Рождественский Сочельник: какие 12 блюд обязательно должны быть на вашем столе

Традиционно на Сочельник на столе должно быть 12 постных блюд

Поскольку Сочельник, или Святой вечер приходится на последний день Рождественского поста, то блюда на столе должны быть постными — без масла, яиц, молока, сметаны.

Почему на этот ужин готовят именно 12 блюд

Этнографы предполагают, что это может быть связано с 12 месяцами, пишет ВВС. Верующие трактуют число 12 как упоминание о непосредственных учениках Иисуса Христа — 12 апостолов: Пётр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Зеведеев (Богослов), Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Леввей Фаддей, Симон Кананит, Иуда Искариот. После отпадения Иуды в число двенадцати апостолов был избран Матфий.

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"Телеграф" выбрал 12 распространенных традиционных постных блюд, которые должны быть на праздничном столе в Рождественский Сочельник:

Кутья. Главное блюдо стола, которое готовят из зерна, орехов, мака и меда. Узвар из сухофруктов. Еду в Рождественский Сочельник не запивают водой. Вареники. С капустой или картофелем. Рецептом ленивых вареников вы можете ознакомиться по этой ссылке. Голубцы. Постные с гречкой и грибами или с рисом и овощами. Соленья. Квашеная капуста, маринованные помидоры, огурцы, перцы. Грибы. Маринованные или обжаренные на постном масле. Гарнир. Тушеный картофель или винегрет. Рыба. Филе, рыбные котлеты, жаренная или запеченная рыба, заливная. Пирог. Хлеб с чесноком и горохом. Борщ. Символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. Десерт. Готовые сладости, или запеченные в духовке яблоки с орехами и медом. Салат. Овощной без мяса.

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