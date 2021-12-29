Вкуснее "Оливье": рецепт салата с языком от судьи "МастерШефа"

Отлично впишется в праздничный новогодний стол

В ожидании праздника Нового года-2022 многие из нас хотят отметить его как можно лучше. Основную роль в этом играют новогодние блюда, которые всегда украшают семейный стол. Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о секретах приготовления блюд, поделился рецептом салата с языком из своего детства.

"На вкус не оливье, но даже вкуснее и немного похоже", — написал в новом посте украинский шеф-повар в Инстаграме.

Как приготовить салат с языком: рецепт Владимира Ярославского

Ингредиенты на 2 большие порции:

2 отварных яйца;

140 г отварного языка (можно заменить на хорошо отваренное и зачищенное сердце);

100 г свежего огурца;

80 г зеленого горошка;

90 г майонезу;

10 г нежной горчицы, соль, перец;

зелень петрушки или укроп и эстрагон.

Читайте также: Категория Lifestyle Оливье и холодец: сколько и как хранить новогодние блюда, чтобы не отравиться Самые опасные — салаты на сметане и майонезе, сладости с кремом и яйцами, блюда из рыбы.

Способ приготовления:

Предварительно отваренный, холодный язык нарезаем почти соломкой (должны получиться батончики толщиной 2-3 мм и длиной 5 см). Так же нарезаем огурец. Замороженный зеленый горошек бросаем в кипящую подсоленную воду и варим 5-6 минут после закипания, выкидываем на сито, даем остыть. Яйца варим вкрутую, охлаждаем, вынимаем желтки и растираем их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавляем по желанию. Белки стараемся также нарезать соломкой. Зелень измельчаем. Смешиваем все ингредиенты.

Отличной идеей на новогодний стол будет приготовить вкусную альтернативу "Оливье" — салат "Рождественский венок". Готовится он из тех же ингредиентов, но с домашним майонезом и без яиц. Рецепт вы найдете по этой ссылке.