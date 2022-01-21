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Как сделать идеальное тесто на блины без комков: простой лайфхак от Евгения Клопотенко

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Блины по рецепту Евгения Клопотенко Новость обновлена 21 января 2022, 09:36
Блины по рецепту Евгения Клопотенко

Благодаря этому способу тесто на блины без комочков можно приготовить гораздо быстрее.

Блины — это вкуснейший сладкий завтрак, любимый многими с детства. Это блюдо готовится довольно просто, однако и у него есть свои нюансы в приготовлении. Например, ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальное тесто на блины, которое не рвется. А сегодня затронем такой важный вопрос: как приготовить тесто на блины без комочков.

Своим рецептом идеальных блинов с сыром поделился в Инстаграм шеф-повар Евгений Клопотенко.

Рецепт блинов без комочков

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • ст. ложка сахара
  • 130г муки
  • 240мл молока
  • 50мл масла
  • щепотка соли
  • твердый сыр
  • петрушка

Способ приготовления:

Просто смешайте все ингредиенты. А теперь внимание полезный лайфхак: чтобы тесто на блины получалось без комочков просто процедите его через сито. Когда будете жарить блины, то насыпьте на блинчик смесь тертого сыра и петрушки. Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить: чтобы она тянулась или чтобы был насыщенный вкус.

"Что касается петрушки, то даже не думайте ее недооценивать. Она прекрасно работает в блинах", — добавляет Клопотенко.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных блинов из овсяной муки.

Теги:
#Рецепт #Блины #Евгений Клопотенко #Клопотенко
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