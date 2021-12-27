Очень простая и вкусная новогодняя закуска с крабовыми палочками за 10 минут
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Приготовление этой закуски занимает считанные минуты, а получается она очень нежной и вкусной.
Новый год — семейный праздник, в который за столом собирается вся семья, чтобы прекрасно провести время вместе. И как же не хочется тратить эти драгоценные часы на готовку сложных и трудоемких блюд. Разумеется, в Новый год никак без холодца, приготовление которого занимает довольно много времени, но если вы все же не готовы проводить целый день у плиты, а порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким хочется, рекомендуем обратить внимание на яркую
Рецептом в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер Настя Монахова.
Рецепт простой новогодней закуски
Ингредиенты:
- сыр — 200гр
- яйца — 5шт
- сметана 20% — 80гр
- соль
Для украшения:
- крабовые палочки
- укроп
- грецкий орех
Способ приготовления:
- Вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке и заправьте сметаной.
- Сформируйте из этой смеси шарики и обваляйте в мелко нарезанных грецких орехах, крабовых палочках и укропе.
- Готовые шарики украсьте нарезанными оливками и зеленым луком.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт красочной новогодней закуски "Монастырская изба".
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