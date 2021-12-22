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Утка к Рождеству: изумительный рецепт фаршированной птицы с апельсинами и готовым гарниром

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Фаршированная апельсинами утка точно порадует гостей Новость обновлена 22 декабря 2021, 08:44
Фаршированная апельсинами утка точно порадует гостей

Цитрусовые прибавят утки особый праздничный вкус и прекрасный аромат

Близится большой праздник Рождества Христова, а это значит, что за праздничным столом обязательно будет традиционная кутья. Также во многих семьях существует традиция запекать утку.

Вкуснейшим рецептом фаршированной утки с апельсинами поделились в кулинарном блоге "Кому добавки". Огромное преимущество этого рецепта в том, что готовится утка сразу с гарниром, что существенно экономит время.

Как приготовить фаршированную утку с апельсинами в духовке

Ингредиенты

  • Утка – 2-2,5 кг
  • Картофель – 700 г
  • Апельсины – 3 шт. (800 г)
  • Морковь – 350 г
  • Лук репчатый – 400-500 г
  • Имбирь молотый – ½ ч. ложки
  • Перец красный острый молотый – ½ ч. ложки
  • Перец чёрный молотый – 2 щепотки
  • Соль – по вкусу
  • Тимьян свежий – 5-7 веточек
  • Масло растительное – 2 ст. ложки

Приготовление

  1. В процессе приготовления утки понадобится фольга и крепкая нить. Лучше подготовить их сразу, чтобы в нужный момент не отвлекаться на поиски.
  2. Утку тщательно вымываем и убираем лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На груде острым ножом рисуем клетку на кожице таким образом, чтобы не задеть мясо птицы.
  3. Берем апельсины и с помощью терки снимаем с них цедру. Затем добавляем в нее соль, имбирь, молотый перец и заливаем 2 столовыми ложками растительного масла. Все перемешиваем.
  4. Получившейся смесью тщательно натираем утку.
  5. Переходим к подготовке овощей: лук очистить и нарезать крупными дольками; оставшийся без цедры апельсин также режем дольками; луком и апельсином фаршируем утку и туда же кладем пару веточек тимьяна.
  6. Крылья утки необходимо вывернуть под тушку, а ножки связать с помощью подготовленной ранее нити. Кожицу шейки необходимо засунуть внутрь тушки, чтобы по приготовлению утка выглядела красиво.
  7. Готовим гарнир: картофель и морковь нарезать крупными брусками; лук нарезаем крупными дольками.
  8. На этом этапе разогреваем духовку до 200 градусов.
  9. Затем формируем наше блюдо для отправки в духовку — на глубокий противень застилаем фольгу и смазываем ее растительным маслом, выкладываем овощи и солим-перчим по вкусу, добавляем веточки тимьяна. 
  10. На противень или форму устанавливаем решетку с фаршированной уткой и отправляем все в духовку. При температуре 200 градусов держим утку 20 минут, затем ставим в духовке 160 градусов и готовим примерно 2 часа. При запекании смазывайте утку соком из формы, чтобы корочка выглядела еще более аппетитно.

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Теги:
#Рецепт #Рецепты #Рождество #Утка #Праздничное меню
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