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Вкуснее "Оливье": рецепт салата с языком от судьи "МастерШефа"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Новогодний салат с языком - рецепт Владимира Ярославского Новость обновлена 29 декабря 2021, 18:27
Новогодний салат с языком - рецепт Владимира Ярославского

Отлично впишется в праздничный новогодний стол

В ожидании праздника Нового года-2022 многие из нас хотят отметить его как можно лучше. Основную роль в этом играют новогодние блюда, которые всегда украшают семейный стол. Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о секретах приготовления блюд, поделился рецептом салата с языком из своего детства.

"На вкус не оливье, но даже вкуснее и немного похоже", — написал в новом посте украинский шеф-повар в Инстаграме.

Как приготовить салат с языком: рецепт Владимира Ярославского

Ингредиенты на 2 большие порции:

  • 2 отварных яйца;
  • 140 г отварного языка (можно заменить на хорошо отваренное и зачищенное сердце);
  • 100 г свежего огурца;
  • 80 г зеленого горошка;
  • 90 г майонезу;
  • 10 г нежной горчицы, соль, перец;
  • зелень петрушки или укроп и эстрагон.

Способ приготовления:

  1. Предварительно отваренный, холодный язык нарезаем почти соломкой (должны получиться батончики толщиной 2-3 мм и длиной 5 см).
  2. Так же нарезаем огурец.
  3. Замороженный зеленый горошек бросаем в кипящую подсоленную воду и варим 5-6 минут после закипания, выкидываем на сито, даем остыть.
  4. Яйца варим вкрутую, охлаждаем, вынимаем желтки и растираем их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавляем по желанию.
  5. Белки стараемся также нарезать соломкой. Зелень измельчаем.
  6. Смешиваем все ингредиенты.

Отличной идеей на новогодний стол будет приготовить вкусную альтернативу "Оливье" — салат "Рождественский венок". Готовится он из тех же ингредиентов, но с домашним майонезом и без яиц. Рецепт вы найдете по этой ссылке.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Владимир Ярославский
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