Как приготовить щедрую кутью: рецепт традиционного блюда, который понравится всем

Щедрая кутья – в отличие от постной, готовится со сливочным маслом, молоком, сливками или животным жиром.

Вечером 13 января вся семья снова собирается за праздничным ужином в Щедрый вечер или праздник Маланки. Этот праздник считается одним из самых светлых и веселых, ведь после окончания Рождественского поста можно закатить пир с разнообразными блюдами, ни в сем себе не отказывая.

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Однако самое важное место в праздничной трапезе на Щедрый вечер отдается кутье. Она должна содержать в себе множество ингредиентов. В народе верили, чем щедрее кутья, тем лучше семья будет жить в Новом году.

Рецептом щедрой кутьи на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником girls_talks_space.

Рецепт Щедрой кутьи

Ингредиенты:

пшеница или рис – 400 гр;

мак – 200 гр;

грецкие или лесные орехи – 100 гр;

сухофрукты – 100 гр;

мед – 100 гр;

коньяк – 1 ст. л. (По желанию);

сливочное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5. Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте. Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода. В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт Богатой кутьи от кулинара Владимира Ярославского.