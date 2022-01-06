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Как приготовить тесто для вареников, которое не будет липнуть к рукам: простой рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сытные и вкусные домашние вареники сделают уютной любую трапезу. Новость обновлена 06 января 2022, 08:02
Сытные и вкусные домашние вареники сделают уютной любую трапезу.

Проверенный, простой и очень вкусный рецепт постных вареников.

Вечером, 6 января, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник, на который приходится последний день Рождественского поста. Это значит, что все блюда на праздничном столе должны быть постными. Среди обязательных 12-ти традиционных постных блюд, особое место занимают вареники, ведь они символизируют Луну.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своем ютуб-канале опубликовала рецепт постных вареников с картошкой и грибами, которые будут очень кстати на вашем рождественском столе. Также, кулинар раскрыла секрет, как приготовить послушное, не требующее подсыпки муки и не липнувшее к рукам тесто.

"Без чего не может жить ни один Украинец? Правильно — без сала, борща и вареников!" — пишет Литвинова, добавляя, что рецепт этих вареников обязательно понравится всем.

Рецепт постных вареников с картошкой и грибами

Ингредиенты:

  • Картофельный отвар — 150 гр.
  • Мука пшеничная — 350 гр.
  • Масло растительное — 20 мл.
  • Лук репчатый — 1 шт.

Начинка:

  • Картофель — 500 гр.
  • Соль — 0.5 ч.л
  • Лук репчатый — 150 гр
  • Смесь перцев — 1/3 ч.л

Зажарка:

  • Грибы шампиньоны — 500 гр.
  • Белые сушеные грибы — 10 гр.
  • Лук репчатый — 150 гр.
  • Масло растительное — 40 мл.

Как приготовить постные вареники: видеорецепт

Так как в Сочельник еще соблюдается пост, от мясных блюд нужно отказаться, поэтому хорошей альтернативой станут рыбные блюда. "Телеграф" ранее рассказывал, как вкусно приготовить запеченного карпа, который непременно украсит ваш рождественский стол.

Теги:
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