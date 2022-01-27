Укр

Как сварить рис, чтобы он получился идеальным: секрет японских поваров

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Для варки идеального риса не понадобиться много хлопот Новость обновлена 27 января 2022, 19:59
Для варки идеального риса не понадобиться много хлопот

Популярная у украинцев крупа получается рассыпчатой и очень вкусной

Рис — это основа для многих сытных блюд. Эта крупа полезна, правда и калорийна, поэтому ее можно кушать тем, кто не боится поправиться.

Белый рис может являться и основой пищи, и гарниром. Однако в любом случае сваренная крупа должна быть вкусной. А для этого необходимо знать о некоторых нюансах приготовления. Как пишет vazhnoznat.com, есть несколько хитрых трюков японских поваров, чтобы сварить идеальный рис.

Как сварить рис, чтобы он не слипался в кашу:

  1. Замочите рис в холодной воде на 20 минут, чтобы вышло лишнее количество крахмала. Уровень жидкости должен быть на пару сантиметров выше уровня крупы.
  2. Спустя время промойте рис до прозрачности воды. Осторожно промыть рис можно кипятком — это уберет оставшийся крахмал, а также мусор и пыль.
  3. После закипания воды с рисом варить крупу нужно еще около 8 минут. Пропорции: 1 ст. риса на 2 ст. воды.
  4. Снимаем кастрюлю с крупой с плиты и оставляем на 30 минут, чтобы рис смог еще пропариться под крышкой.
  5. Отправляем в кастрюлю с рисом щедрый кусочек сливочного масла (можно также использовать подливку или соус по вкусу).
  6. Перемешайте крупу и снова накройте кастрюлю крышкой.

Также, как приготовить белый рис, чтобы он не превратился в кашу, — читайте в предыдущем познавательном материале "Телеграфа".

Теги:
#Рис #Крупы #Кулинария #Белый рис #Лайфхаки
Артем Рябчук убил из автомата пятерых людей
Днепр
"В детстве он ударил меня молотком": односельчанка Артема Рябчука, расстрелявшего солдат в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Артем Рябчук убил из автомата пятерых людей
"В детстве он ударил меня молотком": односельчанка Артема Рябчука, расстрелявшего солдат в Днепре
Дата публикации
Категория
От нового штамма чаще страдают дети
Заболеваемость COVID-19 в Украине бьет все рекорды: стало известно, объявят ли локдаун
Дата публикации
Категория
Подозреваемый в убийстве нацгвардейцев Артемий Рябчук
Днепровскому стрелку объявили о подозрении: сколько лет ему светит и какие версии есть у следствия
Дата публикации
Категория
Президент РФ Владимир Путин
На дальнейшую агрессию вглубь Украины в обозримом будущем Путин не решится — генерал
Дата публикации
Категория
За тепло украинцы могут заплатить в 5 раз больше чем сейчас
Многим украинцам грозит пятикратный рост тарифов за отопление уже в феврале: подробности