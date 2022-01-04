"Золотая рыбка", которая украсит рождественский стол: рецепт запеченного карпа
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Рыба запеченная – прекрасная альтернатива жареной.
В четверг, 6 января, отмечается Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник. Это важный день, в который принято готовиться к Рождеству. Одной из главных традиций Святвечера — это приготовление двенадцати традиционных постных блюд, среди которых кутя, рецепт которой мы публиковали ранее.
Так как в этот день еще соблюдается пост — мясо запрещено, поэтому на праздничном столе должна быть рыба. Кулинарный блогер Виктория на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом запеченного карпа.
Ингредиенты:
- Карп свежий (2 шт.)
- Морковь (1шт.)
- Лук репчатый (1 шт.)
- Чеснок (2-3 зубчика)
- Оливковое масло (1-2 ст ложки, можно использовать и обычное, кто не любит оливковое)
- Соль (по вкусу)
Способ приготовления:
- Рыбу очистьте и отрежьте голову и хвост. После на карпе сделайте небольшие надрезы.
- Очистите репчатый лук, промойте его водой и нарежьте его полукольцами. Очищенную и помытую морковь натрите на терке.
- Смешайте морковь и лук в миске, добавьте к ним 1 чайную ложку оливкового масла, все перемешайте и посолите по вкусу.
- Возьмите противень, застелите его фольгой и сверху выложите карпа.
- Начините рыбу начинкой из овощей, а сверху выдавите чеснок через пресс.
- Поставьте блюдо в разогретую духовку на 180 градусов на 45 мин.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.
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