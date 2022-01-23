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Рецепт изумительно вкусного пирога с мясом и моцареллой на скорую руку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Отличный рецепт пирога на каждый день Новость обновлена 23 января 2022, 16:36
Отличный рецепт пирога на каждый день

Мясной пирог любят и взрослые, и дети, ведь он всегда получается потрясающе вкусным и очень сытным!

В воскресенье, 23 января, во всем мире почитается один из самых вкусных хлебобулочных изделий — пирог, и отмечается Всемирный день пирога. Мы уже рассказывали, как приготовить пирог с вареньем в мультиварке, а теперь предлагаем приготовить мясное блюдо.

На своей странице в Инстаграм блогер под ником produktovoz36 поделился простым рецептом мясного пирога с сыром на скорую руку, на приготовление которого вам понадобится всего пол часа.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана 15-20% жирности — 200 гр.
  • Мука — 150 гр.
  • Разрыхлитель — 7 гр.
  • Соль — 1 ч.л.

Начинка:

  • Фарш — 500 гр.
  • Лук — 1 шт.
  • Специи по вкусу (перец, карри, паприка, соль)
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Сыр моцарелла — 200 гр. или любой твердый

Способ приготовления:

  1. Лук обжарьте в растительном масле. Добавьте фарш и обжарьте до готовности, добавив соль и специи по вкусу.
  2. 200 гр. сыра натрите на крупной терке.
  3. Небольшой пучок зеленого лука мелко нарежьте.
  4. В миску разбейте 3 яйца. Взбейте их миксером или просто венчиком. Добавьте 200 гр. сметаны и 1 ч.л. соли (без горки). Снова перемешайте. Добавьте 150 гр. просеянной муки и 7 гр. разрыхлителя. Снова перемешайте.
  5. Половину теста выложите в форму и сверху выложите начинку. Поверх фарша выложите зеленый лук и примерно 150 гр. тертого сыра. Сверху вылейте оставшееся тесто.
  6. Потом посыпьте пирог оставшимся сыром, и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
  7. Готовый пирог оставьте в форме на 5 минут, а потом подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко. Получается очень вкусно!

Теги:
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