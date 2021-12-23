Гораздо лучше майонеза: три соуса, которые сделают блюда намного вкуснее

Приготовление этих соусов займет минимум времени

В канун Нового года в голове появляется множество идей по поводу приготовления разнообразных блюд на праздничный стол. Неотъемлемой частью станут салаты и закуски, во многие из которых входит майонез.

Рецептом приготовления домашнего майонеза "Телеграф" уже с вами делился, однако предлагаем разнообразить блюда тремя другими соусами, которые точно добавят яркого вкуса.

Сметанный соус с горчицей

Таким соусом, как отмечает портал "Лайфхакер", можно абсолютно спокойно заменить майонез в слоеных салатах типа "Селедки под шубой" или "Маркиза".

Ингредиенты

2 варёных желтка;

200 г сметаны (не менее 20% жирности);

1 столовая ложка дижонской горчицы;

соль — по вкусу.

Приготовление

Желтки растираем со сметаной, а затем добавляем к ним столовую ложку горчицы и соль. Все вместе на протяжении 30 секунд взбиваем блендером около 30 секунд до воздушной текстуры.

К слову, лучше всего для этого соуса подойдет жирная сметана, которая хорошо держит форму. А горчицу легко можно заменить обычной, если нет дижонской под рукой.

Сливочный соус с пармезаном

Таким вариантом замены майонеза поделился украинский повар Евгений Клопотенко. По его словам, сливочный соус замечательно подходит для салатов с морепродуктами.

Ингредиенты

сливки – 100 мл

пармезан или любой твердый сыр – 100 г

соль, перец – щепотка

мускатный орех – щепотка

тимьян – по вкусу

гвоздика – несколько штук

Приготовление

Сливки необходимо подогреть, затем добавить к ним натертый сыр пармезан, соль, перец и все специи (мускатный орех, тимьян, гвоздику) и тщательно перемешать.

Тартар

Классическим рецептом соуса Тартар поделились кулинары "Шефмастера". Он отлично подходит к блюдам из курицы, рыбе и к морепродуктам.

Ингредиенты

2 варёных желтка;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

¹⁄₂ лимона;

120 мл оливкового масла;

большой пучок зелёного лука;

1 солёный огурец;

5 оливок;

2 зубчика чеснока.

Приготовление

Вареные яичные желтки растираем вилкой, солим перчим и смешиваем с соком половины лимона. Аккуратно сбивая все блендером вливаем оливковое масло. Когда соус начнет густеть необходимо добавить мелко нарезанный зеленый лук, огурец и оливки. Чеснок пропускаем через пресс и также отправляем в тартар. Все перемешиваем и храним готовый соус в холодильнике.

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