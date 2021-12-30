Точно не развалятся: раскрываем секрет приготовления румяных и крепких сырников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 83
Главный секрет "крепких" сырников кроется в холодильнике
Для многих сырники – блюдо детства, которое бережно готовили бабушки и мамы на завтрак. Лакомиться золотистыми сырниками с изюмом, вареньем или медом, или даже с простой сметаной было немалым удовольствием. И что интересно — у наших мам и бабушек сырники всегда получались хорошими и никогда не распадались. К сожалению, многие современные хозяйки сталкиваются с тем, что сырники расплылись на сковороде еще в процессе приготовления.
Кулинарным лайфхаком, благодаря которому сырники точно не расплывутся, поделились блоггер Ирина Вовк на своей странице в Instagram.
Как приготовить сырники, чтобы они не распались
Прежде всего, нужно строго соблюдать рецептуру и пропорции, ведь если добавить много сахара — сырники расплывутся. Если слишком много муки — будут сухими. А если забыть о щепотке соли, то вкус сырников не получится таким насыщенным, как хотелось бы.
Главный секрет кулинарки Ирины Вовк относительно приготовления "держащих" форму сырников в том, что готовую массу для сырников следует отправить в холодильник на час-два, чтобы мука забрала лишнюю влагу и сделала тесто "послушным".
Ингредиенты
- творог – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л
- соль – щепотка
- сахар – по вкусу (но не более 3 ст.л с горкой)
- ванильный сахар – щепотка
- изюм – горсть
- мука для обвалки – 1 ст. л.
Приготовление
- Размять сыр вилкой, добавить яйца, муку, сахар, соль и ванильный сахар. Все ингредиенты кропотливо перемешать.
- Изюм залить горячим кипятком на 20 минут, затем слить воду и хорошо промыть под холодной водой. Дать стечь излишней жидкости и добавить в тесто.
- Хорошо все перемешайте и поставьте в холодильник на час-два, чтобы мука забрала лишнюю влагу и сырники не расплелись во время приготовления.
- Руками сформуйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде или в духовке.
Ранее "Телеграф" сообщал, как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-