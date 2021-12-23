Необычный салат "Новогодняя ночь": простое блюдо на праздничный стол
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Приготовить такой салат можно очень быстро, однако по вкусу он не уступаем другим блюдам
Салаты на новогоднем столе всегда хочется видеть праздничные и очень вкусные. Раньше "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а сегодня предлагаем ознакомиться с рецептом салата под романтическим названием "Новогодняя ночь".
В состав входит ветчина и чернослив, что делает блюдо необычным на вкус, а подавать его советуют в порционных салатницах.
Рецептом салата поделился портал "Кулинарный эдем".
Как приготовить салат "Новогодняя ночь" с ветчиной и черносливом
Ингредиенты
- Ветчина — 200 г
- Сыр твердый — 100 г
- Чернослив — 100 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление
- Ветчину нарезаем соломкой, а сыр натираем на крупной терке.
- Чернослив необходимо размочить в кипятке, а затем убрать из него лишнюю воду и дать немного остыть.
- Орехи рубим с помощью ножа на небольшие кусочки.
- Добавляем в миску чернослив, сыр, орехи и майонез, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник, чтобы он остыл.
- Перед подачей выложить салат в порционные салатницы и подаем "Новогоднюю ночь" к столу.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, как необычно подать всем известный салат с крабовыми палочками.
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