Укр

Как приготовить рождественскую кутью: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Готовится очень просто, получается - очень вкусно
Готовится очень просто, получается - очень вкусно

Вариант приготовления кутьи из пшеничной крупы с орехами и маком

На Руси с древних времен накануне как Нового года, так и Рождества делали кутью. За этим старым и практически забытым словом скрывается самая обыкновенная каша. Готовят ее из зерен пшеницы, ячменя или риса. Затем поливают медом. Иногда в кутью добавляют орехи и изюм.

Рецептом рождественской кутьи из пшеничной крупы поделились в Инстаграме gurman_vluki.

Ингредиенты:

Пшеница – 2 стакана

Мак – 200 гр.

Орехи грецкие, очищенные – 200 гр.

Изюм – 150-200 гр.

Мёд – 3 ст. л.

Сахар – по вкусу

Как приготовить кутью

  1. Промываем пшеничную крупу и замачиваем в воде на 2 часа.
  2. Мак промываем и заливаем горячей водой на 2-3 часа.
  3. Изюм промываем и заливаем горячей водой на 30 минут.
  4. Очищенные грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.
  5. С пшеницы сливаем воду, пересыпаем крупу в кастрюлю. Заливаем горячей водой в соотношении 1:2. Варим 1 час на медленном огне до мягкости, периодически доливая воду. Каша из пшеницы должна получиться рассыпчатой.
  6. С мака сливаем воду, перебиваем мак с сахаром с помощью блендера или ступки.
  7. В готовую кашу добавляем мед, растертый мак, распаренный изюм и грецкие орехи. Рождественская кутья готова!

Традиционную кутью можно приготовить с разными продуктами. Больше рецептов блюда — в нашей предыдущей подборке.

Теги:
#Рецепты #Кутья #Рождество 2022
"Минус" возвращается в Украину
Украина
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Минус" возвращается в Украину
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Категория
В Алматы подтянули силовиков
Отключен интернет, на улицах взрывы и стычки с полицией: что происходит в Казахстане на третий день протестов (видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский приехал в Карпаты с охраной.
Приехал на борьбу с олигархом? Зеленский поселился в Буковеле в одном отеле с Коломойским
Дата публикации
Категория
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов