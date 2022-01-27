Как сварить рис, чтобы он получился идеальным: секрет японских поваров
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Популярная у украинцев крупа получается рассыпчатой и очень вкусной
Рис — это основа для многих сытных блюд. Эта крупа полезна, правда и калорийна, поэтому ее можно кушать тем, кто не боится поправиться.
Белый рис может являться и основой пищи, и гарниром. Однако в любом случае сваренная крупа должна быть вкусной. А для этого необходимо знать о некоторых нюансах приготовления. Как пишет vazhnoznat.com, есть несколько хитрых трюков японских поваров, чтобы сварить идеальный рис.
Как сварить рис, чтобы он не слипался в кашу:
- Замочите рис в холодной воде на 20 минут, чтобы вышло лишнее количество крахмала. Уровень жидкости должен быть на пару сантиметров выше уровня крупы.
- Спустя время промойте рис до прозрачности воды. Осторожно промыть рис можно кипятком — это уберет оставшийся крахмал, а также мусор и пыль.
- После закипания воды с рисом варить крупу нужно еще около 8 минут. Пропорции: 1 ст. риса на 2 ст. воды.
- Снимаем кастрюлю с крупой с плиты и оставляем на 30 минут, чтобы рис смог еще пропариться под крышкой.
- Отправляем в кастрюлю с рисом щедрый кусочек сливочного масла (можно также использовать подливку или соус по вкусу).
- Перемешайте крупу и снова накройте кастрюлю крышкой.
Также, как приготовить белый рис, чтобы он не превратился в кашу, — читайте в предыдущем познавательном материале "Телеграфа".
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