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Идеальный вариант для Нового года: как приготовить разноцветный бисквитный рулет (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Рецепт новогоднего бисквитного рулета Новость обновлена 26 декабря 2021, 12:23
Рецепт новогоднего бисквитного рулета

Этот десерт станет украшением праздничного стола.

Новый год уже стучится в наши двери, а это значит, что в скоре мы все сядем на праздничный стол и проведем этот сложный 2021 год. Но в этим "проводам" нужно еще подготовиться. Если вы сладкоежка, то ваш новогодний стол не обойдется без различных десертов: например, шоколадного рулета с мандаринами или же вкуснейшего бисквитного рулета.

Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить необычный, разноцветный бисквитный рулет, который с виду похож на леденец. Фудблогер отмечает, что этот десерт — идеальный вариант для новогоднего стола.

Ингредиенты:

  • яйцо 4 шт
  • сахар 170 г
  • мука 200 г
  • разрыхлитель 1 ч/л
  • ванилин 1 г
  • пищевой краситель (красный, зелёный)

Для крема:

  • сливки 33% 200 мл
  • творожный сыр 70 г
  • сахарная пудра 70 г

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной белой массы. Затем введите желтки.
  2. Далее просейте муку и разрыхлитель, добавьте ванилин и перемешайте лопаточкой до однородной консистенции.
  3. Далее тесто поделите на 2 равные части и добавьте в них красители. Перемешайте и выложите на противень поочередно.
  4. Отправьте тесто в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 20-25 мин (ориентируйтесь по своей духовке).
  5. Затем горячий корж сверните в рулет и остудите.
  6. Приготовьте крем. Сливки, творожный сыр и сахарную пудру взбейте до устойчивых пиков и крем готов.
  7. Нанесите на полностью остывший корж крем и заверните все в рулет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить традиционный "Медовик" на новогодний стол.

Теги:
#Рецепт #Торт #Рулет #Бисквитный рулет
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