Необычный салат "Новогодняя ночь": простое блюдо на праздничный стол

Приготовить такой салат можно очень быстро, однако по вкусу он не уступаем другим блюдам

Салаты на новогоднем столе всегда хочется видеть праздничные и очень вкусные. Раньше "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а сегодня предлагаем ознакомиться с рецептом салата под романтическим названием "Новогодняя ночь".

В состав входит ветчина и чернослив, что делает блюдо необычным на вкус, а подавать его советуют в порционных салатницах.

Рецептом салата поделился портал "Кулинарный эдем".

Как приготовить салат "Новогодняя ночь" с ветчиной и черносливом

Ингредиенты

Ветчина — 200 г

Сыр твердый — 100 г

Чернослив — 100 г

Орехи грецкие — 50 г

Майонез — 2 ст. л.

Приготовление

Ветчину нарезаем соломкой, а сыр натираем на крупной терке. Чернослив необходимо размочить в кипятке, а затем убрать из него лишнюю воду и дать немного остыть. Орехи рубим с помощью ножа на небольшие кусочки. Добавляем в миску чернослив, сыр, орехи и майонез, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник, чтобы он остыл. Перед подачей выложить салат в порционные салатницы и подаем "Новогоднюю ночь" к столу.

Видеорецепт

Как приготовить салат "Новогодняя ночь" с ветчиной и черносливом

Ранее "Телеграф" сообщал, как необычно подать всем известный салат с крабовыми палочками.