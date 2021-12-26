Идеальный вариант для Нового года: как приготовить разноцветный бисквитный рулет (видео)
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Этот десерт станет украшением праздничного стола.
Новый год уже стучится в наши двери, а это значит, что в скоре мы все сядем на праздничный стол и проведем этот сложный 2021 год. Но в этим "проводам" нужно еще подготовиться. Если вы сладкоежка, то ваш новогодний стол не обойдется без различных десертов: например, шоколадного рулета с мандаринами или же вкуснейшего бисквитного рулета.
Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить необычный, разноцветный бисквитный рулет, который с виду похож на леденец. Фудблогер отмечает, что этот десерт — идеальный вариант для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- яйцо 4 шт
- сахар 170 г
- мука 200 г
- разрыхлитель 1 ч/л
- ванилин 1 г
- пищевой краситель (красный, зелёный)
Для крема:
- сливки 33% 200 мл
- творожный сыр 70 г
- сахарная пудра 70 г
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром до пышной белой массы. Затем введите желтки.
- Далее просейте муку и разрыхлитель, добавьте ванилин и перемешайте лопаточкой до однородной консистенции.
- Далее тесто поделите на 2 равные части и добавьте в них красители. Перемешайте и выложите на противень поочередно.
- Отправьте тесто в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 20-25 мин (ориентируйтесь по своей духовке).
- Затем горячий корж сверните в рулет и остудите.
- Приготовьте крем. Сливки, творожный сыр и сахарную пудру взбейте до устойчивых пиков и крем готов.
- Нанесите на полностью остывший корж крем и заверните все в рулет.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить традиционный "Медовик" на новогодний стол.
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