Пирог с шампиньонами на скорую руку: быстрый рецепт от Клопотенко (видео)
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Блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина
Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом вареников с кисломолочным сыром и гречкой, рассказал, как приготовить аппетитный пирог с грибами, которые можно приобрести в любом магазине — с вешенками и шампиньонами. Хоть они и отличаются по структуре и вкусу, блюдо получится невероятно вкусным.
Готовится такой пирог в духовке не более 40 минут.
Пирог с грибами из слоенного теста
Ингредиенты:
- 500 г пресного слоеного теста (можно использовать и дрожжевое)
- 1 яйцо (для смазывания теста)
- 1 лук порей
- 300 г шампиньонов
- 300 г вешенок
- 50 г сухих белых грибов
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3-4 ст. л. панировочных сухарей
- 1 ч. л. молотого кориандра
- по вкусу соль и перец
Как приготовить пирог с грибами в духовке
- Нарезаем 300 г шампиньонов и 300 г вешенок не очень мелкими одинаковыми кусочками, чтобы они равномерно прожарились.
- В небольшую миску выкладываем 50 г белых сушеных грибов и заливаем водой, замачиваем от 30 минут, пока грибы не станут мягкими.
- Отделяем от лука порей верхнюю зеленую часть, нарезаем белую часть полукольцами одинаковой толщины.
- Обжариваем на разогретой сковороде из 2 ст. л. оливкового масла лук, вешенки и шампиньоны.
- Добавляем белые грибы и 3 ст. л. воды, в которой замачивались белые грибы, таким образом пирог станет еще ароматнее. Жарим, пока не выпарится влага из грибов.
- Перекладываем обжаренные грибы с луком в миску и добавляем 3-4 ст. л. панировочных сухарей.
- Добавляем в грибы соль по вкусу и 1 ч. л. молотого кориандра. Перемешиваем и оставляем остыть.
- Раскатываем пресное слоеное тесто и разделяем на две части, примерно на 2/3 и 1/3 от листа. Разъемную форму для запекания выстилаем пергаментом.
- Выкладываем на тесто грибную начинку.
- Накрываем оставшийся пирог 1/3 частью теста. Защелкиваем края пирога, завернув тесто, выступавшее за пределы формы, внутрь.
- Смазываем пирог яйцом и прокалываем вилкой, чтобы с парой получалась лишняя влага. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Если кто-то любит наслаждаться исключительно сладкими блюдами, то рецепт тертого пирога с яблоками подойдет вам в самый раз.
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