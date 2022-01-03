Очень вкусно и красиво: рецепт приготовления пирожков с ягодами в форме корабликов
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Для начинки можно использовать любые ягоды по сезону или замороженные.
Одно из лучших "дополнений" к чаю — это домашние пирожки. Легкие, вкусные, со сладкой начинкой, да еще и в виде лодочек — они никого не оставят равнодушными. Тесто для таких пирожков также можно приготовить по рецепту судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского, о котором мы писали ранее.
Как приготовить пирожки "Лодочки" с ягодами "Телеграф" нашел на странице в Инстаграм best.recepts.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 300 г (+/-);
- молоко — 150 мл;
- растительное масло — 50 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яичный желток или молоко для смазки.
Для начинки:
- любые ягоды
Способ приготовления:
- Для начала приготовьте опару. В тёплом молоке разведите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут. Соедините опару, яйцо, соль и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку.
- Замесите мягкое тесто. В конце замеса добавьте растительное масло, ещё раз хорошо вымесите. Поставьте тесто в тёплое место для подъёма.
- Тесто должно увеличится в два раза. Хорошо обомните тесто и дайте ему подняться второй раз.
- Готовое дрожжевое тесто выложите на припорошенную мукой поверхность, хорошо обомните и разделите на небольшие кусочки.
- Из каждого кусочка сформируйте лепешку, сделайте два разреза и на середину выложите начинку. Сформируйте бортик.
- Выложите пирожки "Лодочки" на противень, смазанный растительным маслом.
- Оставьте пирожки с ягодами на 20 минут в покое. Затем смажьте их взбитым яичным желтком или молоком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180 градусах до готовности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить чизкейк с яблоком за 15 минут.
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