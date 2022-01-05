Как приготовить рождественскую кутью: простой рецепт
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Вариант приготовления кутьи из пшеничной крупы с орехами и маком
На Руси с древних времен накануне как Нового года, так и Рождества делали кутью. За этим старым и практически забытым словом скрывается самая обыкновенная каша. Готовят ее из зерен пшеницы, ячменя или риса. Затем поливают медом. Иногда в кутью добавляют орехи и изюм.
Рецептом рождественской кутьи из пшеничной крупы поделились в Инстаграме gurman_vluki.
Ингредиенты:
Пшеница – 2 стакана
Мак – 200 гр.
Орехи грецкие, очищенные – 200 гр.
Изюм – 150-200 гр.
Мёд – 3 ст. л.
Сахар – по вкусу
Как приготовить кутью
- Промываем пшеничную крупу и замачиваем в воде на 2 часа.
- Мак промываем и заливаем горячей водой на 2-3 часа.
- Изюм промываем и заливаем горячей водой на 30 минут.
- Очищенные грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.
- С пшеницы сливаем воду, пересыпаем крупу в кастрюлю. Заливаем горячей водой в соотношении 1:2. Варим 1 час на медленном огне до мягкости, периодически доливая воду. Каша из пшеницы должна получиться рассыпчатой.
- С мака сливаем воду, перебиваем мак с сахаром с помощью блендера или ступки.
- В готовую кашу добавляем мед, растертый мак, распаренный изюм и грецкие орехи. Рождественская кутья готова!
Традиционную кутью можно приготовить с разными продуктами. Больше рецептов блюда — в нашей предыдущей подборке.
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