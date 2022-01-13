Укр

Как приготовить щедрую кутью: рецепт традиционного блюда, который понравится всем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
На праздничном столе в Щедрый вечер обязательно должна быть кутья Новость обновлена 13 января 2022, 09:20
На праздничном столе в Щедрый вечер обязательно должна быть кутья

Щедрая кутья – в отличие от постной, готовится со сливочным маслом, молоком, сливками или животным жиром.

Вечером 13 января вся семья снова собирается за праздничным ужином в Щедрый вечер или праздник Маланки. Этот праздник считается одним из самых светлых и веселых, ведь после окончания Рождественского поста можно закатить пир с разнообразными блюдами, ни в сем себе не отказывая.

Однако самое важное место в праздничной трапезе на Щедрый вечер отдается кутье. Она должна содержать в себе множество ингредиентов. В народе верили, чем щедрее кутья, тем лучше семья будет жить в Новом году.

Рецептом щедрой кутьи на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником girls_talks_space.

Рецепт Щедрой кутьи

Ингредиенты:

  • пшеница или рис – 400 гр;
  • мак – 200 гр;
  • грецкие или лесные орехи – 100 гр;
  • сухофрукты – 100 гр;
  • мед – 100 гр;
  • коньяк – 1 ст. л. (По желанию);
  • сливочное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5.
  2. Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте.
  3. Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода.
  4. В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт Богатой кутьи от кулинара Владимира Ярославского.

Теги:
#Рецепт #Кутья #Старый новый год #Щедрый вечер #Пшеничная кутья #Кутья рисовая #Щедрая кутья
Доходы Путина могут стать достоянием общественности
Новости США
США нанесут удар лично по Путину, если тот вновь полезет в Украину: опубликован полный документ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Доходы Путина могут стать достоянием общественности
США нанесут удар лично по Путину, если тот вновь полезет в Украину: опубликован полный документ
Дата публикации
Категория
Летом парню должно было исполниться 29 лет
Был душой компании: Николаевщина прощается с погибшим на Донбассе солдатом (фото)
Дата публикации
Категория
Коронавирус заметно повлиял на сферу туризма
Туризм в условиях пандемии: как спланировать путешествие и не потерять деньги
Дата публикации
Категория
Эксперты считают ограничение торговых надбавок дешевым пиар-ходом правительства
Власть взялась за регуляцию стоимости продуктов: что теперь будет с ценами
Дата публикации
Категория
Также на 13 января приходится народный праздник - День Маланки
Что нельзя делать на Щедрый вечер: самые строгие запреты 13 января