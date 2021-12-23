Ярко и очень вкусно: готовим торт "Тигровый" на новогодний стол
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Над приготовлением десерта придется немного заморочиться, однако результат того стоит
На новогодние праздники очень хочется порадовать родных и гостей вкусными десертами. Например, шоколадным рулетом с мандаринами или же вкуснейшим пирогом. Однако на этом сладкие рецепты не заканчиваются и "Телеграф" предлагает приготовить на Новый год торт "Тигровый", который не только станет украшением праздничного стола, но и еще поможет задобрить покровителя года — Черного Тигра.
Рецептом бисквитного торта "Тигровый" со сметанным кремом поделились на Youtube-канале "Я — тортодел".
Как приготовить бисквитный торт "Тигровый" на Новый год
Ингредиенты
- Бисквит — (18 см):
- Яйца — 3 шт
- Сахар — 200 гр
- Масло растительное — 100 мл
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 5 гр
- Сода — 1 ч. л (без горки)
- Кефир — 120 гр
- Морковное пюре (из детского питания) — 120 гр
- Мука — 220 гр
- Какао — 10 гр
Крем:
- Сметана 25-30% — 400 гр
- Сливки 33% — 200 мл
- Сахарная пудра — 120 гр
Приготовление
- Для приготовления бисквита в первую очередь соединяем кефир, растительное масло и морковное пюре. Все перемешиваем с помощью венчика. Добавляем соду, хорошо перемешиваем и отставляем в сторону.
- Берем муку и соединяем ее с разрыхлителем.
- Отдельно к яйцам добавляем соль, сахар и взбиваем на самой большой скорости в миксере в течение 5-7 минут. Затем снижаем скорость до минимума и по ложке начинаем добавлять муку смешанную с разрыхлителем, чередуя с морковным кефиром. Когда тесто достигнет однородной консистенции, выключить миксер.
- Берем ⅓ теста и выливаем в отдельную миску. Добавляем к нему просеянный какао-порошок и аккуратно перемешиваем лопаткой.
- Берем форму для выпечки (в данном рецепте форма 18 см). Дно делаем из пергамента и фольги.
- По очередности выливаем в форму ложкой два вида теста (сначала желтое. Затем коричневое). Так продолжаем, пока все тесто не будет в форме. Перед выпечкой накрываем фольгой, чтобы на торте не образовалась большая шапка. Ставим торт в духовку на 175 градусов и выпекаем 50 минут под фольгой, и еще 15 минут без фольги.
- Затем бисквит достаем, немного остужаем и вынимаем из формы. Даем полностью остыть, заворачиваем в пленку и ставим в холодильник.
- Готовим сметанный крем — нужна сметана (25% жирности), сахарная пудра и сливки (жирность 30-33%).
- Сбиваем сметану с сахарной пудрой в течение 2-3 минут. Точно так же сбиваем сливки до плотной консистенции.
- Две массы аккуратно соединить с помощью лопатки.
- Переходим к сборке торта — бисквит разрезаем на три части и каждый из них необходимо смазать кремом, кроме верхнего коржа. Затем отправляем в холодильник на несколько часов отстояться и пропитаться.
- Украсить торт можно довольно просто — сверху покрыть все кремом и крошкой от оставшейся верхушки бисквита. Тигровый торт готов!
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить традиционный "Медовик" на новогодний стол.
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