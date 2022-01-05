Рождественский Сочельник: какие 12 блюд обязательно должны быть на вашем столе
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Традиционно на Сочельник на столе должно быть 12 постных блюд
Поскольку Сочельник, или Святой вечер приходится на последний день Рождественского поста, то блюда на столе должны быть постными — без масла, яиц, молока, сметаны.
Почему на этот ужин готовят именно 12 блюд
Этнографы предполагают, что это может быть связано с 12 месяцами, пишет ВВС. Верующие трактуют число 12 как упоминание о непосредственных учениках Иисуса Христа — 12 апостолов: Пётр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Зеведеев (Богослов), Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Леввей Фаддей, Симон Кананит, Иуда Искариот. После отпадения Иуды в число двенадцати апостолов был избран Матфий.
"Телеграф" выбрал 12 распространенных традиционных постных блюд, которые должны быть на праздничном столе в Рождественский Сочельник:
- Кутья. Главное блюдо стола, которое готовят из зерна, орехов, мака и меда.
- Узвар из сухофруктов. Еду в Рождественский Сочельник не запивают водой.
- Вареники. С капустой или картофелем. Рецептом ленивых вареников вы можете ознакомиться по этой ссылке.
- Голубцы. Постные с гречкой и грибами или с рисом и овощами.
- Соленья. Квашеная капуста, маринованные помидоры, огурцы, перцы.
- Грибы. Маринованные или обжаренные на постном масле.
- Гарнир. Тушеный картофель или винегрет.
- Рыба. Филе, рыбные котлеты, жаренная или запеченная рыба, заливная.
- Пирог. Хлеб с чесноком и горохом.
- Борщ. Символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.
- Десерт. Готовые сладости, или запеченные в духовке яблоки с орехами и медом.
- Салат. Овощной без мяса.
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