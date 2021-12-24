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Чем задобрить хозяина года: простой рецепт салата "Шкура тигра"

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Как красиво украсить новогодний салат Новость обновлена 24 декабря 2021, 14:57
Как красиво украсить новогодний салат

Салат "Шкура тигра" готовится намного проще, чем это может показаться на первый взгляд

Символом Нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр и многие хозяйки активно ищут рецепты блюд, которые можно украсить в виде символа года. Так, можно приготовить невероятно вкусные и красивые бутерброды "Тигрята" или простой в приготовлении тематический салат "Шкура тигра".

Рецептом блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 300 г. копченой курицы;
  • 3 шт. вареного картофеля;
  • 2 шт. соленых огурцов;
  • 4 яиц вареных вкрутую;
  • 3 вареные моркови;
  • вяленый чернослив;
  • майонез;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу и соленые огурцы измельчить на маленькие кубики.
  2. Блюдо, на которое будем слоями выкладывать салат, немного покрываем майонезом.
  3. Натертый на крупной терке картофель выкладываем на блюдо и смазываем майонезом.
  4. На картофель выкладываем слой из измельченной копченой курицы, который также смазываем майонезом.
  5. Следующий слой – соленые огурцы.
  6. И последний слой – морковь, измельченная на мелкой терке.
  7. Вяленый чернослив нарезаем тонкими полосочками и выкладываем его на морковь, формируя черные полосочки, как на шкуре тигра. Чтобы картинка была целостной, можно взять шаблон из интернета.

Видеорецепт:

салат "Шкура тигра"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить бюджетный и простой салат "Первый снег" из курицы, картофеля, яиц и сыра, который станет отменным украшением для любого праздничного стола.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Салаты
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