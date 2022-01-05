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Богатая кутья на Святвечер: рецепт главного рождественского блюда от шеф-повара и секретный ингредиент

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Рецепт кутьи на Рождество Новость обновлена 05 января 2022, 15:31
Рецепт кутьи на Рождество

Такая кутья станет настоящим украшением праздничного стола.

Вечером, 6 января, православные христиане сядут за праздничный стол, для того чтобы отметить Святвечер. В этот праздник на столе должны стоять 12 постных блюд. Главным же блюдом праздничного стола на Сочельник, разумеется является кутья.

Кутью принято разделять на три вида: бедная кутья, которая готовится на Святвечер 6 января и перед Крещением, богатая кутья, которая также готовится на Святой вечер и тоже является постной, и щедрая кутья, которую готовят на Старый Новый год 13 января.

Шеф-повар Владимир Ярославский в своем Инстаграм опубликовал рецепт богатой кутьи, которую стоит приготовить в Сочельник 6 января.

Богатая кутья: рецепт

Ингредиенты:

  • 175 г пшеницы
  • 50г мака
  • 150г очищенных грецких орехов
  • 75г голубики сушеной
  • 75г клюквы сушеной
  • 100г меда (или по своему вкусу)
  • Узвар примерно 100-120г

Голубика — не самый типичный ингредиент для кутьи, однако именно в голубике заключается секрет особенно сладкой кутьи с приятным ягодным привкусом.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промойте водой и варите на медленном огне в большом количестве подсоленной воды около 45 минут. Зерна должны получиться мягкими, но слегка упругими.
  2. Вместе с пшеницей поставьте на маленький огонь промытый мак, и томите примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Дайте остыть и прямо в ступе перетрите. Можно использовать блендер.
  3. Голубику и клюкву залейте кипятком на минутку и отбросьте на сито.
  4. Орехи слегка обжарьте на сковороде или в духовке.
  5. В большой миске смешайте отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавьте мед на (свой) вкус и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт печеного карпа для постного стола на Рождество.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Рождество #Кутья
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