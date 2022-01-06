Проще некуда: рецепт вкуснейшей рождественской кутьи на скорую руку
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Простой рецепт традиционной каши, которая понравится абсолютно всем.
Традиционно в канун Рождества, еще праздник еще называют Сочельник, принято готовить 12 постных блюд, главным из которых является кутья. Вариантов приготовления рождественской кутьи существует очень много: ее готовят из пшеницы, из риса, и даже из булгура.
Кулинарный блогер Надежда, которая ведет свой мини-блог в инстаграме под ником mrs.zaitceva, поделилась простым рецептом традиционной каши с медом, изюмом и орешками. Для приготовления кутьи по этому рецепту понадобится намного меньше времени, чем по традиционному рецепту.
Рецепт рождественской кутьи
Ингредиенты:
- 500 гр. пшеницы,
- 100 изюма,
- 5 ст.л. мака,
- 2 ст.л. мёда,
- горсть грецких орехов.
Способ приготовления:
- Сначала сварите пшеницу. Для этого промойте ее и замочите на 40 минут в холодной воде. Затем на 2 ст. пшеницы вылейте 4 ст. воды. Далее отварите пшеницу до готовности.
- Далее залейте мак кипятком на 15 минут, и слейте воду. Изюм залейте кипятком на 20 минут и также после слейте воду.
- Смешайте готовую пшеницу с медом, маком, изюмом и перемолотыми в крошку орехами.
- Все выложите в красивую миску и украсьте.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт печеного карпа для постного стола на Рождество.
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