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Ленивые голубцы с шампиньонами: рецепт сытного постного блюда на Рождество

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Рецепт постных голубцов с шампиньонами Новость обновлена 05 января 2022, 16:54
Рецепт постных голубцов с шампиньонами

Это постное блюдо точно порадует ваших домочадцев.

Даже постный рождественский стол хочется сделать максимально сытным и разнообразным. Одним из самых интересных из списка 12-ти традиционных постных блюд на Рождество являются постные голубцы.

Рецепт вкуснейших постных голубцов с грибами публикует сайт recepty.7dach.ru.

Рецепт постных голубцов с шампиньонами

Ингредиенты:

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 200 г риса
  • 350 г капусты
  • 3 луковицы
  • 10 г сушеного чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. соли
  • 100 г острого кетчупа
  • 100 г постного майонеза
  • укроп, помидоры черри для украшения

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны промойте, обсушите и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В подсоленной воде отварите рис. Мелко нарежьте лук и капусту.
  2. Просушите рис и смешайте с шампиньонами и овощами. Добавьте чеснок и соль по вкусу. Сформируйте из риса продолговатые котлеты.
  3. Голубцы обжарьте на сковороде до румяной корочки, а затем залив смешанным с кетчупом майонезом, отправьте голубцы в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 15 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт постного грушевого пирога.

Теги:
#Рецепт #Рождество #Постные блюда #Голубцы
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