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Вкус детства: рецепт нежных пирожных “Персики” с начинкой, которые тают во рту (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Вместо красителей можно использовать сок моркови и свеклы Новость обновлена 31 января 2022, 08:12
Вместо красителей можно использовать сок моркови и свеклы

Пирожные называются "Персиками", потому что визуально очень схожи с этим фруктом.

Десерт "Персики" — это вкус, который знаком многим с детства. Еще в советское время эти пирожные пользовались огромной популярностью, так и сейчас к ним не останутся равнодушными ни взрослые, ни дети.

Кулинарный блогер Рахима, которая ранее рассказала как приготовить идеальный бисквит, на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог под ником rahimusha__, поделилась рецептом нежного печенья "Персики". В "стандартном" рецепте выпечки начинки нет, но кулинар предлагает ее добавить.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 200 г (1 ст)
  • Сметана — 60 г
  • Масло сливочное — 60 г
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.
  • Мука — 300 г

Начинка:

  • Варенная сгущёнка
  • Орех

Украшение:

  • Краситель пищевой — красный и жёлтый
  • Сахар для посыпки

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром 2 минуты. Добавьте сметану, масло и все перемешайте.
  2. После добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким.
  3. Сформируйте шарики используя растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам. Размер шариков делайте на свой вкус. Перед отправлением в духовку слегка приплюсните каждый шарик.
  4. Выпекайте при 180 С до готовности, но не до румяности.
  5. После у каждой половинки уберите серединки. Сделайте начинку. Для этого измельчите в крошку то, что ранее было серединками, и смешайте все с варенной сгущенкой.
  6. В середину каждой половинки положите начинку. По желанию можно также добавить орех.
  7. Соедините половинки, обмокните будущий персик в красителях и сахаре (делайте как на видео).

Если вы очень торопитесь, а времени на приготовления десерта совсем мало, то рецепт творожной запеканки в микроволновке спасет вас в любой ситуации.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка #Пирожные
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