Чем задобрить хозяина года: простой рецепт салата "Шкура тигра"

Салат "Шкура тигра" готовится намного проще, чем это может показаться на первый взгляд

Символом Нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр и многие хозяйки активно ищут рецепты блюд, которые можно украсить в виде символа года. Так, можно приготовить невероятно вкусные и красивые бутерброды "Тигрята" или простой в приготовлении тематический салат "Шкура тигра".

Рецептом блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

300 г. копченой курицы;

3 шт. вареного картофеля;

2 шт. соленых огурцов;

4 яиц вареных вкрутую;

3 вареные моркови;

вяленый чернослив;

майонез;

соль по вкусу.

Приготовление:

Курицу и соленые огурцы измельчить на маленькие кубики. Блюдо, на которое будем слоями выкладывать салат, немного покрываем майонезом. Натертый на крупной терке картофель выкладываем на блюдо и смазываем майонезом. На картофель выкладываем слой из измельченной копченой курицы, который также смазываем майонезом. Следующий слой – соленые огурцы. И последний слой – морковь, измельченная на мелкой терке. Вяленый чернослив нарезаем тонкими полосочками и выкладываем его на морковь, формируя черные полосочки, как на шкуре тигра. Чтобы картинка была целостной, можно взять шаблон из интернета.

Видеорецепт:

салат "Шкура тигра"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить бюджетный и простой салат "Первый снег" из курицы, картофеля, яиц и сыра, который станет отменным украшением для любого праздничного стола.