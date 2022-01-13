Как приготовить щедрую кутью: рецепт традиционного блюда, который понравится всем
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Щедрая кутья – в отличие от постной, готовится со сливочным маслом, молоком, сливками или животным жиром.
Вечером 13 января вся семья снова собирается за праздничным ужином в Щедрый вечер или праздник Маланки. Этот праздник считается одним из самых светлых и веселых, ведь после окончания Рождественского поста можно закатить пир с разнообразными блюдами, ни в сем себе не отказывая.
Однако самое важное место в праздничной трапезе на Щедрый вечер отдается кутье. Она должна содержать в себе множество ингредиентов. В народе верили, чем щедрее кутья, тем лучше семья будет жить в Новом году.
Рецептом щедрой кутьи на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником girls_talks_space.
Рецепт Щедрой кутьи
Ингредиенты:
- пшеница или рис – 400 гр;
- мак – 200 гр;
- грецкие или лесные орехи – 100 гр;
- сухофрукты – 100 гр;
- мед – 100 гр;
- коньяк – 1 ст. л. (По желанию);
- сливочное масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5.
- Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте.
- Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода.
- В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт Богатой кутьи от кулинара Владимира Ярославского.
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