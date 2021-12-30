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Точно не развалятся: раскрываем секрет приготовления румяных и крепких сырников

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В приготовлении сырников есть несколько важных нюансов
В приготовлении сырников есть несколько важных нюансов

Главный секрет "крепких" сырников кроется в холодильнике

Для многих сырники – блюдо детства, которое бережно готовили бабушки и мамы на завтрак. Лакомиться золотистыми сырниками с изюмом, вареньем или медом, или даже с простой сметаной было немалым удовольствием. И что интересно — у наших мам и бабушек сырники всегда получались хорошими и никогда не распадались. К сожалению, многие современные хозяйки сталкиваются с тем, что сырники расплылись на сковороде еще в процессе приготовления.

Кулинарным лайфхаком, благодаря которому сырники точно не расплывутся, поделились блоггер Ирина Вовк на своей странице в Instagram.

Как приготовить сырники, чтобы они не распались

Прежде всего, нужно строго соблюдать рецептуру и пропорции, ведь если добавить много сахара — сырники расплывутся. Если слишком много муки — будут сухими. А если забыть о щепотке соли, то вкус сырников не получится таким насыщенным, как хотелось бы.

Главный секрет кулинарки Ирины Вовк относительно приготовления "держащих" форму сырников в том, что готовую массу для сырников следует отправить в холодильник на час-два, чтобы мука забрала лишнюю влагу и сделала тесто "послушным".

Ингредиенты

  • творог – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л
  • соль – щепотка
  • сахар – по вкусу (но не более 3 ст.л с горкой)
  • ванильный сахар – щепотка
  • изюм – горсть
  • мука для обвалки – 1 ст. л.

Приготовление

  1. Размять сыр вилкой, добавить яйца, муку, сахар, соль и ванильный сахар. Все ингредиенты кропотливо перемешать.
  2. Изюм залить горячим кипятком на 20 минут, затем слить воду и хорошо промыть под холодной водой. Дать стечь излишней жидкости и добавить в тесто.
  3. Хорошо все перемешайте и поставьте в холодильник на час-два, чтобы мука забрала лишнюю влагу и сырники не расплелись во время приготовления.
  4. Руками сформуйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде или в духовке.

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Теги:
#Рецепт #Рецепты #Лайфхак #Сырники
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