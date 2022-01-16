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Хороша как в теплом, так и в холодном виде: рецепт пышной шарлотки с творогом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Готовить шарлотку проще простого. Новость обновлена 16 января 2022, 14:44
Готовить шарлотку проще простого.

Такой пирог особенно хорош в компании с кружкой горячего чая или какао.

Шарлотка – это простейший вариант яблочного пирога и настоящая "палочка-выручалочка" в случае, если к вам неожиданно нагрянули гости. Вариантов приготовления этого десерта есть множество: его готовят и просто с яблоками, и с персиками, с грушами и даже творогом.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала рецепт вкуснейшей шарлотки с творогом и яблоками. Она отметила, что такой пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, и понравится абсолютно всем.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 50 ⁣⁣г
  • Творог 200 ⁣⁣г
  • Яйца 2 ⁣⁣шт⠀
  • Яблоки 2 ⁣⁣шт
  • Разрыхлитель 1 ⁣⁣уп
  • Ваниль по вкусу⁣⁣⠀
  • Корица⁣⁣⠀

Способ приготовления:

  1. Измельчите хлопья до состояния муки.
  2. ⁣⁣В большой миске, взбейте до состояния пышной светлой массы два яйца. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀
  3. ⁣⁣В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⁣⁣⠀
  4. ⁣⁣Добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣ ⁣⁣
  5. Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⁣⁣
  6. ⁣⁣Яблоки хорошенько промойте, можно срезать с них кожуру. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣⠀
  7. ⁣⁣Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⁣⁣⠀
  8. ⁣⁣Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто.
  9. ⁣⁣Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета.

Ранее, "Телеграф" писал, о том, какие ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно получилось идеальным.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Светлана Фус #Рецепты десертов #Шарлотка #Яблочная шарлотка #Шарлотка с яблоками
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