Как приготовить рождественскую кутью: простой рецепт

Вариант приготовления кутьи из пшеничной крупы с орехами и маком

На Руси с древних времен накануне как Нового года, так и Рождества делали кутью. За этим старым и практически забытым словом скрывается самая обыкновенная каша. Готовят ее из зерен пшеницы, ячменя или риса. Затем поливают медом. Иногда в кутью добавляют орехи и изюм.

Рецептом рождественской кутьи из пшеничной крупы поделились в Инстаграме gurman_vluki.

Ингредиенты:

Пшеница – 2 стакана

Мак – 200 гр.

Орехи грецкие, очищенные – 200 гр.

Изюм – 150-200 гр.

Мёд – 3 ст. л.

Сахар – по вкусу

Как приготовить кутью

Промываем пшеничную крупу и замачиваем в воде на 2 часа. Мак промываем и заливаем горячей водой на 2-3 часа. Изюм промываем и заливаем горячей водой на 30 минут. Очищенные грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем. С пшеницы сливаем воду, пересыпаем крупу в кастрюлю. Заливаем горячей водой в соотношении 1:2. Варим 1 час на медленном огне до мягкости, периодически доливая воду. Каша из пшеницы должна получиться рассыпчатой. С мака сливаем воду, перебиваем мак с сахаром с помощью блендера или ступки. В готовую кашу добавляем мед, растертый мак, распаренный изюм и грецкие орехи. Рождественская кутья готова!

Традиционную кутью можно приготовить с разными продуктами. Больше рецептов блюда — в нашей предыдущей подборке.