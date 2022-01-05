Ленивые голубцы с шампиньонами: рецепт сытного постного блюда на Рождество

Это постное блюдо точно порадует ваших домочадцев.

Даже постный рождественский стол хочется сделать максимально сытным и разнообразным. Одним из самых интересных из списка 12-ти традиционных постных блюд на Рождество являются постные голубцы.

Рецепт вкуснейших постных голубцов с грибами публикует сайт recepty.7dach.ru.

Рецепт постных голубцов с шампиньонами

Ингредиенты:

500 г свежих шампиньонов

200 г риса

350 г капусты

3 луковицы

10 г сушеного чеснока

1 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. соли

100 г острого кетчупа

100 г постного майонеза

укроп, помидоры черри для украшения

Способ приготовления:

Шампиньоны промойте, обсушите и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В подсоленной воде отварите рис. Мелко нарежьте лук и капусту. Просушите рис и смешайте с шампиньонами и овощами. Добавьте чеснок и соль по вкусу. Сформируйте из риса продолговатые котлеты. Голубцы обжарьте на сковороде до румяной корочки, а затем залив смешанным с кетчупом майонезом, отправьте голубцы в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 15 минут.

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