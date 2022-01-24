Мерный стакан не понадобится: Евгений Клопотенко рассказал, как на глаз отмерять вес

Простые правила, которые помогут правильно использовать домашние меры веса.

Часто в рецептах количество нужных ингредиентов пишут в граммах, а не в количестве стаканов или ложек, однако не у всех на кухне есть весы или даже мерный стакан. Что же делать в этом случае? Нет, отказываться от готовки не стоит. Эту "проблему" можно решить, зная сколько граммов помещается в чайной/столовой ложке или чашке.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем официальном сайте рассказал, что есть несколько правил, которые и помогут правильно использовать домашние меры веса. Повар отмечает, что если вы готовите по рецепту, который нашли на зарубежном сайте, то, чтобы высчитать вес продуктов, необходимо знать, что американская чашка (cup)– это 250 мл, английская чашка – 280 мл, американская пинта – 470 мл, а английская – 570 мл, унция – 31 грамм, а фунт – 450 грамм.

Также Клопотенко добавил, что продукты не нужно зачерпывать. К примеру, чтобы отмерить определенное количество муки или крупы, нужно взять стакан и насыпать в него продукт при помощи ложки. Это нужно для того, чтобы не образовывались пустоты. Также не стоит утрамбовывать продукты.

Итого, чтобы блюдо получилось с первого раза достаточно запомнить эти простые правила:

В чайной ложке – 5 грамм.

В столовой ложке – 15 грамм.

¼ чашки 250 мл – 60 грамм.

½ чашки 250 мл – 120 грамм

Целая чашка 250 мл – 240 грамм.

Также, Евгений Клопотенко поделился и мерой веса для "особенных" продуктов:

Сливки . В чайной ложке 5 г, в столовой ложке – 15 г, в ¼ чашки 58 г, в ½ чашки – 115 г, в целой чашке – 230 г.

. В чайной ложке 5 г, в столовой ложке – 15 г, в ¼ чашки 58 г, в ½ чашки – 115 г, в целой чашке – 230 г. Растительное масло . В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке- 14 г, в ¼ чашки – 55 г, в ½ чашки – 110 г, в целой чашке – 220 г.

. В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке- 14 г, в ¼ чашки – 55 г, в ½ чашки – 110 г, в целой чашке – 220 г. Сливочное масло . В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целой чашке – 225 г.

. В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целой чашке – 225 г. Мед . В чайной ложке – 7 г, в столовой ложке – 20 г, в ¼ чашки – 84 г, в ½ чашки – 165 г, в целой чашке – 330 г.

. В чайной ложке – 7 г, в столовой ложке – 20 г, в ¼ чашки – 84 г, в ½ чашки – 165 г, в целой чашке – 330 г. Алкоголь – ром, водка, бренди. В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целой чашке – 225 г.

– ром, водка, бренди. В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целой чашке – 225 г. Сахар . В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 13 г, в ¼ чашки – 50 г, в ½ чашки – 100 г, в целой чашке – 200 г.

. В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 13 г, в ¼ чашки – 50 г, в ½ чашки – 100 г, в целой чашке – 200 г.

Сахарная пудра . В чайной ложке – 2.5 г, в столовой ложке – 8 г, в ¼ чашки – 30 г, в ½ чашки – 60 г, в целой чашке – 120 г.

. В чайной ложке – 2.5 г, в столовой ложке – 8 г, в ¼ чашки – 30 г, в ½ чашки – 60 г, в целой чашке – 120 г. Мука пшеничная . В чайной ложке – 3 г, в столовой ложке – 8-9 г, в ¼ чашки – 30-35 г, в ½ чашки – 60-70 г, в целой чашке 120-140 г.

. В чайной ложке – 3 г, в столовой ложке – 8-9 г, в ¼ чашки – 30-35 г, в ½ чашки – 60-70 г, в целой чашке 120-140 г. Желатин . В чайной ложке – 3 г, в столовой ложке – 9 г.

. В чайной ложке – 3 г, в столовой ложке – 9 г. Какао . В чайной ложке – 2 г, в столовой ложке – 6 г, в ¼ чашки – 22-24 г, в ½ чашки – 45-48 г, в целой чашке – 90-96 г.

. В чайной ложке – 2 г, в столовой ложке – 6 г, в ¼ чашки – 22-24 г, в ½ чашки – 45-48 г, в целой чашке – 90-96 г. Пищевая сода . В чайной ложке – 5 г, в столовой ложке – 15 г.

. В чайной ложке – 5 г, в столовой ложке – 15 г. Дрожжи сухие. В чайной ложке – 3 г, в столовой ложке – 9 г.

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