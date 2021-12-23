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Необычный салат "Новогодняя ночь": простое блюдо на праздничный стол

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Салат "Новогодняя ночь" подается в порционных салатницах Новость обновлена 23 декабря 2021, 08:29
Салат "Новогодняя ночь" подается в порционных салатницах

Приготовить такой салат можно очень быстро, однако по вкусу он не уступаем другим блюдам

Салаты на новогоднем столе всегда хочется видеть праздничные и очень вкусные. Раньше "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а сегодня предлагаем ознакомиться с рецептом салата под романтическим названием "Новогодняя ночь".

В состав входит ветчина и чернослив, что делает блюдо необычным на вкус, а подавать его советуют в порционных салатницах.

Рецептом салата поделился портал "Кулинарный эдем".

Как приготовить салат "Новогодняя ночь" с ветчиной и черносливом

Ингредиенты

  • Ветчина — 200 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чернослив — 100 г
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Майонез — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Ветчину нарезаем соломкой, а сыр натираем на крупной терке.
  2. Чернослив необходимо размочить в кипятке, а затем убрать из него лишнюю воду и дать немного остыть.
  3. Орехи рубим с помощью ножа на небольшие кусочки.
  4. Добавляем в миску чернослив, сыр, орехи и майонез, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник, чтобы он остыл.
  5. Перед подачей выложить салат в порционные салатницы и подаем "Новогоднюю ночь" к столу.

Видеорецепт

Как приготовить салат "Новогодняя ночь" с ветчиной и черносливом

Ранее "Телеграф" сообщал, как необычно подать всем известный салат с крабовыми палочками.

Теги:
#Рецепт #Праздник #Рецепты #Салат #Блюдо #Новый год
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