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Имбирное печенье с кунжутом и невероятным ароматом по рецепту Клопотенко

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Имбирное печенье по рецепту Евгения Клопотенко получается очень вкусным
Имбирное печенье по рецепту Евгения Клопотенко получается очень вкусным

Праздничности печенья по этому рецепту придают пряности

Вкусным и красиво украшенным печеньем на рождественские праздники любят лакомиться и взрослые, и дети. И если в День святого Николая принято готовить традиционные "николайчики", то в любой другой день можно приготовить имбирные пряники.

Простым рецептом имбирного печенья с кунжутом поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко. Он советует вовлекать в процесс приготовления праздничных сладостей детей и тем самым создавать себе новогоднее настроение.

Имбирное печенье с кунжутом: простой рецепт

Ингредиенты

  • 350 г муки (+ для подпила)
  • 200 г сахара
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. какао-порошка
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • ½ ч. л. соли
  • 2 ст. л. семена кунжута
  • сахарная пудра по вкусу

Приготовление

  1. Сливочное масло достаньте из холодильника раньше времени, чтобы оно размягчилось. Остальные ингредиенты для удобства выложите перед собой на стол.
  2. Готовим тесто: в миске необходимо смешать 350 г муки и 200 г сахара. Добавить к ним размягченное сливочное масло, вбить 2 яйца, добавить чайную ложку корицы и какао-порошка.
  3. Также добавляем одну ложечку молотого имбиря, 2 столовые ложки кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста.
  4. Замешиваем мягкое тесто, которое должно немного прилипать к рукам. Затем заворачиваем его в пищевую пленку и минимум на 2 часа отправляем в холодильник.
  5. Перед приготовлением достаем тесто из холодильника и даем нагреться при комнатной температуре в течение часа.
  6. Раскатываем тесто пластом толщиной в 4 миллиметра и с помощью формочек вырезаем из теста фигурки.
  7. На противень застелите пергамент, на который затем выложите фигурки из теста.
  8. Выпекать печенье следует при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
  9. Дайте имбирным пряникам немного охладиться и украсьте их сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как через 10 минут приготовить имбирное печенье из Nutella. Также своим рецептом имбирных коврижек поделилась победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Просмотрите несколько рецептов и выберите тот, который подходит вам больше всего.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Рождество #Евгений Клопотенко #Имбирное печенье
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