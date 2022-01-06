Как приготовить рождественскую кутью из риса, чтобы она получилась сладкой и рассыпчатой

Рисовая кутья на вкус получается гораздо интереснее пшеничной.

Традиционно для того, чтобы отметить канун Рождества, или как его еще называют Сочельник, христиане ставят на стол 12 постных блюд, главным из которых является кутья. Классическую кутью принято готовить из пшеницы, однако это не единственная крупа, которую можно использовать для приготовления главного рождественского блюда: не менее популярной является также кутья из риса.

Как пишет сайт poshagovyi-recept.ru, такая кутья получается особенно сладкой и рассыпчатой.

Рецепт рисовой кутьи с орехами и медом

Ингредиенты:

0,5 стакана длиннозёрного (лучше пропаренного) риса;

1,5 стакана воды;

100 грамм белого крупного изюма;

1-1,5 столовая ложка мёда;

сухофрукты по желанию.

Способ приготовления:

Промойте рис и варите его на медленном огне. После кипения снизьте огонь до минимума и варите еще 15-20 минут. Промойте изюм, залейте его кипятком на 2 минуты и просушите. В горячий отварной рис добавьте мёд, чтобы он хорошо разошёлся в рисе и впитался в него, делая кутью особенно сладкой. После этого добавьте подготовленные сухофрукты и всё перемешайте. Кутью переложите в глубокую пиалу, разровняйте и украсьте заранее отложенными изюмом и сухофруктами. Готовую кутью оставьте охлаждаться в пиале.

Ранее "Телеграф" публиковал простой рецепт классической кутьи на Рождество.