Как приготовить тесто для вареников, которое не будет липнуть к рукам: простой рецепт

Проверенный, простой и очень вкусный рецепт постных вареников.

Вечером, 6 января, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник, на который приходится последний день Рождественского поста. Это значит, что все блюда на праздничном столе должны быть постными. Среди обязательных 12-ти традиционных постных блюд, особое место занимают вареники, ведь они символизируют Луну.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своем ютуб-канале опубликовала рецепт постных вареников с картошкой и грибами, которые будут очень кстати на вашем рождественском столе. Также, кулинар раскрыла секрет, как приготовить послушное, не требующее подсыпки муки и не липнувшее к рукам тесто.

"Без чего не может жить ни один Украинец? Правильно — без сала, борща и вареников!" — пишет Литвинова, добавляя, что рецепт этих вареников обязательно понравится всем.

Рецепт постных вареников с картошкой и грибами

Ингредиенты:

Картофельный отвар — 150 гр.

Мука пшеничная — 350 гр.

Масло растительное — 20 мл.

Лук репчатый — 1 шт.

Начинка:

Картофель — 500 гр.

Соль — 0.5 ч.л

Лук репчатый — 150 гр

Смесь перцев — 1/3 ч.л

Зажарка:

Грибы шампиньоны — 500 гр.

Белые сушеные грибы — 10 гр.

Лук репчатый — 150 гр.

Масло растительное — 40 мл.

Как приготовить постные вареники: видеорецепт

Так как в Сочельник еще соблюдается пост, от мясных блюд нужно отказаться, поэтому хорошей альтернативой станут рыбные блюда. "Телеграф" ранее рассказывал, как вкусно приготовить запеченного карпа, который непременно украсит ваш рождественский стол.