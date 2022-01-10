Рецепт кутьи из пшеницы на Щедрый вечер, проверенный годами

На столе в Щедрый вечер обязательно должна быть кутья.

Традиционно в канун Старого Нового года, 13 января, отмечается Щедрый Вечер, во время которого устраивался большой праздничный пир, а повсюду слышались щедровки.

Также в этот день нужно накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. Кулинарный блогер под ником my.cake.che на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить традиционную щедрую кутью.

Рецепт Щедрой кутьи

Ингредиенты:

200 г пшеницы

100 г масла сливочного

300 г сухофруктов (изюм, курага, вишня вяленая, клюква вяленая, можно орешки)

30 г мака

2 ст.л. меда

соль щепотка

Способ приготовления:

Пшеницу промойте, залейте водой выше уровня пшеницы на два пальца. Лишнюю воду после варки слейте. Варите 50 минут. Мак залейте кипятком, накройте и оставьте "запариваться" на 30 минут. Воду слейте. Сухофрукты нарежьте и залейте горячей водой. Оставьте на 5-10 минут. Воду слейте. В готовую горячую крупу без воды (если не выпарилась, слейте) добавьте масло, мёд, мак и все перемешайте. Добавьте сухофрукты и орехи.

Ранее "Телеграф" писал, что известный кулинар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить Богатую кутью.