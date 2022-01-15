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Как приготовить идеальное тесто для вареников: рецептом поделился Евгений Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Вареники с кисломолочным сыром и гречкой - рецепт Новость обновлена 15 января 2022, 10:24
Вареники с кисломолочным сыром и гречкой - рецепт

Традиционное украинское блюдо украсит любой праздничный стол

Вареники, как известное во всем мире блюдо украинской кухни, можно готовить с различной начинкой, как сладкой, так и соленой. Ведь благодаря этому можно приготовить вареники к любому столу. Победитель пятого сезона проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, на которого в последнее время обрушивается критика из-за обновленного школьного меню, поделился рецептом вкусных вареников с кисломолочным сыром и гречкой с медовым соусом. Само тесто будет на кефире.

Новый видеоурок был опубликован на официальном YouTube-канале Клопотенко.

Как приготовить вареники с кисломолочным сыром и медовым соусом

Порции: 20-24 шт.

Время подготовки: 40 минут

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки (+ для подпила)
  • 200 мл кефира термостатного 2,5% жирности
  • ½ ст. л. сахара
  • ½ ч. л. соли

Для начинки:

  • 330 г кисломолочного сыра 9%
  • 100 г гречки
  • 2 ст. л. сахара
  • 50 г сливочного масла 82%
  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления:

  1. Сначала запариваем гречку. Для этого в небольшую миску высыпаем 100 г гречки и заливаем кипятком в соотношении 1:2. Добавляем щепотку соли, перемешиваем и оставляем на 15-20 минут.
  2. В большую миску всыпаем 300 г муки, добавляем ½ ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Вливаем 200 мл термостатного кефира 2,5% жирности. Сначала перемешиваем ложкой, затем месим эластичное тесто. Оставляем отдохнуть на 20 минут.
  3. Для начинки объединяем запаренную гречку с 330 г кисломолочного сыра 9% и 2 ст. л. сахара.
  4. Немного подпиливаем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 2 мм.
  5. С помощью стакана или любой другой посуды делаем из теста кружочки.
  6. Немного расщепляем кружочки руками, выкладываем на один край начинку и заклеиваем другим.
  7. В кипящую подсоленную воду бросаем вареники и варим примерно еще пару минут после того, как они всплывут.
  8. Растапливаем на сковороде 50 г сливочного масла и добавляем 1 ст. л. меда, прогреваем примерно 1 минуту до объединения.
  9. Готовые вареники выкладываем на тарелку и поливаем смесью сливочного масла с медом.

Если вы соскучились по несложной и быстрой готовке, то рецепт ленивых вареников подойдет в самый раз. О том, как их приготовить с ягодной сметаной, Евгений Клопотенко рассказывал ранее.

Теги:
#Вареники #Рецепты #Евгений Клопотенко
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