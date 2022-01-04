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Вкуснее, когда немного постоит: рецепт невероятно вкусного кекса с сухофруктами в алкоголе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Этот кекс станет вкусным угощением для всей семьи. Новость обновлена 04 января 2022, 14:09
Этот кекс станет вкусным угощением для всей семьи.

Если вы до сих пор его не пекли такой кекс, то самое время попробовать.

Рождественский кекс с сухофруктами и ромом – рецепт пряной, по-настоящему праздничной выпечки в которую влюбляешься сразу и на всю жизнь. Этот десерт обязательно украсит ваш рождественский стол, и понравится как домочадцам, так и гостям.

Кулинарный блогер, кондитер Вероника на своей странице в Инстаграм — nica_mioko ведет свой мини-блог, в котором делится различными рецептами со своими подписчиками. В канун Рождественского Сочельника и Рождества, она предлагает приготовить вкусный праздничный кекс с сухофруктами.

Кондитер отмечает, что главная особенность этого кекса — то, что наилучший вкус он приобретает со временем, приблизительно через месяц-два хранения.

Ингредиенты:

  • 500 г сухофруктов и цукатов (изюм, курага, чернослив, клюква и т.п.)
  • 50 мл темного рома или бренди (коньяк, амаретто)
  • 200 г сливочного масла
  • 200 г коричневого сахара
  • 4 яйца
  • 250 г пшеничной муки
  • 3 г или половину ч.л. разрыхлителя
  • 50 г молотого миндаля
  • 100 г целого миндаля

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты и цукаты нарежьте на небольшие кусочки, положите в миску и залейте ромом, и оставьте на 2 часа, чтобы ром впитался.
  2. Сливочное масло взбейте с сахаром до кремообразной консистенции, примерно 3-5 минут. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого.
  3. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и молотый миндаль, еще раз все взбейте. Всыпьте сухофрукты и перемешайте все.
  4. Форму смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите тесто, сверху украсьте миндалем.
  5. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте в течение 60-80 минут. Проверьте палочкой – если она выходит из кекса сухой, то кекс готов.
  6. Полностью остудите кекс, заверните в несколько слоев пищевой пленки и положите в темное место созревать несколько недель.

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#Рецепт #Выпечка #Кекс
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