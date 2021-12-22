Имбирное печенье с кунжутом и невероятным ароматом по рецепту Клопотенко

Праздничности печенья по этому рецепту придают пряности

Вкусным и красиво украшенным печеньем на рождественские праздники любят лакомиться и взрослые, и дети. И если в День святого Николая принято готовить традиционные "николайчики", то в любой другой день можно приготовить имбирные пряники.

Простым рецептом имбирного печенья с кунжутом поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко. Он советует вовлекать в процесс приготовления праздничных сладостей детей и тем самым создавать себе новогоднее настроение.

Имбирное печенье с кунжутом: простой рецепт

Ингредиенты

350 г муки (+ для подпила)

200 г сахара

200 г размягченного сливочного масла

2 яйца

1 ч. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. какао-порошка

½ ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

2 ст. л. семена кунжута

сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Сливочное масло достаньте из холодильника раньше времени, чтобы оно размягчилось. Остальные ингредиенты для удобства выложите перед собой на стол. Готовим тесто: в миске необходимо смешать 350 г муки и 200 г сахара. Добавить к ним размягченное сливочное масло, вбить 2 яйца, добавить чайную ложку корицы и какао-порошка. Также добавляем одну ложечку молотого имбиря, 2 столовые ложки кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста. Замешиваем мягкое тесто, которое должно немного прилипать к рукам. Затем заворачиваем его в пищевую пленку и минимум на 2 часа отправляем в холодильник. Перед приготовлением достаем тесто из холодильника и даем нагреться при комнатной температуре в течение часа. Раскатываем тесто пластом толщиной в 4 миллиметра и с помощью формочек вырезаем из теста фигурки. На противень застелите пергамент, на который затем выложите фигурки из теста. Выпекать печенье следует при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Дайте имбирным пряникам немного охладиться и украсьте их сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как через 10 минут приготовить имбирное печенье из Nutella. Также своим рецептом имбирных коврижек поделилась победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Просмотрите несколько рецептов и выберите тот, который подходит вам больше всего.