Что приготовить на Старый Новый год-2022: рецепт салата со свеклой от Эктора Хименес-Браво
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Судья "МастерШефа" поделился рецептом вкусного и полезного блюда
Если что, это тот самый салат, который заменит один из многочисленных блюд с майонезом на вашем столе в Старый Новый год, он же Щедрый вечер или праздник Меланки, который в Украине отмечается с 13 на 14 января.
Блюло элементарное и безумно вкусное, отмечает бессменный судья кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.
Салат со свеклой и козьим сыром: как приготовить
Ингредиенты:
- Свёкла запеченная — 100 г
- Козий сыр — 100 г
- Апельсин — 50 г
- Грецкий орех — 30 г
- Листья салата
- Заправка в соотношении 3:2:1 — лимонный сок, сахар, оливковое масло.
Приготовление:
- Свеклу предварительно запекаем просто в фольге, без масла.
- Дробим орехи. Чтобы не собирать их потом по всей кухне, положите их в пакет-слайдер, застегните его, и с помощью скалки аккуратно измельчите.
- Нарезаем все ингредиенты крупно, собираем салат, как на видео.
- Выкладываем сверху листья салата и поливаем заправкой. Салат готов!
Еще одним блюдом, которое обязательно украсит праздничный стол, будет запеченная рыбка. Как приготовить карпа — смотрите в нашем материале.
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