То, что нужно для новогоднего стола: 5 простейших закусок, которые готовятся за 5 минут

Эти закуски обязательно понравятся вам и вашим гостям.

Новый год уже стучит к нам в двери, а это значит, что совсем скоро мы сядем за праздничный стол и проведем уходящий 2021-й год. Какой же праздник без ломящегося от различных блюд стола? Мы уже делились с вами рецептами необычных салатов, а также рассказывали и о невероятно вкусных горячих блюдах. Но на праздничном столе должны быть и легкие закуски.

На странице кулинарного блогера Дениса Ведерникова в Инстаграм, "Телеграф" нашел пять простейших рецептом тарталеток, на приготовление которых не уйдет много времени.

Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

Огурец 100г

Творожный сыр 100г

Зелень (у меня петрушка)

Красная рыба (с/с)

Способ приготовления:

Нарежьте огурец на маленькие квадратики, добавьте к нему творожный сыр и зелень, перемешайте. Заполните тарталетку (без горки). Рыбу мелко нарежьте и выложите на тарталетку. Можно украсить сверху огурчиком или зеленью.

Тарталетки с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки 50г

Огурец 50г

Варёное яйцо 1-2шт

Кукуруза (консерв) 40г

Чеснок 1зуб

Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте все ингредиенты на маленькие квадратики. Огурец, яйца и крабовые палочки смешайте с майонезом, в который ранее добавьте раздавленный чеснок. Выложите полученную массу в тарталетку, а сверху положите кукурузу.

Тарталетки с морковью

Ингредиенты:

Морковь 1шт

Сыр 60г

Чеснок 2зуб

Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

На терке натрите морковь и сыр. К майонезу добавьте чеснок. Смешайте все и тщательно перемешайте. Выложите массу в тарталетку. По желанию можно украсить закуску.

Тарталетка с творожным сыром

Ингредиенты:

Творожный сыр

Икра

Лимон

Способ приготовления:

В тарталетку положить творожный сыр, сверху выложить икру. Все это украсьте маленькой долькой лимона и укропом.

Тарталетка с селедкой

Ингредиенты:

Свекла вареная 1шт

Яйцо варёное 1шт

Лук салатный

Сыр 100г

Селедка

Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу и сыр натрите на терке. Лук, яйцо и селедку нарезаем на маленькие кусочки. Все, кроме селедки, смешайте с майонезом, и выложите в тарталетку. Сверху выложите рыбу. По желанию можно украсить зеленью.

Ранее Телеграф сообщал, как приготовить три блюда к Новогоднему столу из советских фильмов.