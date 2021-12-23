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Гораздо лучше майонеза: три соуса, которые сделают блюда намного вкуснее

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Альтернатива майонезу в блюдах найдена
Альтернатива майонезу в блюдах найдена

Приготовление этих соусов займет минимум времени

В канун Нового года в голове появляется множество идей по поводу приготовления разнообразных блюд на праздничный стол. Неотъемлемой частью станут салаты и закуски, во многие из которых входит майонез.

Рецептом приготовления домашнего майонеза "Телеграф" уже с вами делился, однако предлагаем разнообразить блюда тремя другими соусами, которые точно добавят яркого вкуса.

Сметанный соус с горчицей

Таким соусом, как отмечает портал "Лайфхакер", можно абсолютно спокойно заменить майонез в слоеных салатах типа "Селедки под шубой" или "Маркиза".

Ингредиенты

  • 2 варёных желтка;
  • 200 г сметаны (не менее 20% жирности);
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Желтки растираем со сметаной, а затем добавляем к ним столовую ложку горчицы и соль. Все вместе на протяжении 30 секунд взбиваем блендером около 30 секунд до воздушной текстуры.

К слову, лучше всего для этого соуса подойдет жирная сметана, которая хорошо держит форму. А горчицу легко можно заменить обычной, если нет дижонской под рукой.

Сливочный соус с пармезаном

Таким вариантом замены майонеза поделился украинский повар Евгений Клопотенко. По его словам, сливочный соус замечательно подходит для салатов с морепродуктами.

Ингредиенты

  • сливки – 100 мл
  • пармезан или любой твердый сыр – 100 г
  • соль, перец – щепотка
  • мускатный орех – щепотка
  • тимьян – по вкусу
  • гвоздика – несколько штук

Приготовление

Сливки необходимо подогреть, затем добавить к ним натертый сыр пармезан, соль, перец и все специи (мускатный орех, тимьян, гвоздику) и тщательно перемешать.

Тартар

Классическим рецептом соуса Тартар поделились кулинары "Шефмастера". Он отлично подходит к блюдам из курицы, рыбе и к морепродуктам.

Ингредиенты

  • 2 варёных желтка;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • ¹⁄₂ лимона;
  • 120 мл оливкового масла;
  • большой пучок зелёного лука;
  • 1 солёный огурец;
  • 5 оливок;
  • 2 зубчика чеснока.

Приготовление

  1. Вареные яичные желтки растираем вилкой, солим перчим и смешиваем с соком половины лимона.
  2. Аккуратно сбивая все блендером вливаем оливковое масло.
  3. Когда соус начнет густеть необходимо добавить мелко нарезанный зеленый лук, огурец и оливки.
  4. Чеснок пропускаем через пресс и также отправляем в тартар.
  5. Все перемешиваем и храним готовый соус в холодильнике.

Ранее "Телеграф" сообщал, три рецепта новогодних салатов, которые можно приготовить, если надоело традиционное "Оливье".

Теги:
#Рецепт #Меню #Рецепты #Соус #Новый год #Майонез
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