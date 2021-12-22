Утка к Рождеству: изумительный рецепт фаршированной птицы с апельсинами и готовым гарниром
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Цитрусовые прибавят утки особый праздничный вкус и прекрасный аромат
Близится большой праздник Рождества Христова, а это значит, что за праздничным столом обязательно будет традиционная кутья. Также во многих семьях существует традиция запекать утку.
Вкуснейшим рецептом фаршированной утки с апельсинами поделились в кулинарном блоге "Кому добавки". Огромное преимущество этого рецепта в том, что готовится утка сразу с гарниром, что существенно экономит время.
Как приготовить фаршированную утку с апельсинами в духовке
Ингредиенты
- Утка – 2-2,5 кг
- Картофель – 700 г
- Апельсины – 3 шт. (800 г)
- Морковь – 350 г
- Лук репчатый – 400-500 г
- Имбирь молотый – ½ ч. ложки
- Перец красный острый молотый – ½ ч. ложки
- Перец чёрный молотый – 2 щепотки
- Соль – по вкусу
- Тимьян свежий – 5-7 веточек
- Масло растительное – 2 ст. ложки
Приготовление
- В процессе приготовления утки понадобится фольга и крепкая нить. Лучше подготовить их сразу, чтобы в нужный момент не отвлекаться на поиски.
- Утку тщательно вымываем и убираем лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На груде острым ножом рисуем клетку на кожице таким образом, чтобы не задеть мясо птицы.
- Берем апельсины и с помощью терки снимаем с них цедру. Затем добавляем в нее соль, имбирь, молотый перец и заливаем 2 столовыми ложками растительного масла. Все перемешиваем.
- Получившейся смесью тщательно натираем утку.
- Переходим к подготовке овощей: лук очистить и нарезать крупными дольками; оставшийся без цедры апельсин также режем дольками; луком и апельсином фаршируем утку и туда же кладем пару веточек тимьяна.
- Крылья утки необходимо вывернуть под тушку, а ножки связать с помощью подготовленной ранее нити. Кожицу шейки необходимо засунуть внутрь тушки, чтобы по приготовлению утка выглядела красиво.
- Готовим гарнир: картофель и морковь нарезать крупными брусками; лук нарезаем крупными дольками.
- На этом этапе разогреваем духовку до 200 градусов.
- Затем формируем наше блюдо для отправки в духовку — на глубокий противень застилаем фольгу и смазываем ее растительным маслом, выкладываем овощи и солим-перчим по вкусу, добавляем веточки тимьяна.
- На противень или форму устанавливаем решетку с фаршированной уткой и отправляем все в духовку. При температуре 200 градусов держим утку 20 минут, затем ставим в духовке 160 градусов и готовим примерно 2 часа. При запекании смазывайте утку соком из формы, чтобы корочка выглядела еще более аппетитно.
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