Очень вкусно и красиво: рецепт приготовления пирожков с ягодами в форме корабликов

Для начинки можно использовать любые ягоды по сезону или замороженные.

Одно из лучших "дополнений" к чаю — это домашние пирожки. Легкие, вкусные, со сладкой начинкой, да еще и в виде лодочек — они никого не оставят равнодушными. Тесто для таких пирожков также можно приготовить по рецепту судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского, о котором мы писали ранее.

Как приготовить пирожки "Лодочки" с ягодами "Телеграф" нашел на странице в Инстаграм best.recepts.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука — 300 г (+/-);

молоко — 150 мл;

растительное масло — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

яичный желток или молоко для смазки.

Для начинки:

любые ягоды

Способ приготовления:

Для начала приготовьте опару. В тёплом молоке разведите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут. Соедините опару, яйцо, соль и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. В конце замеса добавьте растительное масло, ещё раз хорошо вымесите. Поставьте тесто в тёплое место для подъёма. Тесто должно увеличится в два раза. Хорошо обомните тесто и дайте ему подняться второй раз. Готовое дрожжевое тесто выложите на припорошенную мукой поверхность, хорошо обомните и разделите на небольшие кусочки. Из каждого кусочка сформируйте лепешку, сделайте два разреза и на середину выложите начинку. Сформируйте бортик. Выложите пирожки "Лодочки" на противень, смазанный растительным маслом. Оставьте пирожки с ягодами на 20 минут в покое. Затем смажьте их взбитым яичным желтком или молоком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180 градусах до готовности.

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