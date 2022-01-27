Как сварить рис, чтобы он получился идеальным: секрет японских поваров

Популярная у украинцев крупа получается рассыпчатой и очень вкусной

Рис — это основа для многих сытных блюд. Эта крупа полезна, правда и калорийна, поэтому ее можно кушать тем, кто не боится поправиться.

Белый рис может являться и основой пищи, и гарниром. Однако в любом случае сваренная крупа должна быть вкусной. А для этого необходимо знать о некоторых нюансах приготовления. Как пишет vazhnoznat.com, есть несколько хитрых трюков японских поваров, чтобы сварить идеальный рис.

Как сварить рис, чтобы он не слипался в кашу:

Замочите рис в холодной воде на 20 минут, чтобы вышло лишнее количество крахмала. Уровень жидкости должен быть на пару сантиметров выше уровня крупы. Спустя время промойте рис до прозрачности воды. Осторожно промыть рис можно кипятком — это уберет оставшийся крахмал, а также мусор и пыль. После закипания воды с рисом варить крупу нужно еще около 8 минут. Пропорции: 1 ст. риса на 2 ст. воды. Снимаем кастрюлю с крупой с плиты и оставляем на 30 минут, чтобы рис смог еще пропариться под крышкой. Отправляем в кастрюлю с рисом щедрый кусочек сливочного масла (можно также использовать подливку или соус по вкусу). Перемешайте крупу и снова накройте кастрюлю крышкой.

Также, как приготовить белый рис, чтобы он не превратился в кашу, — читайте в предыдущем познавательном материале "Телеграфа".