От мяса по-французски до рулетиков с беконом: топ-5 проверенных рецептов горячих блюд к новогоднему столу

Только салатов и закусок на новогоднем столе мало, поэтому предлагаем выбрать для себя рецепт горячего блюда

На праздники точно не обойтись без встреч с родными и близкими, которые любят полакомиться вкусными блюдами – необычными легкими закусками и вкусными салатами. Конечно, только холодными блюдами застолье не обойдется и хочется полакомиться чем-нибудь горяченьким.

Именно поэтому "Телеграф" собрал пять проверенных рецептов горячих блюд, которые точно украсят любой праздник.

Мясо по-французски

Мясо по-французски

Ингредиенты

Филе индейки — 1 кг.

Картофель — 4-6 шт.

Сыр твердый — 150 гр.

Лук репчатый — 3 шт.

Растительное масло — 20 мл.

Горчица — 1 ст.л.

Сметана (10%) — 100 гр.

Соль — по вкусу

Острый перец — крошка

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Приготовление

Подготовьте противень к выпеканию мяса – смочите его водой, застелите разрезанный рукав для запекания и смажьте его маслом. Филе необходимо нарезать пластинками по 1 сантиметру, посолить и поперчить, после чего выложить все филе на подготовленный лист. Лук порезать полукольцами и выложить сверху на мясо. Картофель порезать тонкими слайсами и выложить на лук и филе. Готовьте соус – смешайте майонез, сметану и горчицу и намажьте им картофель. Поверх всего засыпаем натертым сыром и ставим в духовку на 180 градусов на 30 минут.

Запеченный картофель с сыром фета

Запеченный картофель, фаршированный сыром фета

Ингредиенты

Картофель среднего размера – 3 шт.

Сыр фета — 120 г

Сыр твердый, натертый на терке – 3 ст. ложки (около 40 г)

Лук зеленый — 1-2 шт.

Тимьян свежий — 2-3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Картошку хорошо вымыть и отварить на малом огне до мягкости. После этого выложить на бумажное полотенце и подсушить. Отварной картофель разрезаем вдоль, и с помощью чайной ложки выбрать часть мякоти. Размять сыр фета вилкой и добавить 2 столовых ложки тёртого сыра, а еще одну ложку сыра отложить в сторону. Сыр смешиваем с мелко нарезанным зеленым луком, листочками чабреца и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчить. К творожной массе добавить мякоть картофеля и хорошо все перемешать. Половинки картофеля наполнить творожной массой и выложить в форму для запекания. Поставить картофель с творогом в разогретую духовку под гриль и запекать при температуре 200 градусов 15 минут. За 2 минуты до окончания запекания посыпать фаршированный картофель оставшимся тертым сыром.

Жареные рулетики из свинины с беконом

Жареные рулетики из свинины с беконом

Ингредиенты

Свинина (корейка) – 300 г

Бекон копченый — 80 г

Аджика (готовая приправа) – 1 ст. кровати

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — щепотка по вкусу

Масло растительное — 2-3 ст. ложки

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Приготовление

Свинину нарезаем пластинами, выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем кухонным молотком. Можно добавить немного соли и перца. Поверх свинины выкладываем по одной полоске копченого бекона. Его сверху мажем аджикой. Свертываем отбивные с беконом в рулетики так, чтобы бекон оказался внутри, а края рулетиков закрепляем зубочистками. Для удобства лучше каждый из рулетиков разрезать пополам. Разогреваем сковороду и наливаем чуть-чуть растительного масла и начинаем обжаривать рулетики по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы мясо полностью приготовилось. Готовые рулетики выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.

Фаршированные помидоры в духовке

Фаршированные помидоры в духовке

Ингредиенты

Помидоры среднего размера — 10 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Ветчина — 300 г

Сыр — 150-200 г

Сметана — 2-3 ст. ложки

Зелень укропа — по вкусу

Лук зеленый — по вкусу

Соль — по вкусу

Растительное масло – 1-2 ст. ложки

Приготовление

В первую очередь нужно подготовить помидоры — тщательно вымыть и удалить внутреннюю часть так, чтобы не повредить кожицу. Из помидоров должны получиться небольшие "чашечки". Для начинки ветчину нарезаем мелкими кубиками, огурцы режем мелко, так же как зелень и укроп. Сыр натираем на терке, после чего все изрезанные ингредиенты смешиваем вместе в одном сосуде, добавляя сметану и соль. Помидоры-чашечки нужно нафаршировать полученным салатом с помощью чайной ложки так, чтобы сверху осталось немного места. Поверх салата добавляем творог, чтобы "закрыть" чашечку. Подготовьте противень к запеканию помидоров – смажьте его растительным маслом, или выстелите пергаментом. Фаршированные помидоры выложите на противень и поместите в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Жюльен с грибами и курицей в тарталетках

Жюльен с грибами и курицей в тарталетках

Ингредиенты

Тарталетки песочные (большие) — 5-8 шт.

Куриное филе — 180 г

Шампиньоны — 120 г

Сыр твердый — 70 г

Сметана (жирностью 20%) — 150 г

Молоко — 150 мл

Масло сливочное — 40 г

Мука — 0,5 ст. ложки

Масло растительное — 1 ст. кровати

Кориандр (семена) — 1 ч. ложка

Лавровый лист — 1-2 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Куриное филе моем, очищаем от лишнего жира и кладем в кастрюлю с водой. Туда же добавляем лавровый лист, кориандр и перец и отвариваем все в течение 25 минут. Готовое филе следует извлечь из бульона и остудить, затем нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны промыть и обсушить и также нарезать мелко. На разогретую сковороду выкладываем сначала грибы и жарим их 3 минуты, после чего добавляем курицу жарим вместе 3 минуты. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать туда муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. После этого влить молоко, активно помешивая 2-3 минуты, чтобы соус загустел. В конце добавить сметану, затем перемешать и погреть еще 1 минуту. Соус готов. Сыр натираем на мелкой терке. Берем тарталетки и наполняем их курицей и грибами, после чего вливаем в каждую из них 2 столовых ложки соуса. Выложить тарталетки с начинкой на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

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