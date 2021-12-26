Пол часа и все готово: рецепт необычного новогоднего салата "Ананас"

Приготовление этого блюда займет у вас не более получаса.

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый 2022 год, "Телеграф" спешит вам на помощь и предлагает вам несколько вариантов вкусных салатов: "Елочка" и "Рождественский венок", а теперь предлагаем создать необычный салат в виде ананаса.

На странице в Инстаграм кулинарного блога @recipes_world_eda мы нашли рецепт вкуснейшего салата с курицей и ананасом, который очень легко готовиться. Салат "Ананас" обязательно украсит ваш новогодний стол.

Ингредиенты:

куриная грудка 300 гр вареной

ананас консервированный 200 гр (можно свежий)

кукуруза 100 гр

творожный сыр 100гр или майонез

сыр 100гр (натереть на мелкой терке)

грецкий орех и укроп для украшения сверху

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку, охладите и нарежьте кубиками. Ананас также нарежьте кубиками. Смешайте грудку, ананас, кукурузу с творожным сыром или майонезом, посолите, перемешайте. Выложите на тарелку и сверху посыпьте тертым сыром. Далее украсьте все грецким орехом и укропом, чтобы блюдо было похоже на ананас.

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