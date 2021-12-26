Идеальный вариант для Нового года: как приготовить разноцветный бисквитный рулет (видео)

Этот десерт станет украшением праздничного стола.

Новый год уже стучится в наши двери, а это значит, что в скоре мы все сядем на праздничный стол и проведем этот сложный 2021 год. Но в этим "проводам" нужно еще подготовиться. Если вы сладкоежка, то ваш новогодний стол не обойдется без различных десертов: например, шоколадного рулета с мандаринами или же вкуснейшего бисквитного рулета.

Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить необычный, разноцветный бисквитный рулет, который с виду похож на леденец. Фудблогер отмечает, что этот десерт — идеальный вариант для новогоднего стола.

Ингредиенты:

яйцо 4 шт

сахар 170 г

мука 200 г

разрыхлитель 1 ч/л

ванилин 1 г

пищевой краситель (красный, зелёный)

Для крема:

сливки 33% 200 мл

творожный сыр 70 г

сахарная пудра 70 г

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром до пышной белой массы. Затем введите желтки. Далее просейте муку и разрыхлитель, добавьте ванилин и перемешайте лопаточкой до однородной консистенции. Далее тесто поделите на 2 равные части и добавьте в них красители. Перемешайте и выложите на противень поочередно. Отправьте тесто в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 20-25 мин (ориентируйтесь по своей духовке). Затем горячий корж сверните в рулет и остудите. Приготовьте крем. Сливки, творожный сыр и сахарную пудру взбейте до устойчивых пиков и крем готов. Нанесите на полностью остывший корж крем и заверните все в рулет.

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