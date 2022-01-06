Проще некуда: рецепт вкуснейшей рождественской кутьи на скорую руку

Простой рецепт традиционной каши, которая понравится абсолютно всем.

Традиционно в канун Рождества, еще праздник еще называют Сочельник, принято готовить 12 постных блюд, главным из которых является кутья. Вариантов приготовления рождественской кутьи существует очень много: ее готовят из пшеницы, из риса, и даже из булгура.

Кулинарный блогер Надежда, которая ведет свой мини-блог в инстаграме под ником mrs.zaitceva, поделилась простым рецептом традиционной каши с медом, изюмом и орешками. Для приготовления кутьи по этому рецепту понадобится намного меньше времени, чем по традиционному рецепту.

Рецепт рождественской кутьи

Ингредиенты:

500 гр. пшеницы,

100 изюма,

5 ст.л. мака,

2 ст.л. мёда,

горсть грецких орехов.

Способ приготовления:

Сначала сварите пшеницу. Для этого промойте ее и замочите на 40 минут в холодной воде. Затем на 2 ст. пшеницы вылейте 4 ст. воды. Далее отварите пшеницу до готовности. Далее залейте мак кипятком на 15 минут, и слейте воду. Изюм залейте кипятком на 20 минут и также после слейте воду. Смешайте готовую пшеницу с медом, маком, изюмом и перемолотыми в крошку орехами. Все выложите в красивую миску и украсьте.

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