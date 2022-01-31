Вкус детства: рецепт нежных пирожных “Персики” с начинкой, которые тают во рту (видео)

Пирожные называются "Персиками", потому что визуально очень схожи с этим фруктом.

Десерт "Персики" — это вкус, который знаком многим с детства. Еще в советское время эти пирожные пользовались огромной популярностью, так и сейчас к ним не останутся равнодушными ни взрослые, ни дети.

Кулинарный блогер Рахима, которая ранее рассказала как приготовить идеальный бисквит, на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог под ником rahimusha__, поделилась рецептом нежного печенья "Персики". В "стандартном" рецепте выпечки начинки нет, но кулинар предлагает ее добавить.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт

Сахар — 200 г (1 ст)

Сметана — 60 г

Масло сливочное — 60 г

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Мука — 300 г

Начинка:

Варенная сгущёнка

Орех

Украшение:

Краситель пищевой — красный и жёлтый

Сахар для посыпки

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром 2 минуты. Добавьте сметану, масло и все перемешайте. После добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Сформируйте шарики используя растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам. Размер шариков делайте на свой вкус. Перед отправлением в духовку слегка приплюсните каждый шарик. Выпекайте при 180 С до готовности, но не до румяности. После у каждой половинки уберите серединки. Сделайте начинку. Для этого измельчите в крошку то, что ранее было серединками, и смешайте все с варенной сгущенкой. В середину каждой половинки положите начинку. По желанию можно также добавить орех. Соедините половинки, обмокните будущий персик в красителях и сахаре (делайте как на видео).

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