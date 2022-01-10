Рецепт кутьи из пшеницы на Щедрый вечер, проверенный годами
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На столе в Щедрый вечер обязательно должна быть кутья.
Традиционно в канун Старого Нового года, 13 января, отмечается Щедрый Вечер, во время которого устраивался большой праздничный пир, а повсюду слышались щедровки.
Также в этот день нужно накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. Кулинарный блогер под ником my.cake.che на своей странице в Инстаграм рассказала, как приготовить традиционную щедрую кутью.
Рецепт Щедрой кутьи
Ингредиенты:
- 200 г пшеницы
- 100 г масла сливочного
- 300 г сухофруктов (изюм, курага, вишня вяленая, клюква вяленая, можно орешки)
- 30 г мака
- 2 ст.л. меда
- соль щепотка
Способ приготовления:
- Пшеницу промойте, залейте водой выше уровня пшеницы на два пальца. Лишнюю воду после варки слейте. Варите 50 минут.
- Мак залейте кипятком, накройте и оставьте "запариваться" на 30 минут. Воду слейте.
- Сухофрукты нарежьте и залейте горячей водой. Оставьте на 5-10 минут. Воду слейте.
- В готовую горячую крупу без воды (если не выпарилась, слейте) добавьте масло, мёд, мак и все перемешайте. Добавьте сухофрукты и орехи.
Ранее "Телеграф" писал, что известный кулинар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить Богатую кутью.
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