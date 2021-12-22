Главное блюдо Рождества: три лучших рецепта вкуснейшей кутьи
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В традиционном рецепте для приготовления кутьи используют пшеницу, но можно взять и другие крупы
Уже совсем скоро христиане будут праздновать великий праздник Рождества Христова, с которым связано множество традиций и запретов. Одной из важнейших традиций является приготовление традиционного кутьи — сладкой каши с орешками, изюмом и маком.
Рецептов этого блюда множество, однако "Телеграф" собрал три наиболее удачных и проверенных варианта. Один из них, к слову, предложил известный украинский повар Евгений Клопотенко.
Кутья из пшеницы по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- Пшеница — 1 стакан
- Вода — 4 стакана
- Сливочное масло — 50 гр. на щедрую кутью (или 2 ст. л. подсолнечного масла, если на постную)
- Мед — 2-3 ст. л.
- Мак — 2 ст. л.
- Грецкие орехи — 1 горсть
- Курага — 100 г
- Изюм — 1 горсть
- Лимон – 1 шт. (цедра и сок)
- Корень имбиря — 1 см
Приготовление
- Пшеницу залейте водой на ночь, чтобы у нее было время набухнуть. Перед приготовлением воду сливаем, а затем снова заливаем чистой. Ставим кашу на маленький огонь и варим 30-60 минут до готовности.
- В теплую кашу добавляем 50 г масла.
- Курагу нарезаем небольшими кубиками. Если попалась очень жесткая, то запарьте ее в кипятке на 5 минут.
- В кашу добавляем курагу, изюм, мак и 1 см корня имбиря, который нужно натереть на мелкой терке.
- Туда же отправляем горсть нарубленных грецких орехов, цедру одного лимона.
- Добавляем в кутью 2-3 столовых ложки меда и 1-2 ложки лимонного сока.
- Чтобы кутья настоялась, оставьте ее минимум на 2 часа в холодильнике, а затем подавайте на стол.
Рисовая кутья с медом и черносливом
Ингредиенты
- Рис — 1 ст.
- Мак (маковая начинка с сахаром – 100 г, чистый мак – 20 г) — 100 г
- Сухофрукты (курага – 50 г; чернослив – 50 г) — 100 г
- Изюм — 50 г
- Орехи грецкие — 200 г
- Мед — 100 мл
- Цукаты — 100 г
Приготовление
- В небольшие отдельные емкости необходимо сложить сухофрукты – изюм, чернослив, курагу – и залить их кипяченой водой на 20 минут.
- Маковую начинку заливаем кипятком таким образом – на 100 грамм даем 50 мл воды, если чистый мак – то на 20 грамм даем 40 мл воды. Оставляем тоже на 20 минут.
- Часть грецких орехов рубим грубо, другую часть мелко натираем на терке.
- Готовим рис – сначала крупу промываем, а затем заливаем водой в соотношении 1:2 и ставим на огонь. В среднем на приготовление риса уходит 20-30 минут, после чего выключаем и даем ему настояться. Затем рис необходимо промыть холодной водой и добавить в него 2 столовые ложки сахара.
- Сладкий рис кладем в посудину, добавляем туда маковую начинку и изюм. Высыпаем натертый грецкий орех.
- Сливаем из сухофруктов воду, режем кубиками и добавляем в кашу с маком и орехами. Туда же выливаем мед.
- Перед подачей можно украсить блюдо сухофруктами и орехами.
Кутья из булгура
Ингредиенты
- Булгур — 1 стакан
- Растительное масло — 40 граммов
- Мед — по вкусу
- Орехи — по вкусу
Приготовление
- Булгур тщательно промыть и дать время на то, чтобы из него стекла лишняя вода.
- За это время подготовьте орехи, мед и фрукты, чтобы украсить кутью.
- Варим булгур – заливаем в кастрюлю несколько столовых ложек растительного масла и добавляем булгур без воды. Жарим в кастрюле в течение 5 минут, после чего заливаем водой и варим до готовности.
- Солим кашу только после того, как булгур поварился в течение 5 минут. Затем накрываем крышкой и держим так, пока не сварится.
- Готовую кашу отставляем и даем ей полностью охладиться, тем временем рубим мелко орехи.
- Растапливаем мед так, чтобы им можно было полить нашу кутью.
- Поливаем кутью растопленным медом, а сверху украшаем фруктами, орехами или изюмом.
Ранее Телеграф сообщал, как правильно приготовить традиционную кутью на Рождество.
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