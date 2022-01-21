Как сделать идеальное тесто на блины без комков: простой лайфхак от Евгения Клопотенко
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Благодаря этому способу тесто на блины без комочков можно приготовить гораздо быстрее.
Блины — это вкуснейший сладкий завтрак, любимый многими с детства. Это блюдо готовится довольно просто, однако и у него есть свои нюансы в приготовлении. Например, ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальное тесто на блины, которое не рвется. А сегодня затронем такой важный вопрос: как приготовить тесто на блины без комочков.
Своим рецептом идеальных блинов с сыром поделился в Инстаграм шеф-повар Евгений Клопотенко.
Рецепт блинов без комочков
Ингредиенты:
- 2 яйца
- ст. ложка сахара
- 130г муки
- 240мл молока
- 50мл масла
- щепотка соли
- твердый сыр
- петрушка
Способ приготовления:
Просто смешайте все ингредиенты. А теперь внимание полезный лайфхак: чтобы тесто на блины получалось без комочков просто процедите его через сито. Когда будете жарить блины, то насыпьте на блинчик смесь тертого сыра и петрушки. Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить: чтобы она тянулась или чтобы был насыщенный вкус.
"Что касается петрушки, то даже не думайте ее недооценивать. Она прекрасно работает в блинах", — добавляет Клопотенко.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных блинов из овсяной муки.
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