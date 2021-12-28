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От мяса по-французски до рулетиков с беконом: топ-5 проверенных рецептов горячих блюд к новогоднему столу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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На Новый год все хотят полакомиться чем-нибудь вкусненьким
На Новый год все хотят полакомиться чем-нибудь вкусненьким

Только салатов и закусок на новогоднем столе мало, поэтому предлагаем выбрать для себя рецепт горячего блюда

На праздники точно не обойтись без встреч с родными и близкими, которые любят полакомиться вкусными блюдами – необычными легкими закусками и вкусными салатами. Конечно, только холодными блюдами застолье не обойдется и хочется полакомиться чем-нибудь горяченьким.

Именно поэтому "Телеграф" собрал пять проверенных рецептов горячих блюд, которые точно украсят любой праздник.

Мясо по-французски

Мясо по-французски
Мясо по-французски

Ингредиенты

  • Филе индейки — 1 кг.
  • Картофель — 4-6 шт.
  • Сыр твердый — 150 гр.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Растительное масло — 20 мл.
  • Горчица — 1 ст.л.
  • Сметана (10%) — 100 гр.
  • Соль — по вкусу
  • Острый перец — крошка

Приготовление

  1. Подготовьте противень к выпеканию мяса – смочите его водой, застелите разрезанный рукав для запекания и смажьте его маслом.
  2. Филе необходимо нарезать пластинками по 1 сантиметру, посолить и поперчить, после чего выложить все филе на подготовленный лист.
  3. Лук порезать полукольцами и выложить сверху на мясо.
  4. Картофель порезать тонкими слайсами и выложить на лук и филе.
  5. Готовьте соус – смешайте майонез, сметану и горчицу и намажьте им картофель.
  6. Поверх всего засыпаем натертым сыром и ставим в духовку на 180 градусов на 30 минут.

Запеченный картофель с сыром фета

Запеченный картофель, фаршированный сыром фета
Запеченный картофель, фаршированный сыром фета

Ингредиенты

  • Картофель среднего размера – 3 шт.
  • Сыр фета — 120 г
  • Сыр твердый, натертый на терке – 3 ст. ложки (около 40 г)
  • Лук зеленый — 1-2 шт.
  • Тимьян свежий — 2-3 веточки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

  1. Картошку хорошо вымыть и отварить на малом огне до мягкости. После этого выложить на бумажное полотенце и подсушить.
  2. Отварной картофель разрезаем вдоль, и с помощью чайной ложки выбрать часть мякоти.
  3. Размять сыр фета вилкой и добавить 2 столовых ложки тёртого сыра, а еще одну ложку сыра отложить в сторону.
  4. Сыр смешиваем с мелко нарезанным зеленым луком, листочками чабреца и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчить.
  5. К творожной массе добавить мякоть картофеля и хорошо все перемешать.
  6. Половинки картофеля наполнить творожной массой и выложить в форму для запекания.
  7. Поставить картофель с творогом в разогретую духовку под гриль и запекать при температуре 200 градусов 15 минут. За 2 минуты до окончания запекания посыпать фаршированный картофель оставшимся тертым сыром.

Жареные рулетики из свинины с беконом

Жареные рулетики из свинины с беконом
Жареные рулетики из свинины с беконом

Ингредиенты

  • Свинина (корейка) – 300 г
  • Бекон копченый — 80 г
  • Аджика (готовая приправа) – 1 ст. кровати
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — щепотка по вкусу
  • Масло растительное — 2-3 ст. ложки

Приготовление

  1. Свинину нарезаем пластинами, выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молотком. Можно добавить немного соли и перца.
  2. Поверх свинины выкладываем по одной полоске копченого бекона. Его сверху мажем аджикой.
  3. Свертываем отбивные с беконом в рулетики так, чтобы бекон оказался внутри, а края рулетиков закрепляем зубочистками.
  4. Для удобства лучше каждый из рулетиков разрезать пополам.
  5. Разогреваем сковороду и наливаем чуть-чуть растительного масла и начинаем обжаривать рулетики по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы мясо полностью приготовилось.
  6. Готовые рулетики выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.

Фаршированные помидоры в духовке

Фаршированные помидоры в духовке
Фаршированные помидоры в духовке

Ингредиенты

  • Помидоры среднего размера — 10 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Ветчина — 300 г
  • Сыр — 150-200 г
  • Сметана — 2-3 ст. ложки
  • Зелень укропа — по вкусу
  • Лук зеленый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло – 1-2 ст. ложки

Приготовление

  1. В первую очередь нужно подготовить помидоры — тщательно вымыть и удалить внутреннюю часть так, чтобы не повредить кожицу. Из помидоров должны получиться небольшие "чашечки".
  2. Для начинки ветчину нарезаем мелкими кубиками, огурцы режем мелко, так же как зелень и укроп.
  3. Сыр натираем на терке, после чего все изрезанные ингредиенты смешиваем вместе в одном сосуде, добавляя сметану и соль.
  4. Помидоры-чашечки нужно нафаршировать полученным салатом с помощью чайной ложки так, чтобы сверху осталось немного места. Поверх салата добавляем творог, чтобы "закрыть" чашечку.
  5. Подготовьте противень к запеканию помидоров – смажьте его растительным маслом, или выстелите пергаментом.
  6. Фаршированные помидоры выложите на противень и поместите в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Жюльен с грибами и курицей в тарталетках

Жюльен с грибами и курицей в тарталетках
Жюльен с грибами и курицей в тарталетках

Ингредиенты

  • Тарталетки песочные (большие) — 5-8 шт.
  • Куриное филе — 180 г
  • Шампиньоны — 120 г
  • Сыр твердый — 70 г
  • Сметана (жирностью 20%) — 150 г
  • Молоко — 150 мл
  • Масло сливочное — 40 г
  • Мука — 0,5 ст. ложки
  • Масло растительное — 1 ст. кровати
  • Кориандр (семена) — 1 ч. ложка
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе моем, очищаем от лишнего жира и кладем в кастрюлю с водой. Туда же добавляем лавровый лист, кориандр и перец и отвариваем все в течение 25 минут.
  2. Готовое филе следует извлечь из бульона и остудить, затем нарезать небольшими кусочками.
  3. Шампиньоны промыть и обсушить и также нарезать мелко.
  4. На разогретую сковороду выкладываем сначала грибы и жарим их 3 минуты, после чего добавляем курицу жарим вместе 3 минуты.
  5. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать туда муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. После этого влить молоко, активно помешивая 2-3 минуты, чтобы соус загустел. В конце добавить сметану, затем перемешать и погреть еще 1 минуту. Соус готов.
  6. Сыр натираем на мелкой терке.
  7. Берем тарталетки и наполняем их курицей и грибами, после чего вливаем в каждую из них 2 столовых ложки соуса.
  8. Выложить тарталетки с начинкой на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Ранее Телеграф сообщал, как приготовить три блюда к Новогоднему столу из советских фильмов.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Рецепты #Новый год
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