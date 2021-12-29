Укр

То, что нужно для новогоднего стола: 5 простейших закусок, которые готовятся за 5 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
5 легких начинок для тарталеток на новогодний стол. Новость обновлена 29 декабря 2021, 14:16
5 легких начинок для тарталеток на новогодний стол.

Эти закуски обязательно понравятся вам и вашим гостям.

Новый год уже стучит к нам в двери, а это значит, что совсем скоро мы сядем за праздничный стол и проведем уходящий 2021-й год. Какой же праздник без ломящегося от различных блюд стола? Мы уже делились с вами рецептами необычных салатов, а также рассказывали и о невероятно вкусных горячих блюдах. Но на праздничном столе должны быть и легкие закуски.

На странице кулинарного блогера Дениса Ведерникова в Инстаграм, "Телеграф" нашел пять простейших рецептом тарталеток, на приготовление которых не уйдет много времени.

Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

  • Огурец 100г
  • Творожный сыр 100г
  • Зелень (у меня петрушка)
  • Красная рыба (с/с)

Способ приготовления:

Нарежьте огурец на маленькие квадратики, добавьте к нему творожный сыр и зелень, перемешайте. Заполните тарталетку (без горки). Рыбу мелко нарежьте и выложите на тарталетку. Можно украсить сверху огурчиком или зеленью.

Тарталетки с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 50г
  • Огурец 50г
  • Варёное яйцо 1-2шт
  • Кукуруза (консерв) 40г
  • Чеснок 1зуб
  • Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте все ингредиенты на маленькие квадратики. Огурец, яйца и крабовые палочки смешайте с майонезом, в который ранее добавьте раздавленный чеснок. Выложите полученную массу в тарталетку, а сверху положите кукурузу.

Тарталетки с морковью

Ингредиенты:

  • Морковь 1шт
  • Сыр 60г
  • Чеснок 2зуб
  • Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

На терке натрите морковь и сыр. К майонезу добавьте чеснок. Смешайте все и тщательно перемешайте. Выложите массу в тарталетку. По желанию можно украсить закуску.

Тарталетка с творожным сыром

Ингредиенты:

  • Творожный сыр
  • Икра
  • Лимон

Способ приготовления:

В тарталетку положить творожный сыр, сверху выложить икру. Все это украсьте маленькой долькой лимона и укропом.

Тарталетка с селедкой

Ингредиенты:

  • Свекла вареная 1шт
  • Яйцо варёное 1шт
  • Лук салатный
  • Сыр 100г
  • Селедка
  • Майонез и соль по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу и сыр натрите на терке. Лук, яйцо и селедку нарезаем на маленькие кусочки. Все, кроме селедки, смешайте с майонезом, и выложите в тарталетку. Сверху выложите рыбу. По желанию можно украсить зеленью.

Ранее Телеграф сообщал, как приготовить три блюда к Новогоднему столу из советских фильмов.

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новый год
Пожар в реанимации ковидного отделения унес жизни троих человек
В регионах
"Врач с ожогами успел вынести пациента": первое видео с места смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар в реанимации ковидного отделения унес жизни троих человек
"Врач с ожогами успел вынести пациента": первое видео с места смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
Дата публикации
Категория
Президент Путин в компании высшего военного командования РФ
Речь уже не только о судьбе Украины, но и мира: чего стоит ждать от армии Путина в 2022 году
Дата публикации
Категория
Новый год в заснеженном лесу
Синоптики уточнили, где в Новогоднюю ночь ударят морозы
Дата публикации
Категория
Стрельба в клубе "Арена" в Одессе
В Одессе застрелили криминального авторитета: подробности (фото)
Дата публикации
Категория
Панорама отеля
Десятки украинцев застряли в Египте на Новый год: им продали туры, но селить в отель отказались (видео)