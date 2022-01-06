Укр

Как приготовить рождественскую кутью из риса, чтобы она получилась сладкой и рассыпчатой

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Рецепт кутьи из риса Новость обновлена 06 января 2022, 09:59
Рецепт кутьи из риса

Рисовая кутья на вкус получается гораздо интереснее пшеничной.

Традиционно для того, чтобы отметить канун Рождества, или как его еще называют Сочельник, христиане ставят на стол 12 постных блюд, главным из которых является кутья. Классическую кутью принято готовить из пшеницы, однако это не единственная крупа, которую можно использовать для приготовления главного рождественского блюда: не менее популярной является также кутья из риса.

Как пишет сайт poshagovyi-recept.ru, такая кутья получается особенно сладкой и рассыпчатой.

Рецепт рисовой кутьи с орехами и медом

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана длиннозёрного (лучше пропаренного) риса;
  • 1,5 стакана воды;
  • 100 грамм белого крупного изюма;
  • 1-1,5 столовая ложка мёда;
  • сухофрукты по желанию.

Способ приготовления:

  1. Промойте рис и варите его на медленном огне. После кипения снизьте огонь до минимума и варите еще 15-20 минут.
  2. Промойте изюм, залейте его кипятком на 2 минуты и просушите.
  3. В горячий отварной рис добавьте мёд, чтобы он хорошо разошёлся в рисе и впитался в него, делая кутью особенно сладкой.
  4. После этого добавьте подготовленные сухофрукты и всё перемешайте.
  5. Кутью переложите в глубокую пиалу, разровняйте и украсьте заранее отложенными изюмом и сухофруктами.
  6. Готовую кутью оставьте охлаждаться в пиале.

Ранее "Телеграф" публиковал простой рецепт классической кутьи на Рождество.

Теги:
#Рецепт #Рождество #Кутья
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
Политика
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Авария произошла около 18:00
Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
"Миссис Крым 2021" - Анна Малоземова
"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)