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Как приготовить вкуснейший холодец, который не нужно варить 5 часов: лайфхак от фудблогера

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Холодец-рулет - красивое дополнение новогоднего стола Новость обновлена 25 декабря 2021, 09:21
Холодец-рулет - красивое дополнение новогоднего стола

Такая необычная подача традиционного новогоднего блюда удивит ваших гостей.

У многих украинцев уже давно сложилась традиция, что одними из главных атрибутов новогоднего стола являются традиционный салат "Оливье" и холодец, рецепт которого мы публиковали ранее. Но согласитесь, совсем не хочется накануне праздника торчать у плиты 5-8 часов только ради одного холодца.

Диетолог и фудблогер Алена Сергиенко на своей странице в Инстаграм поделилась очень быстрым, простым и вкусным рецептом холодца, который избавит вас от многочасовой варки. А необычная подача в рукаве обязательно удивит ваших родных и знакомых.

Ингредиенты:

  • 2 вида мяса (например телятина и курица)
  • Зелень (можно сухую)
  • Сухой желатин
  • Соль, перец, хмели-сунели, кориандр, розмарин
  • Рукав для запекания
  • Нитка

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо на небольшие куски (2*2 см)
  2. Нарежьте зелень и добавьте ее в мясо. Туда же насыпьте все приправы, соль, и сухой желатин. Все перемешайте руками.
  3. Выложите мясо в рукав и сформируйте из него довольно толстенькую колбасу. Заверните рукав, и закрепите края. Сверху обвяжите ниткой как рулет, чтобы в процессе выпекания из-за нагревания воздуха рукав не развернулся.
  4. Отправьте рулет в духовку, разогретую до 170 градусов, на 1 час 30 минут.
  5. Достаньте рулет из духовки, дайте ему остыть немного и заверните плотно в полотенце, сформировав колбасу.
  6. Как только холодец достаточно остыл, поставьте его в холодильник на 8 часов в полотенце.
  7. Спустя это время достаньте холодец, снимите нитку и рукав. Приятного аппетита!!!

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Холодец
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