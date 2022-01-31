Вкус детства: рецепт нежных пирожных “Персики” с начинкой, которые тают во рту (видео)
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Пирожные называются "Персиками", потому что визуально очень схожи с этим фруктом.
Десерт "Персики" — это вкус, который знаком многим с детства. Еще в советское время эти пирожные пользовались огромной популярностью, так и сейчас к ним не останутся равнодушными ни взрослые, ни дети.
Кулинарный блогер Рахима, которая ранее рассказала как приготовить идеальный бисквит, на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог под ником rahimusha__, поделилась рецептом нежного печенья "Персики". В "стандартном" рецепте выпечки начинки нет, но кулинар предлагает ее добавить.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 200 г (1 ст)
- Сметана — 60 г
- Масло сливочное — 60 г
- Разрыхлитель — 2 ч.л.
- Мука — 300 г
Начинка:
- Варенная сгущёнка
- Орех
Украшение:
- Краситель пищевой — красный и жёлтый
- Сахар для посыпки
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром 2 минуты. Добавьте сметану, масло и все перемешайте.
- После добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким.
- Сформируйте шарики используя растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам. Размер шариков делайте на свой вкус. Перед отправлением в духовку слегка приплюсните каждый шарик.
- Выпекайте при 180 С до готовности, но не до румяности.
- После у каждой половинки уберите серединки. Сделайте начинку. Для этого измельчите в крошку то, что ранее было серединками, и смешайте все с варенной сгущенкой.
- В середину каждой половинки положите начинку. По желанию можно также добавить орех.
- Соедините половинки, обмокните будущий персик в красителях и сахаре (делайте как на видео).
Если вы очень торопитесь, а времени на приготовления десерта совсем мало, то рецепт творожной запеканки в микроволновке спасет вас в любой ситуации.
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