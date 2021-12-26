Пол часа и все готово: рецепт необычного новогоднего салата "Ананас"
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Приготовление этого блюда займет у вас не более получаса.
Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый 2022 год, "Телеграф" спешит вам на помощь и предлагает вам несколько вариантов вкусных салатов: "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать необычный салат в виде ананаса.
На странице в Инстаграм кулинарного блога @recipes_world_eda мы нашли рецепт вкуснейшего салата с курицей и ананасом, который очень легко готовиться. Салат "Ананас" обязательно украсит ваш новогодний стол.
Ингредиенты:
- куриная грудка 300 гр вареной
- ананас консервированный 200 гр (можно свежий)
- кукуруза 100 гр
- творожный сыр 100гр или майонез
- сыр 100гр (натереть на мелкой терке)
- грецкий орех и укроп для украшения сверху
Способ приготовления:
- Отварите куриную грудку, охладите и нарежьте кубиками. Ананас также нарежьте кубиками.
- Смешайте грудку, ананас, кукурузу с творожным сыром или майонезом, посолите, перемешайте.
- Выложите на тарелку и сверху посыпьте тертым сыром.
- Далее украсьте все грецким орехом и укропом, чтобы блюдо было похоже на ананас.
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