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На любой вкус: суперлегкий рецепт пирога с вареньем в мультиварке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Варенье для пирога можно брать любое Новость обновлена 23 января 2022, 10:21
Варенье для пирога можно брать любое

Для этого десерта вам понадобиться мука, сахар и любимое варенье.

В воскресенье, 23 января, отмечается очень "вкусный" праздник — Всемирный день пирога. Несмотря на то, что праздник считается международным, он не имеет официального статута, однако что нам мешает приготовить вкусный пирог в честь этого события.

Кулинарный блогер Татьяна в своей мини-блоге в Инстаграм поделилась простым и очень вкусным рецептом пирога с вареньем, который можно приготовить если у вас есть мультиварка.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 100 гр.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Мука — 2 стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч.ложка
  • Варенье — 200 гр.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло нарежьте кусочками.
  2. Смешайте яйца и сахар и взбейте их миксером. В эту массу добавьте масло, размешайте все вилкой или миксером.
  3. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно всыпьте в массу и вымесите миксером с насадками для теста. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Скатайте колобок и уберите в морозилку на 30 минут.
  4. После поделите тесто на 2 части (маленький кусок нужен будет для украшения пирога).
  5. Большую часть теста выложите в чашу мультиварки и распределите по донышку, делая бортик 2-3 см.
  6. Вылейте варенье. Возьмите маленький кусок теста и украсьте пирог сверху, как вам захочется.
  7. Выберите режим выпечка и поставьте пирог 1 час 20 минут. После приготовления дайте пирогу остыть минут 10 и вынимайте его из чаши.

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Теги:
#Рецепт #Пирог #Десерт
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