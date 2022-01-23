Рецепт изумительно вкусного пирога с мясом и моцареллой на скорую руку
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Мясной пирог любят и взрослые, и дети, ведь он всегда получается потрясающе вкусным и очень сытным!
В воскресенье, 23 января, во всем мире почитается один из самых вкусных хлебобулочных изделий — пирог, и отмечается Всемирный день пирога. Мы уже рассказывали, как приготовить пирог с вареньем в мультиварке, а теперь предлагаем приготовить мясное блюдо.
На своей странице в Инстаграм блогер под ником produktovoz36 поделился простым рецептом мясного пирога с сыром на скорую руку, на приготовление которого вам понадобится всего пол часа.
Ингредиенты:
Тесто:
- Яйца — 3 шт.
- Сметана 15-20% жирности — 200 гр.
- Мука — 150 гр.
- Разрыхлитель — 7 гр.
- Соль — 1 ч.л.
Начинка:
- Фарш — 500 гр.
- Лук — 1 шт.
- Специи по вкусу (перец, карри, паприка, соль)
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Сыр моцарелла — 200 гр. или любой твердый
Способ приготовления:
- Лук обжарьте в растительном масле. Добавьте фарш и обжарьте до готовности, добавив соль и специи по вкусу.
- 200 гр. сыра натрите на крупной терке.
- Небольшой пучок зеленого лука мелко нарежьте.
- В миску разбейте 3 яйца. Взбейте их миксером или просто венчиком. Добавьте 200 гр. сметаны и 1 ч.л. соли (без горки). Снова перемешайте. Добавьте 150 гр. просеянной муки и 7 гр. разрыхлителя. Снова перемешайте.
- Половину теста выложите в форму и сверху выложите начинку. Поверх фарша выложите зеленый лук и примерно 150 гр. тертого сыра. Сверху вылейте оставшееся тесто.
- Потом посыпьте пирог оставшимся сыром, и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
- Готовый пирог оставьте в форме на 5 минут, а потом подавайте к столу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко. Получается очень вкусно!
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