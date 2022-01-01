Идеальные творожные кексы: как приготовить воздушный десерт всего за 20 минут

Процесс готовки совсем несложный, много сил и времени не занимает.

Если к домашнему чаепитию внезапно требуется быстрая сладкая выпечка, на выручку спешат быстрые рецепты десертов. Ранее мы рассказывали, как приготовить румяные и крепкие сырники, а теперь мы расскажем о простом рецепте кексов с творогом.

Рецепт кексов "Телеграф" нашел на странице кулинарного блогера Юлии в Инстаграм.

Ингредиенты:

Масло сливочное — 100 гр

Сахар — 150 гр

Яйцо — 2 шт

Творог — 180 гр

Мука — 200 гр

Разрыхлитель — 10 гр

Ванильный сахар — 0,5 ч л

Щепотка соли

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбейте миксером. Введите по 1 яйцу и снова взбейте миксером. Добавьте упаковку творога и перемешайте все миксером. Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Соедините сыпучую и творожную массы, постоянно помешивая.⠀ Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите тесто. Выпекайте при температуре 180 гр 20-25 мин.

Ранее "Телеграф" сообщал, как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой.