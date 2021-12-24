"Изюминка" праздничного стола: рецепт салата "Новогодняя шишка" с шампиньонами
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Вкусное и сытное блюдо для всей семьи
Каждой хозяйке можно подобрать несколько интересных и одновременно вкусных салатов, благодаря которым новогодние и рождественские праздники заиграют новыми красками.
Оригинальное оформление салата "Новогодняя шишка" не оставит безразличными ваших родных, пишет smakotainfo.
Ингредиенты:
- филе куриное отварное – 150 г
- яйца вареные – 2 шт.
- шампиньоны консервированные – 100 г
- сыр твердый – 80 г
- майонез – 6-8 ст.л.
- масло – 2-3 ст.л.
- миндаль – 150 г
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками.
- Яйца и творог натираем на терке отдельно.
- Шампиньоны нарезаем кусочками и обжариваем на масле.
- Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом.
- На блюдо выкладываем два овала в виде шишки. Верх салата покрываем миндальными орешками.
Напомним, что майонез можно приготовить своими руками. Но если вам надоел этот соус, его можно заменить другими заправками. Рецепты вкуснейших соусов к блюдам вы найдете в материале "Телеграфа".
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