Как приготовить идеальное тесто для вареников: рецептом поделился Евгений Клопотенко (видео)
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Традиционное украинское блюдо украсит любой праздничный стол
Вареники, как известное во всем мире блюдо украинской кухни, можно готовить с различной начинкой, как сладкой, так и соленой. Ведь благодаря этому можно приготовить вареники к любому столу. Победитель пятого сезона проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, на которого в последнее время обрушивается критика из-за обновленного школьного меню, поделился рецептом вкусных вареников с кисломолочным сыром и гречкой с медовым соусом. Само тесто будет на кефире.
Новый видеоурок был опубликован на официальном YouTube-канале Клопотенко.
Как приготовить вареники с кисломолочным сыром и медовым соусом
Порции: 20-24 шт.
Время подготовки: 40 минут
Время приготовления: 10 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки (+ для подпила)
- 200 мл кефира термостатного 2,5% жирности
- ½ ст. л. сахара
- ½ ч. л. соли
Для начинки:
- 330 г кисломолочного сыра 9%
- 100 г гречки
- 2 ст. л. сахара
- 50 г сливочного масла 82%
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления:
- Сначала запариваем гречку. Для этого в небольшую миску высыпаем 100 г гречки и заливаем кипятком в соотношении 1:2. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и оставляем на 15-20 минут.
- В большую миску всыпаем 300 г муки, добавляем ½ ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Вливаем 200 мл термостатного кефира 2,5% жирности. Сначала перемешиваем ложкой, затем месим эластичное тесто. Оставляем отдохнуть на 20 минут.
- Для начинки объединяем запаренную гречку с 330 г кисломолочного сыра 9% и 2 ст. л. сахара.
- Немного подпиливаем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 2 мм.
- С помощью стакана или любой другой посуды делаем из теста кружочки.
- Немного расщепляем кружочки руками, выкладываем на один край начинку и заклеиваем другим.
- В кипящую подсоленную воду бросаем вареники и варим примерно еще пару минут после того, как они всплывут.
- Растапливаем на сковороде 50 г сливочного масла и добавляем 1 ст. л. меда, прогреваем примерно 1 минуту до объединения.
- Готовые вареники выкладываем на тарелку и поливаем смесью сливочного масла с медом.
Если вы соскучились по несложной и быстрой готовке, то рецепт ленивых вареников подойдет в самый раз. О том, как их приготовить с ягодной сметаной, Евгений Клопотенко рассказывал ранее.
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