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Пирог с шампиньонами на скорую руку: быстрый рецепт от Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ароматный грибной пирог из слоеного теста Новость обновлена 17 января 2022, 08:16
Ароматный грибной пирог из слоеного теста

Блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина

Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом вареников с кисломолочным сыром и гречкой, рассказал, как приготовить аппетитный пирог с грибами, которые можно приобрести в любом магазине — с вешенками и шампиньонами. Хоть они и отличаются по структуре и вкусу, блюдо получится невероятно вкусным.

Готовится такой пирог в духовке не более 40 минут.

Пирог с грибами из слоенного теста

Ингредиенты:

  • 500 г пресного слоеного теста (можно использовать и дрожжевое)
  • 1 яйцо (для смазывания теста)
  • 1 лук порей
  • 300 г шампиньонов
  • 300 г вешенок
  • 50 г сухих белых грибов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3-4 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • по вкусу соль и перец

Как приготовить пирог с грибами в духовке

  1. Нарезаем 300 г шампиньонов и 300 г вешенок не очень мелкими одинаковыми кусочками, чтобы они равномерно прожарились.
  2. В небольшую миску выкладываем 50 г белых сушеных грибов и заливаем водой, замачиваем от 30 минут, пока грибы не станут мягкими.
  3. Отделяем от лука порей верхнюю зеленую часть, нарезаем белую часть полукольцами одинаковой толщины.
  4. Обжариваем на разогретой сковороде из 2 ст. л. оливкового масла лук, вешенки и шампиньоны.
  5. Добавляем белые грибы и 3 ст. л. воды, в которой замачивались белые грибы, таким образом пирог станет еще ароматнее. Жарим, пока не выпарится влага из грибов.
  6. Перекладываем обжаренные грибы с луком в миску и добавляем 3-4 ст. л. панировочных сухарей.
  7. Добавляем в грибы соль по вкусу и 1 ч. л. молотого кориандра. Перемешиваем и оставляем остыть.
  8. Раскатываем пресное слоеное тесто и разделяем на две части, примерно на 2/3 и 1/3 от листа. Разъемную форму для запекания выстилаем пергаментом.
  9. Выкладываем на тесто грибную начинку.
  10. Накрываем оставшийся пирог 1/3 частью теста. Защелкиваем края пирога, завернув тесто, выступавшее за пределы формы, внутрь.
  11. Смазываем пирог яйцом и прокалываем вилкой, чтобы с парой получалась лишняя влага. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Если кто-то любит наслаждаться исключительно сладкими блюдами, то рецепт тертого пирога с яблоками подойдет вам в самый раз.

Теги:
#Рецепты #Грибы #Пироги #Евгений Клопотенко
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