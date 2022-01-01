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Идеальные творожные кексы: как приготовить воздушный десерт всего за 20 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Творожные кексы - выпечка, которая готовится быстро и всегда уместна к любому столу Новость обновлена 01 января 2022, 14:07
Творожные кексы - выпечка, которая готовится быстро и всегда уместна к любому столу

Процесс готовки совсем несложный, много сил и времени не занимает.

Если к домашнему чаепитию внезапно требуется быстрая сладкая выпечка, на выручку спешат быстрые рецепты десертов. Ранее мы рассказывали, как приготовить румяные и крепкие сырники, а теперь мы расскажем о простом рецепте кексов с творогом.

Рецепт кексов "Телеграф" нашел на странице кулинарного блогера Юлии в Инстаграм.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 100 гр
  • Сахар — 150 гр
  • Яйцо — 2 шт
  • Творог — 180 гр
  • Мука — 200 гр
  • Разрыхлитель — 10 гр
  • Ванильный сахар — 0,5 ч л
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбейте миксером. Введите по 1 яйцу и снова взбейте миксером.
  2. Добавьте упаковку творога и перемешайте все миксером.
  3. Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Соедините сыпучую и творожную массы, постоянно помешивая.⠀
  4. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите тесто. Выпекайте при температуре 180 гр 20-25 мин.

Ранее "Телеграф" сообщал, как запечь яблоки с идеальной золотистой корочкой.

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