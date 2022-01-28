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Нежнейшая запеканка, которая буквально тает во рту: рецепт от судьи "МастерШефа" (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Творожная запеканка с изюмом - отличный вариант в качестве десерта к чаю Новость обновлена 28 января 2022, 19:54
Творожная запеканка с изюмом - отличный вариант в качестве десерта к чаю

Такой полезный десерт понравится всем домочадцам

Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к чаю или кофе. Необычайно легкий, вкусный, полезный и нежный десерт, который по силам каждой хозяйке.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о тонкостях приготовления блюд, поделился простым рецептом нежнейшей творожной запеканки с изюмом.

Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного творога 9 или 15%
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 40 г манной крупы
  • 275 г молока
  • 150 г сливок 30%
  • 2 больших яйца
  • 125 г черных изюма

Приготовление:

  1. Смешайте венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставьте постоять до 1 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла.
  2. Тщательно сбейте погружным блендером массу в глянцевое состояние.
  3. Переберите изюм и оставьте на 5 минут в горячей воде, чтобы набухли.
  4. Во взбитую смесь всыпьте изюм и перемешайте.
  5. Используйте форму для запекания, застелив ее пергаментом. Пеките при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.
  6. Аккуратно достаньте запеканку из духового шкафа, остудите и только потом вынимайте из формы. Запеканка готова. Приятного чаепития!

Если вы очень торопитесь, а времени на приготовления десерта совсем мало, то рецепт творожной запеканки в микроволновке спасет вас в любой ситуации.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Владимир Ярославский #Запеканки
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