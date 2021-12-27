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Очень простая и вкусная новогодняя закуска с крабовыми палочками за 10 минут

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Закуска "Сырные шарики"
Закуска "Сырные шарики"

Приготовление этой закуски занимает считанные минуты, а получается она очень нежной и вкусной.

Новый год — семейный праздник, в который за столом собирается вся семья, чтобы прекрасно провести время вместе. И как же не хочется тратить эти драгоценные часы на готовку сложных и трудоемких блюд. Разумеется, в Новый год никак без холодца, приготовление которого занимает довольно много времени, но если вы все же не готовы проводить целый день у плиты, а порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким хочется, рекомендуем обратить внимание на яркую

Рецептом в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер Настя Монахова.

Рецепт простой новогодней закуски

Ингредиенты:

  • сыр — 200гр
  • яйца — 5шт
  • сметана 20% — 80гр
  • соль

Для украшения:

  • крабовые палочки
  • укроп
  • грецкий орех

Способ приготовления:

  1. Вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке и заправьте сметаной.
  2. Сформируйте из этой смеси шарики и обваляйте в мелко нарезанных грецких орехах, крабовых палочках и укропе.
  3. Готовые шарики украсьте нарезанными оливками и зеленым луком.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт красочной новогодней закуски "Монастырская изба".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год
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