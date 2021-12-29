Вкуснее "Оливье": рецепт салата с языком от судьи "МастерШефа"
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Отлично впишется в праздничный новогодний стол
В ожидании праздника Нового года-2022 многие из нас хотят отметить его как можно лучше. Основную роль в этом играют новогодние блюда, которые всегда украшают семейный стол. Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о секретах приготовления блюд, поделился рецептом салата с языком из своего детства.
"На вкус не оливье, но даже вкуснее и немного похоже", — написал в новом посте украинский шеф-повар в Инстаграме.
Как приготовить салат с языком: рецепт Владимира Ярославского
Ингредиенты на 2 большие порции:
- 2 отварных яйца;
- 140 г отварного языка (можно заменить на хорошо отваренное и зачищенное сердце);
- 100 г свежего огурца;
- 80 г зеленого горошка;
- 90 г майонезу;
- 10 г нежной горчицы, соль, перец;
- зелень петрушки или укроп и эстрагон.
Способ приготовления:
- Предварительно отваренный, холодный язык нарезаем почти соломкой (должны получиться батончики толщиной 2-3 мм и длиной 5 см).
- Так же нарезаем огурец.
- Замороженный зеленый горошек бросаем в кипящую подсоленную воду и варим 5-6 минут после закипания, выкидываем на сито, даем остыть.
- Яйца варим вкрутую, охлаждаем, вынимаем желтки и растираем их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавляем по желанию.
- Белки стараемся также нарезать соломкой. Зелень измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты.
Отличной идеей на новогодний стол будет приготовить вкусную альтернативу "Оливье" — салат "Рождественский венок". Готовится он из тех же ингредиентов, но с домашним майонезом и без яиц. Рецепт вы найдете по этой ссылке.
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