Утка к Рождеству: изумительный рецепт фаршированной птицы с апельсинами и готовым гарниром

Цитрусовые прибавят утки особый праздничный вкус и прекрасный аромат

Близится большой праздник Рождества Христова, а это значит, что за праздничным столом обязательно будет традиционная кутья. Также во многих семьях существует традиция запекать утку.

Вкуснейшим рецептом фаршированной утки с апельсинами поделились в кулинарном блоге "Кому добавки". Огромное преимущество этого рецепта в том, что готовится утка сразу с гарниром, что существенно экономит время.

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Как приготовить фаршированную утку с апельсинами в духовке

Ингредиенты

Утка – 2-2,5 кг

Картофель – 700 г

Апельсины – 3 шт. (800 г)

Морковь – 350 г

Лук репчатый – 400-500 г

Имбирь молотый – ½ ч. ложки

Перец красный острый молотый – ½ ч. ложки

Перец чёрный молотый – 2 щепотки

Соль – по вкусу

Тимьян свежий – 5-7 веточек

Масло растительное – 2 ст. ложки

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Приготовление

В процессе приготовления утки понадобится фольга и крепкая нить. Лучше подготовить их сразу, чтобы в нужный момент не отвлекаться на поиски. Утку тщательно вымываем и убираем лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На груде острым ножом рисуем клетку на кожице таким образом, чтобы не задеть мясо птицы. Берем апельсины и с помощью терки снимаем с них цедру. Затем добавляем в нее соль, имбирь, молотый перец и заливаем 2 столовыми ложками растительного масла. Все перемешиваем. Получившейся смесью тщательно натираем утку. Переходим к подготовке овощей: лук очистить и нарезать крупными дольками; оставшийся без цедры апельсин также режем дольками; луком и апельсином фаршируем утку и туда же кладем пару веточек тимьяна. Крылья утки необходимо вывернуть под тушку, а ножки связать с помощью подготовленной ранее нити. Кожицу шейки необходимо засунуть внутрь тушки, чтобы по приготовлению утка выглядела красиво. Готовим гарнир: картофель и морковь нарезать крупными брусками; лук нарезаем крупными дольками. На этом этапе разогреваем духовку до 200 градусов. Затем формируем наше блюдо для отправки в духовку — на глубокий противень застилаем фольгу и смазываем ее растительным маслом, выкладываем овощи и солим-перчим по вкусу, добавляем веточки тимьяна. На противень или форму устанавливаем решетку с фаршированной уткой и отправляем все в духовку. При температуре 200 градусов держим утку 20 минут, затем ставим в духовке 160 градусов и готовим примерно 2 часа. При запекании смазывайте утку соком из формы, чтобы корочка выглядела еще более аппетитно.

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