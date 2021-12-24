"Изюминка" праздничного стола: рецепт салата "Новогодняя шишка" с шампиньонами

Вкусное и сытное блюдо для всей семьи

Каждой хозяйке можно подобрать несколько интересных и одновременно вкусных салатов, благодаря которым новогодние и рождественские праздники заиграют новыми красками.

Оригинальное оформление салата "Новогодняя шишка" не оставит безразличными ваших родных, пишет smakotainfo.

Ингредиенты:

филе куриное отварное – 150 г

яйца вареные – 2 шт.

шампиньоны консервированные – 100 г

сыр твердый – 80 г

майонез – 6-8 ст.л.

масло – 2-3 ст.л.

миндаль – 150 г

соль, перец – по вкусу.

Читайте также: Категория Рецепты Необычный салат "Новогодняя ночь": простое блюдо на праздничный стол Приготовить такой салат можно очень быстро, однако по вкусу он не уступаем другим блюдам

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Яйца и творог натираем на терке отдельно. Шампиньоны нарезаем кусочками и обжариваем на масле. Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом. На блюдо выкладываем два овала в виде шишки. Верх салата покрываем миндальными орешками.

Напомним, что майонез можно приготовить своими руками. Но если вам надоел этот соус, его можно заменить другими заправками. Рецепты вкуснейших соусов к блюдам вы найдете в материале "Телеграфа".