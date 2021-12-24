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"Изюминка" праздничного стола: рецепт салата "Новогодняя шишка" с шампиньонами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Что приготовить на праздники - простой рецепт вкусного салата Новость обновлена 24 декабря 2021, 12:08
Что приготовить на праздники - простой рецепт вкусного салата

Вкусное и сытное блюдо для всей семьи

Каждой хозяйке можно подобрать несколько интересных и одновременно вкусных салатов, благодаря которым новогодние и рождественские праздники заиграют новыми красками.

Оригинальное оформление салата "Новогодняя шишка" не оставит безразличными ваших родных, пишет smakotainfo.

Ингредиенты:

  • филе куриное отварное – 150 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • шампиньоны консервированные – 100 г
  • сыр твердый – 80 г
  • майонез – 6-8 ст.л.
  • масло – 2-3 ст.л.
  • миндаль – 150 г
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками.
  2. Яйца и творог натираем на терке отдельно.
  3. Шампиньоны нарезаем кусочками и обжариваем на масле.
  4. Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом.
  5. На блюдо выкладываем два овала в виде шишки. Верх салата покрываем миндальными орешками.

Напомним, что майонез можно приготовить своими руками. Но если вам надоел этот соус, его можно заменить другими заправками. Рецепты вкуснейших соусов к блюдам вы найдете в материале "Телеграфа".

Теги:
#Рецепты #Рождество #Новый год #Салаты
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