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Главное блюдо Рождества: три лучших рецепта вкуснейшей кутьи

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кутья – главное блюдо на Рождество
Кутья – главное блюдо на Рождество

В традиционном рецепте для приготовления кутьи используют пшеницу, но можно взять и другие крупы

Уже совсем скоро христиане будут праздновать великий праздник Рождества Христова, с которым связано множество традиций и запретов. Одной из важнейших традиций является приготовление традиционного кутьи — сладкой каши с орешками, изюмом и маком.

Рецептов этого блюда множество, однако "Телеграф" собрал три наиболее удачных и проверенных варианта. Один из них, к слову, предложил известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Кутья из пшеницы по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты

  • Пшеница — 1 стакан
  • Вода — 4 стакана
  • Сливочное масло — 50 гр. на щедрую кутью (или 2 ст. л. подсолнечного масла, если на постную)
  • Мед — 2-3 ст. л.
  • Мак — 2 ст. л.
  • Грецкие орехи — 1 горсть
  • Курага — 100 г
  • Изюм — 1 горсть
  • Лимон – 1 шт. (цедра и сок)
  • Корень имбиря — 1 см

Приготовление

  1. Пшеницу залейте водой на ночь, чтобы у нее было время набухнуть. Перед приготовлением воду сливаем, а затем снова заливаем чистой. Ставим кашу на маленький огонь и варим 30-60 минут до готовности.
  2. В теплую кашу добавляем 50 г масла.
  3. Курагу нарезаем небольшими кубиками. Если попалась очень жесткая, то запарьте ее в кипятке на 5 минут.
  4. В кашу добавляем курагу, изюм, мак и 1 см корня имбиря, который нужно натереть на мелкой терке.
  5. Туда же отправляем горсть нарубленных грецких орехов, цедру одного лимона.
  6. Добавляем в кутью 2-3 столовых ложки меда и 1-2 ложки лимонного сока.
  7. Чтобы кутья настоялась, оставьте ее минимум на 2 часа в холодильнике, а затем подавайте на стол.

Рисовая кутья с медом и черносливом

Ингредиенты

  • Рис — 1 ст.
  • Мак (маковая начинка с сахаром – 100 г, чистый мак – 20 г) — 100 г
  • Сухофрукты (курага – 50 г; чернослив – 50 г) — 100 г
  • Изюм — 50 г
  • Орехи грецкие — 200 г
  • Мед — 100 мл
  • Цукаты — 100 г

Приготовление

  1. В небольшие отдельные емкости необходимо сложить сухофрукты – изюм, чернослив, курагу – и залить их кипяченой водой на 20 минут.
  2. Маковую начинку заливаем кипятком таким образом – на 100 грамм даем 50 мл воды, если чистый мак – то на 20 грамм даем 40 мл воды. Оставляем тоже на 20 минут.
  3. Часть грецких орехов рубим грубо, другую часть мелко натираем на терке.
  4. Готовим рис – сначала крупу промываем, а затем заливаем водой в соотношении 1:2 и ставим на огонь. В среднем на приготовление риса уходит 20-30 минут, после чего выключаем и даем ему настояться. Затем рис необходимо промыть холодной водой и добавить в него 2 столовые ложки сахара.
  5. Сладкий рис кладем в посудину, добавляем туда маковую начинку и изюм. Высыпаем натертый грецкий орех.
  6. Сливаем из сухофруктов воду, режем кубиками и добавляем в кашу с маком и орехами. Туда же выливаем мед.
  7. Перед подачей можно украсить блюдо сухофруктами и орехами.

Кутья из булгура

Ингредиенты

  • Булгур — 1 стакан
  • Растительное масло — 40 граммов
  • Мед — по вкусу
  • Орехи — по вкусу

Приготовление

  1. Булгур тщательно промыть и дать время на то, чтобы из него стекла лишняя вода.
  2. За это время подготовьте орехи, мед и фрукты, чтобы украсить кутью.
  3. Варим булгур – заливаем в кастрюлю несколько столовых ложек растительного масла и добавляем булгур без воды. Жарим в кастрюле в течение 5 минут, после чего заливаем водой и варим до готовности.
  4. Солим кашу только после того, как булгур поварился в течение 5 минут. Затем накрываем крышкой и держим так, пока не сварится.
  5. Готовую кашу отставляем и даем ей полностью охладиться, тем временем рубим мелко орехи.
  6. Растапливаем мед так, чтобы им можно было полить нашу кутью.
  7. Поливаем кутью растопленным медом, а сверху украшаем фруктами, орехами или изюмом.

Ранее Телеграф сообщал, как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Рождество #Кутья
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