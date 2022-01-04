Вкуснее, когда немного постоит: рецепт невероятно вкусного кекса с сухофруктами в алкоголе

Если вы до сих пор его не пекли такой кекс, то самое время попробовать.

Рождественский кекс с сухофруктами и ромом – рецепт пряной, по-настоящему праздничной выпечки в которую влюбляешься сразу и на всю жизнь. Этот десерт обязательно украсит ваш рождественский стол, и понравится как домочадцам, так и гостям.

Кулинарный блогер, кондитер Вероника на своей странице в Инстаграм — nica_mioko ведет свой мини-блог, в котором делится различными рецептами со своими подписчиками. В канун Рождественского Сочельника и Рождества, она предлагает приготовить вкусный праздничный кекс с сухофруктами.

Кондитер отмечает, что главная особенность этого кекса — то, что наилучший вкус он приобретает со временем, приблизительно через месяц-два хранения.

Ингредиенты:

500 г сухофруктов и цукатов (изюм, курага, чернослив, клюква и т.п.)

50 мл темного рома или бренди (коньяк, амаретто)

200 г сливочного масла

200 г коричневого сахара

4 яйца

250 г пшеничной муки

3 г или половину ч.л. разрыхлителя

50 г молотого миндаля

100 г целого миндаля

Способ приготовления:

Сухофрукты и цукаты нарежьте на небольшие кусочки, положите в миску и залейте ромом, и оставьте на 2 часа, чтобы ром впитался. Сливочное масло взбейте с сахаром до кремообразной консистенции, примерно 3-5 минут. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и молотый миндаль, еще раз все взбейте. Всыпьте сухофрукты и перемешайте все. Форму смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите тесто, сверху украсьте миндалем. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте в течение 60-80 минут. Проверьте палочкой – если она выходит из кекса сухой, то кекс готов. Полностью остудите кекс, заверните в несколько слоев пищевой пленки и положите в темное место созревать несколько недель.

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