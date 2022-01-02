Быстро и вкусно: судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить тесто для домашних пирожков
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Тесто можно использовать как для пирожков с картошкой/капустой, так и для сладких начинок.
Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о секретах приготовления блюд, поделился рецептом идеального теста для домашних пирожков.
"Быстрый, рабочий и вкусный рецепт" — описывает свой рецепт Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- 200г молока
- 20г яйца (половина целого перемешанного)
- 25г сахар
- 4г сухих дрожжей
- 75г масла
- 330-350г муки
- 3г соли
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавьте сахар и половину перемешанного вилкой яйца. Размешайте вилкой и добавьте сухие дрожжи. Дайте им постоять 15 минут (накройте емкость полотенцем), чтобы они стали активными: на поверхности должна появиться пена.
- После вмешайте муку, однако не добавляйте все сразу. Также в муку добавьте соль. Оставьте тесто в миске, под пленкой или полотенцем в теплом месте, подойти. Обязательно подсматривайте на тесто, если подошло быстрее приступайте к следующему этапу.
- Отдельно разогрейте в сотейнике сливочное и растительное масло пока смесь не станет приятно теплой.
- Вмешайте масло в тесто, а затем хорошо вымешайте тесто руками на столе. После верните тесто в миску под пленку еще на 30 минут в теплое место.
- Когда оно подойдет можно приступать к выпеканию пирожков. Начинку можно брать любую.
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