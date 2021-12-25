Как приготовить вкуснейший холодец, который не нужно варить 5 часов: лайфхак от фудблогера
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Такая необычная подача традиционного новогоднего блюда удивит ваших гостей.
У многих украинцев уже давно сложилась традиция, что одними из главных атрибутов новогоднего стола являются традиционный салат "Оливье" и холодец, рецепт которого мы публиковали ранее. Но согласитесь, совсем не хочется накануне праздника торчать у плиты 5-8 часов только ради одного холодца.
Диетолог и фудблогер Алена Сергиенко на своей странице в Инстаграм поделилась очень быстрым, простым и вкусным рецептом холодца, который избавит вас от многочасовой варки. А необычная подача в рукаве обязательно удивит ваших родных и знакомых.
Ингредиенты:
- 2 вида мяса (например телятина и курица)
- Зелень (можно сухую)
- Сухой желатин
- Соль, перец, хмели-сунели, кориандр, розмарин
- Рукав для запекания
- Нитка
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо на небольшие куски (2*2 см)
- Нарежьте зелень и добавьте ее в мясо. Туда же насыпьте все приправы, соль, и сухой желатин. Все перемешайте руками.
- Выложите мясо в рукав и сформируйте из него довольно толстенькую колбасу. Заверните рукав, и закрепите края. Сверху обвяжите ниткой как рулет, чтобы в процессе выпекания из-за нагревания воздуха рукав не развернулся.
- Отправьте рулет в духовку, разогретую до 170 градусов, на 1 час 30 минут.
- Достаньте рулет из духовки, дайте ему остыть немного и заверните плотно в полотенце, сформировав колбасу.
- Как только холодец достаточно остыл, поставьте его в холодильник на 8 часов в полотенце.
- Спустя это время достаньте холодец, снимите нитку и рукав. Приятного аппетита!!!
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.
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