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Быстро и вкусно: судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить тесто для домашних пирожков

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сухие дрожжи можно заменить на свежие в пропорции 1:3. Новость обновлена 02 января 2022, 16:51
Сухие дрожжи можно заменить на свежие в пропорции 1:3.

Тесто можно использовать как для пирожков с картошкой/капустой, так и для сладких начинок.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о секретах приготовления блюд, поделился рецептом идеального теста для домашних пирожков.

"Быстрый, рабочий и вкусный рецепт" — описывает свой рецепт Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

  • 200г молока
  • 20г яйца (половина целого перемешанного)
  • 25г сахар
  • 4г сухих дрожжей
  • 75г масла
  • 330-350г муки
  • 3г соли

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавьте сахар и половину перемешанного вилкой яйца. Размешайте вилкой и добавьте сухие дрожжи. Дайте им постоять 15 минут (накройте емкость полотенцем), чтобы они стали активными: на поверхности должна появиться пена.
  2. После вмешайте муку, однако не добавляйте все сразу. Также в муку добавьте соль. Оставьте тесто в миске, под пленкой или полотенцем в теплом месте, подойти. Обязательно подсматривайте на тесто, если подошло быстрее приступайте к следующему этапу.
  3. Отдельно разогрейте в сотейнике сливочное и растительное масло пока смесь не станет приятно теплой.
  4. Вмешайте масло в тесто, а затем хорошо вымешайте тесто руками на столе. После верните тесто в миску под пленку еще на 30 минут в теплое место.
  5. Когда оно подойдет можно приступать к выпеканию пирожков. Начинку можно брать любую.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".

Теги:
#Рецепт #Тесто #Владимир Ярославский
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