Очень простая и вкусная новогодняя закуска с крабовыми палочками за 10 минут

Приготовление этой закуски занимает считанные минуты, а получается она очень нежной и вкусной.

Новый год — семейный праздник, в который за столом собирается вся семья, чтобы прекрасно провести время вместе. И как же не хочется тратить эти драгоценные часы на готовку сложных и трудоемких блюд. Разумеется, в Новый год никак без холодца, приготовление которого занимает довольно много времени, но если вы все же не готовы проводить целый день у плиты, а порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким хочется, рекомендуем обратить внимание на яркую

Рецептом в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер Настя Монахова.

Рецепт простой новогодней закуски

Ингредиенты:

сыр — 200гр

яйца — 5шт

сметана 20% — 80гр

соль

Для украшения:

крабовые палочки

укроп

грецкий орех

Способ приготовления:

Вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке и заправьте сметаной. Сформируйте из этой смеси шарики и обваляйте в мелко нарезанных грецких орехах, крабовых палочках и укропе. Готовые шарики украсьте нарезанными оливками и зеленым луком.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт красочной новогодней закуски "Монастырская изба".