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Пол часа и все готово: рецепт необычного новогоднего салата "Ананас"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Салат с ананасами и курицей - беспроигрышный вариант Новость обновлена 26 декабря 2021, 07:54
Салат с ананасами и курицей - беспроигрышный вариант

Приготовление этого блюда займет у вас не более получаса.

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый 2022 год, "Телеграф" спешит вам на помощь и предлагает вам несколько вариантов вкусных салатов: "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать необычный салат в виде ананаса.

На странице в Инстаграм кулинарного блога @recipes_world_eda мы нашли рецепт вкуснейшего салата с курицей и ананасом, который очень легко готовиться. Салат "Ананас" обязательно украсит ваш новогодний стол.

Ингредиенты:

  • куриная грудка 300 гр вареной
  • ананас консервированный 200 гр (можно свежий)
  • кукуруза 100 гр
  • творожный сыр 100гр или майонез
  • сыр 100гр (натереть на мелкой терке)
  • грецкий орех и укроп для украшения сверху

Способ приготовления:

  1. Отварите куриную грудку, охладите и нарежьте кубиками. Ананас также нарежьте кубиками.
  2. Смешайте грудку, ананас, кукурузу с творожным сыром или майонезом, посолите, перемешайте.
  3. Выложите на тарелку и сверху посыпьте тертым сыром.
  4. Далее украсьте все грецким орехом и укропом, чтобы блюдо было похоже на ананас.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить изысканную закуску с икрой, которая будет вкусной даже холодной.

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