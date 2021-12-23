Гораздо лучше майонеза: три соуса, которые сделают блюда намного вкуснее
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Приготовление этих соусов займет минимум времени
В канун Нового года в голове появляется множество идей по поводу приготовления разнообразных блюд на праздничный стол. Неотъемлемой частью станут салаты и закуски, во многие из которых входит майонез.
Рецептом приготовления домашнего майонеза "Телеграф" уже с вами делился, однако предлагаем разнообразить блюда тремя другими соусами, которые точно добавят яркого вкуса.
Сметанный соус с горчицей
Таким соусом, как отмечает портал "Лайфхакер", можно абсолютно спокойно заменить майонез в слоеных салатах типа "Селедки под шубой" или "Маркиза".
Ингредиенты
- 2 варёных желтка;
- 200 г сметаны (не менее 20% жирности);
- 1 столовая ложка дижонской горчицы;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Желтки растираем со сметаной, а затем добавляем к ним столовую ложку горчицы и соль. Все вместе на протяжении 30 секунд взбиваем блендером около 30 секунд до воздушной текстуры.
К слову, лучше всего для этого соуса подойдет жирная сметана, которая хорошо держит форму. А горчицу легко можно заменить обычной, если нет дижонской под рукой.
Сливочный соус с пармезаном
Таким вариантом замены майонеза поделился украинский повар Евгений Клопотенко. По его словам, сливочный соус замечательно подходит для салатов с морепродуктами.
Ингредиенты
- сливки – 100 мл
- пармезан или любой твердый сыр – 100 г
- соль, перец – щепотка
- мускатный орех – щепотка
- тимьян – по вкусу
- гвоздика – несколько штук
Приготовление
Сливки необходимо подогреть, затем добавить к ним натертый сыр пармезан, соль, перец и все специи (мускатный орех, тимьян, гвоздику) и тщательно перемешать.
Тартар
Классическим рецептом соуса Тартар поделились кулинары "Шефмастера". Он отлично подходит к блюдам из курицы, рыбе и к морепродуктам.
Ингредиенты
- 2 варёных желтка;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- ¹⁄₂ лимона;
- 120 мл оливкового масла;
- большой пучок зелёного лука;
- 1 солёный огурец;
- 5 оливок;
- 2 зубчика чеснока.
Приготовление
- Вареные яичные желтки растираем вилкой, солим перчим и смешиваем с соком половины лимона.
- Аккуратно сбивая все блендером вливаем оливковое масло.
- Когда соус начнет густеть необходимо добавить мелко нарезанный зеленый лук, огурец и оливки.
- Чеснок пропускаем через пресс и также отправляем в тартар.
- Все перемешиваем и храним готовый соус в холодильнике.
Ранее "Телеграф" сообщал, три рецепта новогодних салатов, которые можно приготовить, если надоело традиционное "Оливье".
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