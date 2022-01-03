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Очень вкусно и красиво: рецепт приготовления пирожков с ягодами в форме корабликов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пирожки с ягодами станут украшением любого стола Новость обновлена 03 января 2022, 10:19
Пирожки с ягодами станут украшением любого стола

Для начинки можно использовать любые ягоды по сезону или замороженные.

Одно из лучших "дополнений" к чаю — это домашние пирожки. Легкие, вкусные, со сладкой начинкой, да еще и в виде лодочек — они никого не оставят равнодушными. Тесто для таких пирожков также можно приготовить по рецепту судьи "Мастер Шефа" Владимира Ярославского, о котором мы писали ранее.

Как приготовить пирожки "Лодочки" с ягодами "Телеграф" нашел на странице в Инстаграм best.recepts.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 300 г (+/-);
  • молоко — 150 мл;
  • растительное масло — 50 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яичный желток или молоко для смазки.

Для начинки:

  • любые ягоды

Способ приготовления:

  1. Для начала приготовьте опару. В тёплом молоке разведите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут. Соедините опару, яйцо, соль и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку.
  2. Замесите мягкое тесто. В конце замеса добавьте растительное масло, ещё раз хорошо вымесите. Поставьте тесто в тёплое место для подъёма.
  3. Тесто должно увеличится в два раза. Хорошо обомните тесто и дайте ему подняться второй раз.
  4. Готовое дрожжевое тесто выложите на припорошенную мукой поверхность, хорошо обомните и разделите на небольшие кусочки.
  5. Из каждого кусочка сформируйте лепешку, сделайте два разреза и на середину выложите начинку. Сформируйте бортик.
  6. Выложите пирожки "Лодочки" на противень, смазанный растительным маслом.
  7. Оставьте пирожки с ягодами на 20 минут в покое. Затем смажьте их взбитым яичным желтком или молоком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180 градусах до готовности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить чизкейк с яблоком за 15 минут.

Теги:
#Рецепт #Пирожки #Дрожжевые пирожки
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