Хороша как в теплом, так и в холодном виде: рецепт пышной шарлотки с творогом
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Такой пирог особенно хорош в компании с кружкой горячего чая или какао.
Шарлотка – это простейший вариант яблочного пирога и настоящая "палочка-выручалочка" в случае, если к вам неожиданно нагрянули гости. Вариантов приготовления этого десерта есть множество: его готовят и просто с яблоками, и с персиками, с грушами и даже творогом.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала рецепт вкуснейшей шарлотки с творогом и яблоками. Она отметила, что такой пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, и понравится абсолютно всем.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья 50 г
- Творог 200 г
- Яйца 2 шт⠀
- Яблоки 2 шт
- Разрыхлитель 1 уп
- Ваниль по вкусу⠀
- Корица⠀
Способ приготовления:
- Измельчите хлопья до состояния муки.
- В большой миске, взбейте до состояния пышной светлой массы два яйца. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⠀
- В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⠀
- Добавьте в яичную массу творог и муку.
- Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.
- Яблоки хорошенько промойте, можно срезать с них кожуру. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⠀
- Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⠀
- Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто.
- Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета.
Ранее, "Телеграф" писал, о том, какие ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно получилось идеальным.