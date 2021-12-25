Как приготовить вкуснейший холодец, который не нужно варить 5 часов: лайфхак от фудблогера

Такая необычная подача традиционного новогоднего блюда удивит ваших гостей.

У многих украинцев уже давно сложилась традиция, что одними из главных атрибутов новогоднего стола являются традиционный салат "Оливье" и холодец, рецепт которого мы публиковали ранее. Но согласитесь, совсем не хочется накануне праздника торчать у плиты 5-8 часов только ради одного холодца.

Диетолог и фудблогер Алена Сергиенко на своей странице в Инстаграм поделилась очень быстрым, простым и вкусным рецептом холодца, который избавит вас от многочасовой варки. А необычная подача в рукаве обязательно удивит ваших родных и знакомых.

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Ингредиенты:

2 вида мяса (например телятина и курица)

Зелень (можно сухую)

Сухой желатин

Соль, перец, хмели-сунели, кориандр, розмарин

Рукав для запекания

Нитка

Способ приготовления:

Нарежьте мясо на небольшие куски (2*2 см) Нарежьте зелень и добавьте ее в мясо. Туда же насыпьте все приправы, соль, и сухой желатин. Все перемешайте руками. Выложите мясо в рукав и сформируйте из него довольно толстенькую колбасу. Заверните рукав, и закрепите края. Сверху обвяжите ниткой как рулет, чтобы в процессе выпекания из-за нагревания воздуха рукав не развернулся. Отправьте рулет в духовку, разогретую до 170 градусов, на 1 час 30 минут. Достаньте рулет из духовки, дайте ему остыть немного и заверните плотно в полотенце, сформировав колбасу. Как только холодец достаточно остыл, поставьте его в холодильник на 8 часов в полотенце. Спустя это время достаньте холодец, снимите нитку и рукав. Приятного аппетита!!!

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