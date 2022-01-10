Что приготовить на Старый Новый год-2022: рецепт салата со свеклой от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШефа" поделился рецептом вкусного и полезного блюда

Если что, это тот самый салат, который заменит один из многочисленных блюд с майонезом на вашем столе в Старый Новый год, он же Щедрый вечер или праздник Меланки, который в Украине отмечается с 13 на 14 января.

Блюло элементарное и безумно вкусное, отмечает бессменный судья кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Салат со свеклой и козьим сыром: как приготовить

Ингредиенты:

Свёкла запеченная — 100 г

Козий сыр — 100 г

Апельсин — 50 г

Грецкий орех — 30 г

Листья салата

Заправка в соотношении 3:2:1 — лимонный сок, сахар, оливковое масло.

Приготовление:

Свеклу предварительно запекаем просто в фольге, без масла. Дробим орехи. Чтобы не собирать их потом по всей кухне, положите их в пакет-слайдер, застегните его, и с помощью скалки аккуратно измельчите. Нарезаем все ингредиенты крупно, собираем салат, как на видео. Выкладываем сверху листья салата и поливаем заправкой. Салат готов!

Еще одним блюдом, которое обязательно украсит праздничный стол, будет запеченная рыбка. Как приготовить карпа — смотрите в нашем материале.