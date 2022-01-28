Нежнейшая запеканка, которая буквально тает во рту: рецепт от судьи "МастерШефа" (фото, видео)
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Такой полезный десерт понравится всем домочадцам
Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к чаю или кофе. Необычайно легкий, вкусный, полезный и нежный десерт, который по силам каждой хозяйке.
Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о тонкостях приготовления блюд, поделился простым рецептом нежнейшей творожной запеканки с изюмом.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога 9 или 15%
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 40 г манной крупы
- 275 г молока
- 150 г сливок 30%
- 2 больших яйца
- 125 г черных изюма
Приготовление:
- Смешайте венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставьте постоять до 1 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла.
- Тщательно сбейте погружным блендером массу в глянцевое состояние.
- Переберите изюм и оставьте на 5 минут в горячей воде, чтобы набухли.
- Во взбитую смесь всыпьте изюм и перемешайте.
- Используйте форму для запекания, застелив ее пергаментом. Пеките при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.
- Аккуратно достаньте запеканку из духового шкафа, остудите и только потом вынимайте из формы. Запеканка готова. Приятного чаепития!
Если вы очень торопитесь, а времени на приготовления десерта совсем мало, то рецепт творожной запеканки в микроволновке спасет вас в любой ситуации.
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