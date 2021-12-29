То, что нужно для новогоднего стола: 5 простейших закусок, которые готовятся за 5 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
Эти закуски обязательно понравятся вам и вашим гостям.
Новый год уже стучит к нам в двери, а это значит, что совсем скоро мы сядем за праздничный стол и проведем уходящий 2021-й год. Какой же праздник без ломящегося от различных блюд стола? Мы уже делились с вами рецептами необычных салатов, а также рассказывали и о невероятно вкусных горячих блюдах. Но на праздничном столе должны быть и легкие закуски.
На странице кулинарного блогера Дениса Ведерникова в Инстаграм, "Телеграф" нашел пять простейших рецептом тарталеток, на приготовление которых не уйдет много времени.
Тарталетки с красной рыбой
Ингредиенты:
- Огурец 100г
- Творожный сыр 100г
- Зелень (у меня петрушка)
- Красная рыба (с/с)
Способ приготовления:
Нарежьте огурец на маленькие квадратики, добавьте к нему творожный сыр и зелень, перемешайте. Заполните тарталетку (без горки). Рыбу мелко нарежьте и выложите на тарталетку. Можно украсить сверху огурчиком или зеленью.
Тарталетки с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 50г
- Огурец 50г
- Варёное яйцо 1-2шт
- Кукуруза (консерв) 40г
- Чеснок 1зуб
- Майонез и соль по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте все ингредиенты на маленькие квадратики. Огурец, яйца и крабовые палочки смешайте с майонезом, в который ранее добавьте раздавленный чеснок. Выложите полученную массу в тарталетку, а сверху положите кукурузу.
Тарталетки с морковью
Ингредиенты:
- Морковь 1шт
- Сыр 60г
- Чеснок 2зуб
- Майонез и соль по вкусу
Способ приготовления:
На терке натрите морковь и сыр. К майонезу добавьте чеснок. Смешайте все и тщательно перемешайте. Выложите массу в тарталетку. По желанию можно украсить закуску.
Тарталетка с творожным сыром
Ингредиенты:
- Творожный сыр
- Икра
- Лимон
Способ приготовления:
В тарталетку положить творожный сыр, сверху выложить икру. Все это украсьте маленькой долькой лимона и укропом.
Тарталетка с селедкой
Ингредиенты:
- Свекла вареная 1шт
- Яйцо варёное 1шт
- Лук салатный
- Сыр 100г
- Селедка
- Майонез и соль по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу и сыр натрите на терке. Лук, яйцо и селедку нарезаем на маленькие кусочки. Все, кроме селедки, смешайте с майонезом, и выложите в тарталетку. Сверху выложите рыбу. По желанию можно украсить зеленью.
Ранее Телеграф сообщал, как приготовить три блюда к Новогоднему столу из советских фильмов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-