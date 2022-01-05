Ленивые голубцы с шампиньонами: рецепт сытного постного блюда на Рождество
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Это постное блюдо точно порадует ваших домочадцев.
Даже постный рождественский стол хочется сделать максимально сытным и разнообразным. Одним из самых интересных из списка 12-ти традиционных постных блюд на Рождество являются постные голубцы.
Рецепт вкуснейших постных голубцов с грибами публикует сайт recepty.7dach.ru.
Рецепт постных голубцов с шампиньонами
Ингредиенты:
- 500 г свежих шампиньонов
- 200 г риса
- 350 г капусты
- 3 луковицы
- 10 г сушеного чеснока
- 1 ст. л. растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
- 100 г острого кетчупа
- 100 г постного майонеза
- укроп, помидоры черри для украшения
Способ приготовления:
- Шампиньоны промойте, обсушите и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В подсоленной воде отварите рис. Мелко нарежьте лук и капусту.
- Просушите рис и смешайте с шампиньонами и овощами. Добавьте чеснок и соль по вкусу. Сформируйте из риса продолговатые котлеты.
- Голубцы обжарьте на сковороде до румяной корочки, а затем залив смешанным с кетчупом майонезом, отправьте голубцы в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 15 минут.
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