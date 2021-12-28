Хрустящая курочка и сочная свинина: топ-3 восхитительных мясных блюда к новогоднему столу
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Три рецепта блюд, благодаря которым встреча Нового года заполнится надолго
Мясные блюда интересны тем, что фактически такой продукт может впитать в себя любые вкусы и ароматы, специи и оттенки. К таким блюдам можно отнести буженину из свинины и утиные ножки.
Если вы планируете собрать семью за вкусным праздничным ужином, мы предложим три рецепта невероятно вкусных мясных блюд, от которых будут без ума все домочадцы и гости. О том, как приготовить курицу с тыквой, свинину с корицей и баранину с чесноком, пишет Smakotainfo.
Курица с тыквой, луком и грецкими орехами
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 10 шт.
- Тыква – 450 г
- Лук красный – 3 шт.
- Грецкие орехи – 2 горсти
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Бальзамический уксус – 1 ст.л.
- Сироп агавы – 1 ч.л.
- Тимьян сушеный — 1 пучок
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Соль морская – ⅔ ч.л.
Приготовление:
- Духовку предварительно разогреваем до 200°С. Грецкие орехи слегка ломаем руками и равномерно высыпаем на дно формы для запекания. Тыкву чистим, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем в форму на орехи.
- Чистим лук, нарезаем большими кусками и отправляем в тыкву. Посыпаем овощи частью листьев тимьяна, солим, перчим, сбрызгиваем 2 ст. ложками оливкового масла.
- Куриные ножки солим, перчим, посыпаем тимьяном, слегка сбрызгиваем оливковым маслом и перемешиваем. Раскладываем куриные ножки на овощи, сбрызгиваем оливковым маслом и бальзамическим уксусом, солим, перчим и поливаем сиропом агавы.
- Ставим форму в разогретую духовку, через 20 минут овощи с курицей перемешиваем так, чтобы орехи оставались внизу и запекаем до готовности.
Баранина с чесноком в коньяке
Ингредиенты:
- Баранина на косточке – 2 куска
- Чеснок – 15 зубчиков
- Мята или розмарин – 1 пучок
- Коньяк — 150 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка
- Морская соль крупного помола – 1 ч.л.
- Морская соль – 1 щепотка
Приготовление:
- Чеснок очищаем.
- В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное и растительное масло, обжариваем куски баранины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Перчим и солим. Вливаем коньяк и 150 мл воды, добавляем чеснок.
- Накрываем кастрюлю бумагой для выпечки, а сверху – крышкой. Тушим на малом огне 2-2,5 часа. Готовую баранину присыпаем сверху морской солью и листьями мяты или розмарина.
Свинина с корицей, горчицей и медом
Ингредиенты:
- Свинина – 600 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Французская горчица – 3 ст. л.
- Мед липовый – 1 кофейная ложка
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л.
- Перец красный острый молотый – ½ ч. л.
- Бадьян – 4 звездочки
- Соль морская – 1 щепотка
Приготовление:
- Духовку предварительно разогреваем до 220°С.
- Свинину вымываем и хорошо просушиваем, затем нарезаем на одинаковые куски толщиной 10 мм, слегка отбиваем и смазываем с обеих сторон горчицей.
- Чистим зубчики чеснока.
- Чеснок, бадьян, мед, перец, корицу и щепотку соли расколачиваем в ступке, добавляем растительное масло, все перемешиваем до однородного состояния.
- Смазываем чесночной помазкой свинину, укладываем в глубокий противень, накрываем бумагой для выпечки.
- Запекаем в разогретой духовке 45 минут.
В год Тигра на столе обязательно должно быть много мясных блюд, ведь чем еще задобрить хищный символ года, как не сочным мясом. О том, как запечь курицу с золотистой корочкой — рассказываем в предыдущем материале.
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