и сделав "шапочки" из слоеного теста.

Рождественским рецептом запеченных в духовке яблок поделились на портале "Как вкусно".

Ингредиенты

Яблоко — 3 шт.

Слоеное тесто — 200 грамм

Курага — 50 грамм

Грецкий орех — 2 ст.л

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ч.л

Кунжут — 1 ч.л

Приготовление

Яблоки вымыть и высушить полотенцем. В каждом из них срезаем верхушку вместе с хвостиком и полностью вырезаем качан с семечками, оставляя 1 сантиметр до нижней части яблока. Курагу мелко нарезать, а грецкие орехи измельчить в блендере. Затем эти два ингредиента нужно смешать и заполнить ими яблоки. Слоеное тесто раскатываем в тонкий лист и нарезаем полосками по 2 сантиметра. Обкручиваем ими верхушку каждого яблока так, чтобы между полосами не было никаких просветов. Складываем яблоки в форму для запекания. Смазываем верхушки из теста яичным желтком и присыпаем их сахаром и кунжутом. Ставим форму для запекания с яблоками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Когда тесто на яблоках зарумянится, вытаскиваем из духовки яблоки, даем им остыть и подаем на стол.

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