Идеальные творожные кексы: как приготовить воздушный десерт всего за 20 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Процесс готовки совсем несложный, много сил и времени не занимает.
Если к домашнему чаепитию внезапно требуется быстрая сладкая выпечка, на выручку спешат быстрые рецепты десертов. Ранее мы рассказывали, как приготовить румяные и крепкие сырники, а теперь мы расскажем о простом рецепте кексов с творогом.
Рецепт кексов "Телеграф" нашел на странице кулинарного блогера Юлии в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Масло сливочное — 100 гр
- Сахар — 150 гр
- Яйцо — 2 шт
- Творог — 180 гр
- Мука — 200 гр
- Разрыхлитель — 10 гр
- Ванильный сахар — 0,5 ч л
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбейте миксером. Введите по 1 яйцу и снова взбейте миксером.
- Добавьте упаковку творога и перемешайте все миксером.
- Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Соедините сыпучую и творожную массы, постоянно помешивая.⠀
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите тесто. Выпекайте при температуре 180 гр 20-25 мин.
Ранее "Телеграф" сообщал, как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-