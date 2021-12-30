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С чем встречать Новый год: пять рецептов праздничных коктейлей (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В списке есть как алкогольные, так и безалкогольные варианты напитков Новость обновлена 30 декабря 2021, 12:47
В списке есть как алкогольные, так и безалкогольные варианты напитков

Если кто-то чтит традиции новогодней ночи насчет шампанского, то может в этот раз попробовать новое сочетание с этим алкоголем

Чуть больше суток осталось до встречи Нового 2022 года, который пройдет под знаком Черного Тигра. Практически все уже определились с праздничным меню, однако некоторые нюансы могут оставаться "открытыми". К примеру — вопрос напитков.

"Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал "АлкоГид", предоставит несколько рецептов по-настоящему новогодних коктейлей.

Сьюзи Вонг

Ингредиенты: 30 мл мандаринового ликера, 30 мл водки, 20 мл лимона, лед, 40 мл сухого игристого вина, кусочек лимона.

Мандариновый ликер, водку и сок лимона смешиваем с лимоном, можно перебить в шейкере. Затем выливаем в стакан, добавляем игристое и кусочек лимона. Напиток готов!

Глинтвейн с биттером

Ингредиенты: 200 мл красного вина, специи для глинтвейна (подробнее в рецепте), 30 мл биттера (ликера), 30 г апельсина, 30 г яблок, 5 г ванильного сахара.

В кастрюльке наливаем красное вино и ставим его на огонь. По мере варки добавляем специи (корицу в палочках, бадьян, гвоздику, черный перец горошком, кардамон), нарезанные апельсин и яблоко, а также всыпаем ванильный сахар. Последним вливаем 30 мл биттера. Позволяем напитку закипеть, выключаем и можем наслаждаться!

Тропическое шампанское

Ингредиенты: половинка киви, шампанское, апельсиновый сок, кусочек апельсина.

Киви режем на мелкие кубики, всыпаем на дно бокала и аккуратно раздавливаем ложкой или другим столовым прибором. Затем поверх фруктов вливаем шампанское — не до верха, а когда пена осядет, добавляем апельсиновый сок. Бокал украшаем апельсином. Приятного!

Шампанское с малиновым сорбетом

Ингредиенты: малиновый сорбет, шампанское.

Самый простой рецепт из подборки. Небольшую порцию малинового сорбета ставим вверх палочкой в остужденный бокал. Сверху наливаем шампанское. Даем напитку пару минут "осознать себя". Наслаждаемся!

Вкус Нового года

Ингредиенты: мандарины, лед, 50 мл гранатового сока, спрайт.

Безалкогольный рецепт. Одну мандаринку очищаем от кожуры, ломаем на дольки, вкидаем в бокал и разминаем столовым прибором. Затем добавляем лед, вливаем 50 мл гранатового сока и добавляем спрайт. Вкуснотища готова!

С наступающим вас, дорогие читатели!

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, какие салаты отлично впишутся на новогодний стол, заменив уже надоевший оливье, а также что можно приготовить вместо стандартного картофеля.

Теги:
#Алкоголь #Праздник #Коктейль #Коктейли #Рецепты #Шампанское #Новый год
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