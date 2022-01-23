На любой вкус: суперлегкий рецепт пирога с вареньем в мультиварке
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Для этого десерта вам понадобиться мука, сахар и любимое варенье.
В воскресенье, 23 января, отмечается очень "вкусный" праздник — Всемирный день пирога. Несмотря на то, что праздник считается международным, он не имеет официального статута, однако что нам мешает приготовить вкусный пирог в честь этого события.
Кулинарный блогер Татьяна в своей мини-блоге в Инстаграм поделилась простым и очень вкусным рецептом пирога с вареньем, который можно приготовить если у вас есть мультиварка.
Ингредиенты:
- Масло сливочное — 100 гр.
- Яйцо — 2 шт.
- Сахар — 1/2 стакана
- Мука — 2 стакана
- Разрыхлитель — 1 ч.ложка
- Варенье — 200 гр.
Способ приготовления:
- Сливочное масло нарежьте кусочками.
- Смешайте яйца и сахар и взбейте их миксером. В эту массу добавьте масло, размешайте все вилкой или миксером.
- Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно всыпьте в массу и вымесите миксером с насадками для теста. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Скатайте колобок и уберите в морозилку на 30 минут.
- После поделите тесто на 2 части (маленький кусок нужен будет для украшения пирога).
- Большую часть теста выложите в чашу мультиварки и распределите по донышку, делая бортик 2-3 см.
- Вылейте варенье. Возьмите маленький кусок теста и украсьте пирог сверху, как вам захочется.
- Выберите режим выпечка и поставьте пирог 1 час 20 минут. После приготовления дайте пирогу остыть минут 10 и вынимайте его из чаши.
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