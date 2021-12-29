Как шашлык: рецепт шикарной холодной закуски с мясом на новогодние праздники

Мясо получается очень сочным и ароматным

Ни один Новый год не обходится без гуляний и вкусной еды. Конечно же, во время застолья сложно обойтись без мяса — нежной и сочной буженины или куриного эскимо в беконе. А теперь делимся рецептом закуски для настоящих любителей шашлыка. По вкусу их практически не отличить, однако для приготовления закуски не нужно стоять на морозе.

Как приготовить мясную закуску "Как шашлык" рассказала кулинарный блогер Алина Фуди.

Как приготовить холодную закуску из мяса "Как шашлык"

Ингредиенты

Мясо или язык – 1-1,4 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – несколько зубчиков

Лавровый лист – 1-2 шт.

Душистый перец – 4 шт.

Черный перец – 8-10 шт.

Для маринада

Лук – 400 г

Петрушка – небольшой пучок

Острый перец – по вкусу

Соль – 1 ч.л. с горкой (по вкусу)

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 6% -

Вода – 5 ст.л.

Черный перец – 1 ч.л.

Кориандр – 1.л.

Растительное масло – 5 ст.л.

Приготовление

Мясо или язык кладем в большую кастрюлю, к нему отправляем целую очищенную луковицу, три зубчика чеснока, лавровый лист и перец горошком. Залить все кипятком, чтобы вода полностью покрыла мясо. Затем поставить все на огонь до закипания и варить 30-40 минут. Затем снять и остудить полностью в бульоне, чтобы кусочки были сочнее. Нарезать остывшее мясо кружочками толщиной 2 сантиметра. Лук чистим и режем лук перьями, зелень — петрушку или укроп — рубим мелко. Также маленькими кусочками режем немного красного жгучего перца. Все овощи и зелень перемешать и немного отжать, чтобы лук пустил сок. В квадратную емкость (очень желательно, чтобы это был судок с плотной крышкой) выкладываем мясо (будет три слоя мяса и три слоя лука, поэтому разделите ингредиенты на три части) и лук. Для маринада взять одну столовую ложку сахара, чайную ложку соли, пять столовых ложек кипятка и перемешать. Добавить 5 столовых ложек растительного масла и 5 столовых ложек яблочного уксуса (6%). Приправить молотым перцем и кориандром. Залить готовым маринадом мясо с луком. Готовое блюдо отправляем в холодильник на 6 часов, чтобы мясо промариновалось. За это время необходимо несколько раз потрясти судком, чтобы маринад равномерно пропитал все мясо.

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