Главное блюдо Рождества: три лучших рецепта вкуснейшей кутьи

В традиционном рецепте для приготовления кутьи используют пшеницу, но можно взять и другие крупы

Уже совсем скоро христиане будут праздновать великий праздник Рождества Христова, с которым связано множество традиций и запретов. Одной из важнейших традиций является приготовление традиционного кутьи — сладкой каши с орешками, изюмом и маком.

Рецептов этого блюда множество, однако "Телеграф" собрал три наиболее удачных и проверенных варианта. Один из них, к слову, предложил известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Кутья из пшеницы по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Пшеница — 1 стакан

Вода — 4 стакана

Сливочное масло — 50 гр. на щедрую кутью (или 2 ст. л. подсолнечного масла, если на постную)

Мед — 2-3 ст. л.

Мак — 2 ст. л.

Грецкие орехи — 1 горсть

Курага — 100 г

Изюм — 1 горсть

Лимон – 1 шт. (цедра и сок)

Корень имбиря — 1 см

Приготовление

Пшеницу залейте водой на ночь, чтобы у нее было время набухнуть. Перед приготовлением воду сливаем, а затем снова заливаем чистой. Ставим кашу на маленький огонь и варим 30-60 минут до готовности. В теплую кашу добавляем 50 г масла. Курагу нарезаем небольшими кубиками. Если попалась очень жесткая, то запарьте ее в кипятке на 5 минут. В кашу добавляем курагу, изюм, мак и 1 см корня имбиря, который нужно натереть на мелкой терке. Туда же отправляем горсть нарубленных грецких орехов, цедру одного лимона. Добавляем в кутью 2-3 столовых ложки меда и 1-2 ложки лимонного сока. Чтобы кутья настоялась, оставьте ее минимум на 2 часа в холодильнике, а затем подавайте на стол.

Рисовая кутья с медом и черносливом

Ингредиенты

Рис — 1 ст.

Мак (маковая начинка с сахаром – 100 г, чистый мак – 20 г) — 100 г

Сухофрукты (курага – 50 г; чернослив – 50 г) — 100 г

Изюм — 50 г

Орехи грецкие — 200 г

Мед — 100 мл

Цукаты — 100 г

Приготовление

В небольшие отдельные емкости необходимо сложить сухофрукты – изюм, чернослив, курагу – и залить их кипяченой водой на 20 минут. Маковую начинку заливаем кипятком таким образом – на 100 грамм даем 50 мл воды, если чистый мак – то на 20 грамм даем 40 мл воды. Оставляем тоже на 20 минут. Часть грецких орехов рубим грубо, другую часть мелко натираем на терке. Готовим рис – сначала крупу промываем, а затем заливаем водой в соотношении 1:2 и ставим на огонь. В среднем на приготовление риса уходит 20-30 минут, после чего выключаем и даем ему настояться. Затем рис необходимо промыть холодной водой и добавить в него 2 столовые ложки сахара. Сладкий рис кладем в посудину, добавляем туда маковую начинку и изюм. Высыпаем натертый грецкий орех. Сливаем из сухофруктов воду, режем кубиками и добавляем в кашу с маком и орехами. Туда же выливаем мед. Перед подачей можно украсить блюдо сухофруктами и орехами.

Кутья из булгура

Ингредиенты

Булгур — 1 стакан

Растительное масло — 40 граммов

Мед — по вкусу

Орехи — по вкусу

Приготовление

Булгур тщательно промыть и дать время на то, чтобы из него стекла лишняя вода. За это время подготовьте орехи, мед и фрукты, чтобы украсить кутью. Варим булгур – заливаем в кастрюлю несколько столовых ложек растительного масла и добавляем булгур без воды. Жарим в кастрюле в течение 5 минут, после чего заливаем водой и варим до готовности. Солим кашу только после того, как булгур поварился в течение 5 минут. Затем накрываем крышкой и держим так, пока не сварится. Готовую кашу отставляем и даем ей полностью охладиться, тем временем рубим мелко орехи. Растапливаем мед так, чтобы им можно было полить нашу кутью. Поливаем кутью растопленным медом, а сверху украшаем фруктами, орехами или изюмом.

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