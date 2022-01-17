Пирог с шампиньонами на скорую руку: быстрый рецепт от Клопотенко (видео)

Блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина

Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом вареников с кисломолочным сыром и гречкой, рассказал, как приготовить аппетитный пирог с грибами, которые можно приобрести в любом магазине — с вешенками и шампиньонами. Хоть они и отличаются по структуре и вкусу, блюдо получится невероятно вкусным.

Готовится такой пирог в духовке не более 40 минут.

Пирог с грибами из слоенного теста

Ингредиенты:

500 г пресного слоеного теста (можно использовать и дрожжевое)

1 яйцо (для смазывания теста)

1 лук порей

300 г шампиньонов

300 г вешенок

50 г сухих белых грибов

2 ст. л. оливкового масла

3-4 ст. л. панировочных сухарей

1 ч. л. молотого кориандра

по вкусу соль и перец

Как приготовить пирог с грибами в духовке

Нарезаем 300 г шампиньонов и 300 г вешенок не очень мелкими одинаковыми кусочками, чтобы они равномерно прожарились. В небольшую миску выкладываем 50 г белых сушеных грибов и заливаем водой, замачиваем от 30 минут, пока грибы не станут мягкими. Отделяем от лука порей верхнюю зеленую часть, нарезаем белую часть полукольцами одинаковой толщины. Обжариваем на разогретой сковороде из 2 ст. л. оливкового масла лук, вешенки и шампиньоны. Добавляем белые грибы и 3 ст. л. воды, в которой замачивались белые грибы, таким образом пирог станет еще ароматнее. Жарим, пока не выпарится влага из грибов. Перекладываем обжаренные грибы с луком в миску и добавляем 3-4 ст. л. панировочных сухарей. Добавляем в грибы соль по вкусу и 1 ч. л. молотого кориандра. Перемешиваем и оставляем остыть. Раскатываем пресное слоеное тесто и разделяем на две части, примерно на 2/3 и 1/3 от листа. Разъемную форму для запекания выстилаем пергаментом. Выкладываем на тесто грибную начинку. Накрываем оставшийся пирог 1/3 частью теста. Защелкиваем края пирога, завернув тесто, выступавшее за пределы формы, внутрь. Смазываем пирог яйцом и прокалываем вилкой, чтобы с парой получалась лишняя влага. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Если кто-то любит наслаждаться исключительно сладкими блюдами, то рецепт тертого пирога с яблоками подойдет вам в самый раз.