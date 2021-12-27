Новогоднее меню: 4 вида красивейших закусок, которые готовятся быстро и просто

Особый вкус сырным закускам придадут необычные добавки

Если вы еще не определились, какие закуски приготовить на Новый год, то вариант блюд из сыра вам наверняка понравится благодаря простоте приготовления. Например, можно приготовить три вида сырных канапе, а также – очень красивые и оригинальные сырные шарики с сюрпризом.

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Катя Паприка.

Чесночные шарики с оливкой:

натертый твердый сыр;

греческий йогурт;

соль, чеснок, паприка и кайенский перец по вкусу;

зеленый лук;

оливки;

соломка хлебная соленая.

Чесночные шарики с черри:

натертый твердый сыр;

греческий йогурт;

соль, чеснок, паприка и кайенский перец по вкусу;

черри (целая или половина);

микс семечек;

соломка хлебная соленая.

Творожные шарики с виноградом:

творожный сыр (примерно по 1 ст.л. с горкой на один шарик);

виноград;

фисташки;

соломка хлебная соленая.

Творожные шарики с орехом:

творожный сыр (примерно по 1 ст.л. с горкой на один шарик);

целый орех (миндаль/грецкий/фундук);

вяленая клюква и/или вишня;

соломка хлебная соленая.

Приготовление:

Сначала приготовим все виды обсыпки. Для первой берем вяленную клюкву и вишню, мелко измельчаем. Для второй – измельчаем очищенные от шелухи ядра фисташки. Для третьей – нарезаем мелко зеленый лук. Для четвертой – берем любые семечки. Твердый сыр натираем на мелкой терке (сулгуни и голландский сыр), добавляем греческий йогурт, свежий или сухой чеснок, паприку и кайенский перец. Для первого варианта закуски формируем небольшие шарики из сырной массы и в средину кладем оливку. Обваливаем в луковой обсыпке и накалываем на соломку. Для второго варианта – формируем сырные шарики, в средину которые кладем небольшой помидор черри (можно половинку), обваливаем в смеси семечек и накалываем на соломку. Для третьего варианта закуски из творожного сыра формируем шарик, в средину добавляем виноград и обваливаем в измельченных фисташках. Закуску накалываем на соломку. Для четвертого – формируем шарики из творожного сыра, в средину добавляем орешек, обваливаем в измельченных сухофруктах и накалываем на соломку.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычную закуску "Сырный снеговик".