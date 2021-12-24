Чем задобрить хозяина года: простой рецепт салата "Шкура тигра"
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Салат "Шкура тигра" готовится намного проще, чем это может показаться на первый взгляд
Символом Нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр и многие хозяйки активно ищут рецепты блюд, которые можно украсить в виде символа года. Так, можно приготовить невероятно вкусные и красивые бутерброды "Тигрята" или простой в приготовлении тематический салат "Шкура тигра".
Рецептом блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 300 г. копченой курицы;
- 3 шт. вареного картофеля;
- 2 шт. соленых огурцов;
- 4 яиц вареных вкрутую;
- 3 вареные моркови;
- вяленый чернослив;
- майонез;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Курицу и соленые огурцы измельчить на маленькие кубики.
- Блюдо, на которое будем слоями выкладывать салат, немного покрываем майонезом.
- Натертый на крупной терке картофель выкладываем на блюдо и смазываем майонезом.
- На картофель выкладываем слой из измельченной копченой курицы, который также смазываем майонезом.
- Следующий слой – соленые огурцы.
- И последний слой – морковь, измельченная на мелкой терке.
- Вяленый чернослив нарезаем тонкими полосочками и выкладываем его на морковь, формируя черные полосочки, как на шкуре тигра. Чтобы картинка была целостной, можно взять шаблон из интернета.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить бюджетный и простой салат "Первый снег" из курицы, картофеля, яиц и сыра, который станет отменным украшением для любого праздничного стола.
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