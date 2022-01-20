Повар раскрыл секрет идеально хрустящего картофеля и покорил TikTok (видео)

Секрет хрустящей картошки в том, что ее не надо запекать.

Одним из самых популярных блюд, любимых многими украинцами с детства, является жареный или запеченый картофель. В духовке идеальной золотистой корочки добиться очень легко, а вот как добиться того, чтобы картофель получился идеально хрустящим без духовки?

Австралийский шеф-повар Морган Хипуорт под ником поделился в TikTok своим способом приготовления идеальной хрустящей картошки.

По словам повара, главный секрет аппетитно хрустящего картофеля заключается в том, чтобы при приготовлении его сначала сварить, а затем обжарить в масле вместо того, чтобы запекать в духовке, а затем бросать на сковородку.

Хипуорт советует сначала почистить и нарезать картошку. Затем положить ее в кастрюлю и дать ей покипеть до мягкости. После этого картофель необходимо просушить на подносе. Далее повар советует выложить на сковородку мелко нарезанный чеснок и обжарить его на небольшом огне в оливковом масле в течение 20 минут.

После этого кулинар достает чеснок, а в сковороду, где он обжаривался, выкладывает картошку. Австралиец добавляет к ней морскую соль, чеснок и розмарин, а затем обжаривает на сильном огне до появления очень хрустящей корочки.

Видео с советами повара стало настоящим хитом в TikTok и собрало уже почти 300 тысяч просмотров и множество восхищенных комментариев.

Ранее "Телеграф" писал, как запечь курицу с идеальной золотистой корочкой.