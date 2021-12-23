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Ярко и очень вкусно: готовим торт "Тигровый" на новогодний стол

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Торт "Тигровый" со сметанным кремом станет украшением праздника Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:33
Торт "Тигровый" со сметанным кремом станет украшением праздника

Над приготовлением десерта придется немного заморочиться, однако результат того стоит

На новогодние праздники очень хочется порадовать родных и гостей вкусными десертами. Например, шоколадным рулетом с мандаринами или же вкуснейшим пирогом. Однако на этом сладкие рецепты не заканчиваются и "Телеграф" предлагает приготовить на Новый год торт "Тигровый", который не только станет украшением праздничного стола, но и еще поможет задобрить покровителя года — Черного Тигра.

Рецептом бисквитного торта "Тигровый" со сметанным кремом поделились на Youtube-канале "Я — тортодел".

Как приготовить бисквитный торт "Тигровый" на Новый год

Ингредиенты

  • Бисквит — (18 см):
  • Яйца — 3 шт
  • Сахар — 200 гр
  • Масло растительное — 100 мл
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 5 гр
  • Сода — 1 ч. л (без горки)
  • Кефир — 120 гр
  • Морковное пюре (из детского питания) — 120 гр
  • Мука — 220 гр
  • Какао — 10 гр

Крем:

  • Сметана 25-30% — 400 гр
  • Сливки 33% — 200 мл
  • Сахарная пудра — 120 гр

Приготовление

  1. Для приготовления бисквита в первую очередь соединяем кефир, растительное масло и морковное пюре. Все перемешиваем с помощью венчика. Добавляем соду, хорошо перемешиваем и отставляем в сторону.
  2. Берем муку и соединяем ее с разрыхлителем.
  3. Отдельно к яйцам добавляем соль, сахар и взбиваем на самой большой скорости в миксере в течение 5-7 минут. Затем снижаем скорость до минимума и по ложке начинаем добавлять муку смешанную с разрыхлителем, чередуя с морковным кефиром. Когда тесто достигнет однородной консистенции, выключить миксер.
  4. Берем ⅓ теста и выливаем в отдельную миску. Добавляем к нему просеянный какао-порошок и аккуратно перемешиваем лопаткой.
  5. Берем форму для выпечки (в данном рецепте форма 18 см). Дно делаем из пергамента и фольги.
  6. По очередности выливаем в форму ложкой два вида теста (сначала желтое. Затем коричневое). Так продолжаем, пока все тесто не будет в форме. Перед выпечкой накрываем фольгой, чтобы на торте не образовалась большая шапка. Ставим торт в духовку на 175 градусов и выпекаем 50 минут под фольгой, и еще 15 минут без фольги.
  7. Затем бисквит достаем, немного остужаем и вынимаем из формы. Даем полностью остыть, заворачиваем в пленку и ставим в холодильник.
  8. Готовим сметанный крем — нужна сметана (25% жирности), сахарная пудра и сливки (жирность 30-33%).
  9. Сбиваем сметану с сахарной пудрой в течение 2-3 минут. Точно так же сбиваем сливки до плотной консистенции.
  10. Две массы аккуратно соединить с помощью лопатки.
  11. Переходим к сборке торта — бисквит разрезаем на три части и каждый из них необходимо смазать кремом, кроме верхнего коржа. Затем отправляем в холодильник на несколько часов отстояться и пропитаться.
  12. Украсить торт можно довольно просто — сверху покрыть все кремом и крошкой от оставшейся верхушки бисквита. Тигровый торт готов!

Видеорецепт

Как приготовить бисквитный торт "Тигровый" на Новый год

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить традиционный "Медовик" на новогодний стол.

Теги:
#Рецепт #Торт #Рецепты #Новый год #Десерт
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