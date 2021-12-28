Хрустящая курочка и сочная свинина: топ-3 восхитительных мясных блюда к новогоднему столу

Три рецепта блюд, благодаря которым встреча Нового года заполнится надолго

Мясные блюда интересны тем, что фактически такой продукт может впитать в себя любые вкусы и ароматы, специи и оттенки. К таким блюдам можно отнести буженину из свинины и утиные ножки.

Если вы планируете собрать семью за вкусным праздничным ужином, мы предложим три рецепта невероятно вкусных мясных блюд, от которых будут без ума все домочадцы и гости. О том, как приготовить курицу с тыквой, свинину с корицей и баранину с чесноком, пишет Smakotainfo.

Курица с тыквой, луком и грецкими орехами

Куриные ножки с тыквой, луком и грецкими орехами

Ингредиенты:

Куриные ножки – 10 шт.

Тыква – 450 г

Лук красный – 3 шт.

Грецкие орехи – 2 горсти

Оливковое масло – 4 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ст.л.

Сироп агавы – 1 ч.л.

Тимьян сушеный — 1 пучок

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Соль морская – ⅔ ч.л.

Приготовление:

Духовку предварительно разогреваем до 200°С. Грецкие орехи слегка ломаем руками и равномерно высыпаем на дно формы для запекания. Тыкву чистим, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем в форму на орехи. Чистим лук, нарезаем большими кусками и отправляем в тыкву. Посыпаем овощи частью листьев тимьяна, солим, перчим, сбрызгиваем 2 ст. ложками оливкового масла. Куриные ножки солим, перчим, посыпаем тимьяном, слегка сбрызгиваем оливковым маслом и перемешиваем. Раскладываем куриные ножки на овощи, сбрызгиваем оливковым маслом и бальзамическим уксусом, солим, перчим и поливаем сиропом агавы. Ставим форму в разогретую духовку, через 20 минут овощи с курицей перемешиваем так, чтобы орехи оставались внизу и запекаем до готовности.

Баранина с чесноком в коньяке

Баранина с чесноком в коньяке

Ингредиенты:

Баранина на косточке – 2 куска

Чеснок – 15 зубчиков

Мята или розмарин – 1 пучок

Коньяк — 150 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка

Морская соль крупного помола – 1 ч.л.

Морская соль – 1 щепотка

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Приготовление:

Чеснок очищаем. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное и растительное масло, обжариваем куски баранины с обеих сторон до золотистой корочки. Перчим и солим. Вливаем коньяк и 150 мл воды, добавляем чеснок. Накрываем кастрюлю бумагой для выпечки, а сверху – крышкой. Тушим на малом огне 2-2,5 часа. Готовую баранину присыпаем сверху морской солью и листьями мяты или розмарина.

Свинина с корицей, горчицей и медом

Свинина с корицей, горчицей и медом

Ингредиенты:

Свинина – 600 г

Чеснок – 5 зубчиков

Французская горчица – 3 ст. л.

Мед липовый – 1 кофейная ложка

Масло растительное – 2 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Перец красный острый молотый – ½ ч. л.

Бадьян – 4 звездочки

Соль морская – 1 щепотка

Приготовление:

Духовку предварительно разогреваем до 220°С. Свинину вымываем и хорошо просушиваем, затем нарезаем на одинаковые куски толщиной 10 мм, слегка отбиваем и смазываем с обеих сторон горчицей. Чистим зубчики чеснока. Чеснок, бадьян, мед, перец, корицу и щепотку соли расколачиваем в ступке, добавляем растительное масло, все перемешиваем до однородного состояния. Смазываем чесночной помазкой свинину, укладываем в глубокий противень, накрываем бумагой для выпечки. Запекаем в разогретой духовке 45 минут.

В год Тигра на столе обязательно должно быть много мясных блюд, ведь чем еще задобрить хищный символ года, как не сочным мясом. О том, как запечь курицу с золотистой корочкой — рассказываем в предыдущем материале.