От мяса по-французски до рулетиков с беконом: топ-5 проверенных рецептов горячих блюд к новогоднему столу
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Только салатов и закусок на новогоднем столе мало, поэтому предлагаем выбрать для себя рецепт горячего блюда
На праздники точно не обойтись без встреч с родными и близкими, которые любят полакомиться вкусными блюдами – необычными легкими закусками и вкусными салатами. Конечно, только холодными блюдами застолье не обойдется и хочется полакомиться чем-нибудь горяченьким.
Именно поэтому "Телеграф" собрал пять проверенных рецептов горячих блюд, которые точно украсят любой праздник.
Мясо по-французски
Ингредиенты
- Филе индейки — 1 кг.
- Картофель — 4-6 шт.
- Сыр твердый — 150 гр.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Растительное масло — 20 мл.
- Горчица — 1 ст.л.
- Сметана (10%) — 100 гр.
- Соль — по вкусу
- Острый перец — крошка
Приготовление
- Подготовьте противень к выпеканию мяса – смочите его водой, застелите разрезанный рукав для запекания и смажьте его маслом.
- Филе необходимо нарезать пластинками по 1 сантиметру, посолить и поперчить, после чего выложить все филе на подготовленный лист.
- Лук порезать полукольцами и выложить сверху на мясо.
- Картофель порезать тонкими слайсами и выложить на лук и филе.
- Готовьте соус – смешайте майонез, сметану и горчицу и намажьте им картофель.
- Поверх всего засыпаем натертым сыром и ставим в духовку на 180 градусов на 30 минут.
Запеченный картофель с сыром фета
Ингредиенты
- Картофель среднего размера – 3 шт.
- Сыр фета — 120 г
- Сыр твердый, натертый на терке – 3 ст. ложки (около 40 г)
- Лук зеленый — 1-2 шт.
- Тимьян свежий — 2-3 веточки
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
- Картошку хорошо вымыть и отварить на малом огне до мягкости. После этого выложить на бумажное полотенце и подсушить.
- Отварной картофель разрезаем вдоль, и с помощью чайной ложки выбрать часть мякоти.
- Размять сыр фета вилкой и добавить 2 столовых ложки тёртого сыра, а еще одну ложку сыра отложить в сторону.
- Сыр смешиваем с мелко нарезанным зеленым луком, листочками чабреца и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчить.
- К творожной массе добавить мякоть картофеля и хорошо все перемешать.
- Половинки картофеля наполнить творожной массой и выложить в форму для запекания.
- Поставить картофель с творогом в разогретую духовку под гриль и запекать при температуре 200 градусов 15 минут. За 2 минуты до окончания запекания посыпать фаршированный картофель оставшимся тертым сыром.
Жареные рулетики из свинины с беконом
Ингредиенты
- Свинина (корейка) – 300 г
- Бекон копченый — 80 г
- Аджика (готовая приправа) – 1 ст. кровати
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — щепотка по вкусу
- Масло растительное — 2-3 ст. ложки
Приготовление
- Свинину нарезаем пластинами, выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молотком. Можно добавить немного соли и перца.
- Поверх свинины выкладываем по одной полоске копченого бекона. Его сверху мажем аджикой.
- Свертываем отбивные с беконом в рулетики так, чтобы бекон оказался внутри, а края рулетиков закрепляем зубочистками.
- Для удобства лучше каждый из рулетиков разрезать пополам.
- Разогреваем сковороду и наливаем чуть-чуть растительного масла и начинаем обжаривать рулетики по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы мясо полностью приготовилось.
- Готовые рулетики выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.
Фаршированные помидоры в духовке
Ингредиенты
- Помидоры среднего размера — 10 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Ветчина — 300 г
- Сыр — 150-200 г
- Сметана — 2-3 ст. ложки
- Зелень укропа — по вкусу
- Лук зеленый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Растительное масло – 1-2 ст. ложки
Приготовление
- В первую очередь нужно подготовить помидоры — тщательно вымыть и удалить внутреннюю часть так, чтобы не повредить кожицу. Из помидоров должны получиться небольшие "чашечки".
- Для начинки ветчину нарезаем мелкими кубиками, огурцы режем мелко, так же как зелень и укроп.
- Сыр натираем на терке, после чего все изрезанные ингредиенты смешиваем вместе в одном сосуде, добавляя сметану и соль.
- Помидоры-чашечки нужно нафаршировать полученным салатом с помощью чайной ложки так, чтобы сверху осталось немного места. Поверх салата добавляем творог, чтобы "закрыть" чашечку.
- Подготовьте противень к запеканию помидоров – смажьте его растительным маслом, или выстелите пергаментом.
- Фаршированные помидоры выложите на противень и поместите в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.
Жюльен с грибами и курицей в тарталетках
Ингредиенты
- Тарталетки песочные (большие) — 5-8 шт.
- Куриное филе — 180 г
- Шампиньоны — 120 г
- Сыр твердый — 70 г
- Сметана (жирностью 20%) — 150 г
- Молоко — 150 мл
- Масло сливочное — 40 г
- Мука — 0,5 ст. ложки
- Масло растительное — 1 ст. кровати
- Кориандр (семена) — 1 ч. ложка
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе моем, очищаем от лишнего жира и кладем в кастрюлю с водой. Туда же добавляем лавровый лист, кориандр и перец и отвариваем все в течение 25 минут.
- Готовое филе следует извлечь из бульона и остудить, затем нарезать небольшими кусочками.
- Шампиньоны промыть и обсушить и также нарезать мелко.
- На разогретую сковороду выкладываем сначала грибы и жарим их 3 минуты, после чего добавляем курицу жарим вместе 3 минуты.
- В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать туда муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. После этого влить молоко, активно помешивая 2-3 минуты, чтобы соус загустел. В конце добавить сметану, затем перемешать и погреть еще 1 минуту. Соус готов.
- Сыр натираем на мелкой терке.
- Берем тарталетки и наполняем их курицей и грибами, после чего вливаем в каждую из них 2 столовых ложки соуса.
- Выложить тарталетки с начинкой на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
Ранее Телеграф сообщал, как приготовить три блюда к Новогоднему столу из советских фильмов.
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