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"Золотая рыбка", которая украсит рождественский стол: рецепт запеченного карпа

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Запеченный карп - неотъемлемый атрибут Рождества
Запеченный карп - неотъемлемый атрибут Рождества

Рыба запеченная – прекрасная альтернатива жареной.

В четверг, 6 января, отмечается Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник. Это важный день, в который принято готовиться к Рождеству. Одной из главных традиций Святвечера — это приготовление двенадцати традиционных постных блюд, среди которых кутя, рецепт которой мы публиковали ранее.

Так как в этот день еще соблюдается пост — мясо запрещено, поэтому на праздничном столе должна быть рыба. Кулинарный блогер Виктория на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом запеченного карпа.

Ингредиенты:

  • Карп свежий (2 шт.)
  • Морковь (1шт.)
  • Лук репчатый (1 шт.)
  • Чеснок (2-3 зубчика)
  • Оливковое масло (1-2 ст ложки, можно использовать и обычное, кто не любит оливковое)
  • Соль (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистьте и отрежьте голову и хвост. После на карпе сделайте небольшие надрезы.
  2. Очистите репчатый лук, промойте его водой и нарежьте его полукольцами. Очищенную и помытую морковь натрите на терке.
  3. Смешайте морковь и лук в миске, добавьте к ним 1 чайную ложку оливкового масла, все перемешайте и посолите по вкусу.
  4. Возьмите противень, застелите его фольгой и сверху выложите карпа.
  5. Начините рыбу начинкой из овощей, а сверху выдавите чеснок через пресс.
  6. Поставьте блюдо в разогретую духовку на 180 градусов на 45 мин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Сочельник #Рождественский сочельник
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