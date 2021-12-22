Имбирное печенье с кунжутом и невероятным ароматом по рецепту Клопотенко
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Праздничности печенья по этому рецепту придают пряности
Вкусным и красиво украшенным печеньем на рождественские праздники любят лакомиться и взрослые, и дети. И если в День святого Николая принято готовить традиционные "николайчики", то в любой другой день можно приготовить имбирные пряники.
Простым рецептом имбирного печенья с кунжутом поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко. Он советует вовлекать в процесс приготовления праздничных сладостей детей и тем самым создавать себе новогоднее настроение.
Имбирное печенье с кунжутом: простой рецепт
Ингредиенты
- 350 г муки (+ для подпила)
- 200 г сахара
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2 яйца
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. какао-порошка
- ½ ч. л. разрыхлителя
- ½ ч. л. соли
- 2 ст. л. семена кунжута
- сахарная пудра по вкусу
Приготовление
- Сливочное масло достаньте из холодильника раньше времени, чтобы оно размягчилось. Остальные ингредиенты для удобства выложите перед собой на стол.
- Готовим тесто: в миске необходимо смешать 350 г муки и 200 г сахара. Добавить к ним размягченное сливочное масло, вбить 2 яйца, добавить чайную ложку корицы и какао-порошка.
- Также добавляем одну ложечку молотого имбиря, 2 столовые ложки кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста.
- Замешиваем мягкое тесто, которое должно немного прилипать к рукам. Затем заворачиваем его в пищевую пленку и минимум на 2 часа отправляем в холодильник.
- Перед приготовлением достаем тесто из холодильника и даем нагреться при комнатной температуре в течение часа.
- Раскатываем тесто пластом толщиной в 4 миллиметра и с помощью формочек вырезаем из теста фигурки.
- На противень застелите пергамент, на который затем выложите фигурки из теста.
- Выпекать печенье следует при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
- Дайте имбирным пряникам немного охладиться и украсьте их сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" сообщал, как через 10 минут приготовить имбирное печенье из Nutella. Также своим рецептом имбирных коврижек поделилась победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Просмотрите несколько рецептов и выберите тот, который подходит вам больше всего.
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