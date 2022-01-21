Как сделать идеальное тесто на блины без комков: простой лайфхак от Евгения Клопотенко

Благодаря этому способу тесто на блины без комочков можно приготовить гораздо быстрее.

Блины — это вкуснейший сладкий завтрак, любимый многими с детства. Это блюдо готовится довольно просто, однако и у него есть свои нюансы в приготовлении. Например, ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальное тесто на блины, которое не рвется. А сегодня затронем такой важный вопрос: как приготовить тесто на блины без комочков.

Своим рецептом идеальных блинов с сыром поделился в Инстаграм шеф-повар Евгений Клопотенко.

Рецепт блинов без комочков

Ингредиенты:

2 яйца

ст. ложка сахара

130г муки

240мл молока

50мл масла

щепотка соли

твердый сыр

петрушка

Способ приготовления:

Просто смешайте все ингредиенты. А теперь внимание полезный лайфхак: чтобы тесто на блины получалось без комочков просто процедите его через сито. Когда будете жарить блины, то насыпьте на блинчик смесь тертого сыра и петрушки. Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить: чтобы она тянулась или чтобы был насыщенный вкус.

"Что касается петрушки, то даже не думайте ее недооценивать. Она прекрасно работает в блинах", — добавляет Клопотенко.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных блинов из овсяной муки.